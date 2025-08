O fim das cotas em universidade pública gaúcha

Na sentença, o magistrado considerou que a população trans não é maior vítima de violência do que a população comum. "O número de assassinatos em geral é sete vezes superior (em relação à população total) do que o percentual de assassinatos de pessoas trans relativamente à respectiva população". O juiz também dispôs que "o número de assassinatos de pessoas trans no Brasil não possui nada de diferente do que a violência geral que assola o país, não havendo como tais dados serem considerados como relevantes para a instituição de políticas afirmativas de ingresso em universidade, mesmo porque também não guardam nenhuma correlação lógica com esse ingresso".

Na contestação, a FURG argumentou ter autonomia para estabelecer regras sobre acesso à universidade. E sustentou que "a cota para pessoas trans representa uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, bem como visa materializar o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e erradicar a marginalização desta população, construindo uma sociedade solidária".

O julgado em ação popular foi proferido pelo juiz Gessiel Pinheiro de Paiva, da 2ª Vara Federal de Rio Grande (RS). Os autores são os advogados gaúchos Djalma Silveira da Silva e Bruno Cozza Saraiva. Eles sustentaram "não haver lei que possibilite à universidade criar o direito à cota para as pessoas transgênero". Também argumentaram que "ante a ausência de legislação específica referente à matéria de cotas para transgênero, essa indicação pode ser considerada fruto de política ideológica que, há tempos, vem ocupando as universidades brasileiras".

A lentidão dos tribunais

Quatro dos principais tribunais do País - que têm os maiores volumes de processos - apresentam os piores índices. O mais atrasado é o TJ do Rio de Janeiro, que atingiu só 5,9% da meta. Em seguida, vêm o TJ do Paraná (7,1%). O Tribunal de Justiça do RS tem a terceira pior porcentagem: 11,2%. O TJ-SP, maior tribunal estadual do País, foi o quarto mais lento, julgando somente 11,4% dos processos pendentes desde 2010. A quinta pior porcentagem é do TJ-BA: 20,2%.

A rapidez dos penduricalhos

Os gastos do Judiciário com salários acima do limite constitucional aumentaram 49,3% entre 2023 e 2024. O valor extra teto saltou de R$ 7 bilhões para R$ 10,5 bilhões em apenas um ano, muito acima da inflação oficial do período, que foi de 4,83%. Os dados constam de estudo inédito do Movimento Pessoas à Frente, organização suprapartidária que propõe melhoras na gestão do serviço público. Um dos lemas da entidade é "Pelo fim dos supersalários e pela qualidade do serviço público!".

A pesquisa foi realizada em parceria com o pesquisador Bruno Carazza, professor, economista e jurista com pós-doutorado em Harvard, com foco em políticas públicas e governança.

A tabulação expôs o avanço dos penduricalhos. Os auxílios e benefícios correspondem a mais de 43% do rendimento líquido dos magistrados. No ritmo que vai, ultrapassará 50% até dezembro de 2026. Na prática, grande parte da remuneração ultrapassa o teto constitucional (atuais R$ 46.366,19) de forma indireta e muitas vezes não tributada.