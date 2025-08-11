Indenização para participante de pesquisa clínica que ficou com sequelas irreversíveis

A 3ª Turma do STJ confirmou a condenação do Aché Laboratórios Farmacêuticos a pagar R$ 300 mil de indenização a uma mulher participante de uma pesquisa clínica que desenvolveu doença dermatológica rara e incapacitante. Ela relatou os primeiros sinais da doença dez dias após a segunda rodada de aplicação do fármaco Drospirenona + Etinilestradiol, que é uma formulação utilizada em muitos anticoncepcionais orais. O estudo visava avaliar a biodisponibilidade e a eficácia de uma nova pílula que seria lançada pelo laboratório. Ante os problemas, a cidadã ingressou com ação para obter o custeio integral dos tratamentos dermatológico, psicológico e psiquiátrico. Também pediu indenizações por danos morais, estéticos e psicológicos.



O caso é de Goiás, onde o Tribunal de Justiça estadual reconheceu o nexo causal entre o uso do medicamento e o surgimento da doença. A condenação engloba também o pagamento de pensão vitalícia de cinco salários mínimos mensais. O julgado reconheceu a “redução da capacidade de trabalho causada pelas sequelas irreversíveis”.



A tese sustentada, sem êxito, pelo laboratório era a de que o TJ-GO “indevidamente exigiu a produção de uma prova negativa, o que seria impossível”. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, entendeu que “a fragilidade da perícia produzida impediu a confirmação, com grau de certeza, do nexo causal entre a administração do medicamento e o desenvolvimento da doença”. Mas a julgadora atribuiu ao laboratório “o risco pelo insucesso da perícia”, determinando que arcasse com as consequências de não ter demonstrado a inexistência do nexo causal.



Outro fundamento do voto foi o de que “a Resolução da Diretoria Colegiada (nº 9/2015), da Anvisa, em seu artigo 12, estabelece que o patrocinador é responsável por todas as despesas necessárias para a resolução de eventos adversos decorrentes do estudo clínico, como exames, tratamentos e internação”. Também a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde exige que “as pesquisas com seres humanos, em qualquer área do conhecimento, garantam acompanhamento, tratamento, assistência integral e orientação aos participantes, inclusive nas pesquisas de rastreamento”.



O Aché Laboratórios Farmacêuticos é uma empresa brasileira fundada em 1966. Possui planta industrial em Anápolis (GO), Cabo de Santo Agostinho (PE), Guarulhos (SP) e São Paulo. Comercializa 363 marcas, em 978 apresentações de medicamentos sob prescrição, isentos de prescrição e genéricos. Atende a 19 especialidades terapêuticas. O Aché ingressou com embargos de divergência em recurso especial. Eles foram improvidos, o que resultou em aumento da verba sucumbencial advocatícia. (Processo nº 2145132).

Distância dos desiguais

Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho — quando circulam pelo aeroporto de Brasília — não querem cruzar com "pessoas inconvenientes", segundo as próprias palavras da Corte. Este o motivo (!) que levou o tribunal à decisão de alugar e reformar uma sala do aeroporto de Brasília com 44 metros quadrados, piso de granito e banheiro e copa privativos. Objetivo: oferecer uma experiência vip aos seus 27 ministros e eventuais acompanhantes. Os serviços premium inclusos preveem o acompanhamento de um funcionário do aeroporto e um carro à disposição para o deslocamento até a passarela que leva ao avião. Serão gastos cerca de R$ 2 milhões. O novel espaço diferenciado ficará em área exclusiva do terminal, onde já há salas vip para clientes de cartões de crédito, que desfrutam de poltronas confortáveis e comida à vontade. Aparentemente, esse tratamento especial não é o bastante para os ministros do TST, que breve terão uma sala só para eles, bancada pelo erário. Nada demais, para uma categoria que já goza de inúmeros privilégios, comparativamente aos contribuintes "inconvenientes"...

Na Terra e em outro planeta

A propósito, ministros integrantes do TST chegaram a receber no final de 2024 — quando ocorreu a "dezembrada" — até R$ 700 mil em decorrência de uma série de penduricalhos, formalmente chamados de "gratificações" e "indenizações". As cifras levam ao estouro do teto constitucional, que é o salário (R$ 46,3 mil) de um ministro do STF, Driblado esse limite, a ideia complementar parece ser a de também ganhar tratamento especial no aeroporto. A percepção nossa (os terráqueos desiguais) é a de que os magistrados sonham estar vivendo em outro planeta.

Taxa de seleção proibida

A 5ª Turma do TRT-RS confirmou ser ilícita a cobrança de taxas, por parte de empresas de seleção de pessoal, para que candidatos participem dos processos seletivos. A decisão foi tomada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-RS) contra a empresa de recrutamento de pessoal Sabrina dos Santos (nome fantasia: "Idealize RH") que realizava a cobrança de interessados em vagas de emprego. No primeiro grau, a sentença fixou multa de R$ 10 mil a cada caso de descumprimento. Também determinou que a empresa informe em sua sede (na cidade de Passo Fundo), site e redes sociais que "não realiza cobranças". Dispositivos relevantes mencionados: artigo 1º, III, e 6º da Constituição Federal; Convenções nºs 88 e 181 da OIT; e o "Trabalho Decente e Crescimento Econômico", da Agenda 2030 da ONU. Frase nuclear do acórdão: "É ilícita a cobrança de taxa sobre o salário pelos serviços de recolocação no mercado de trabalho, como o prestado pela reclamada, porque comercializa o trabalho daqueles que estão desempregados, em busca de trabalho digno, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, que estabelece o trabalho como um direito social", afirmou o relator Manuel Cid Jardon. (Processo nº 0020202-46.2019.5.04.0664).

Gastos supremos de R$ 1 bilhão

O Supremo Tribunal Federal aprovou na quinta-feira (7) proposta orçamentária de R$ 1 bilhão para 2026. A projeção do STF teve aumento de R$ 47 milhões em relação ao orçamento de 2025, que foi de R$ 953 milhões. No relatório, o presidente Luís Roberto Barroso destacou que a Corte "foi obrigada, por fatores externos, a aumentar os gastos com segurança". Em 2020, o gasto com a proteção das instalações e com segurança dos ministros foi de R$ 40 milhões. Para o ano que vem, o valor proposto é de R$ 72 milhões. Em seis anos, um aumento de 80%.

São quatro, ou são cinco?