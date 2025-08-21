Indenização para empregada despedida na fase final de fertilização in vitro

A maioria da 6ª Turma do TRT-RS manteve indenização por danos morais de R$ 26 mil a uma trabalhadora dispensada na fase final do procedimento de fertilização in vitro. Foi comprovado que ela recebeu tratamento desrespeitoso dos gestores, sendo rebatida a alegação defensiva de que as empresas coligadas Intervene Computação Gráfica e Intervene Publicidade e Propaganda, de Caxias do Sul, sofreram perda de clientes e necessitavam reduzir custos. A decisão considerou a perspectiva interseccional de gênero, afirmando “a vulnerabilidade da reclamante como mulher em uma sociedade capitalista-patriarcal”. Prevaleceram os votos das desembargadoras Simone Maria Nunes e Beatriz Renck, que confirmaram a sentença da juíza Ana Júlia Fazenda Nunes, da 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul. Segundo o processo, a trabalhadora comunicou à chefia, no início de 2022, que realizaria o procedimento de fertilização, mantendo os superiores informados sobre as etapas e datas. Próximo do dia da transferência do embrião, ela percebeu um distanciamento dos gestores: os superiores não lhe davam bom dia e não valorizavam seu trabalho. Na conjunção, ela foi informada da dispensa, mesmo com a data do procedimento já marcada. A defesa da trabalhadora sustentou que a dispensa foi motivada pelo tratamento médico e que a justificativa de redução de custos não se sustentava, pois a vaga foi preenchida por profissional com salário pouco inferior. A trabalhadora teve ainda que cumprir o aviso prévio de forma presencial. A providência a expôs em momento emocionalmente frágil. A sentença admitiu “não se tratar de estabilidade da gestante”, mas viu caracterizado o dano moral, "considerando a dispensa em fase final do tratamento e que as atitudes da chefia violaram diretamente a dignidade”. No primeiro grau, a reclamante também ganhou o direito ao recolhimento do FGTS relativo a salários pagos "por fora", com acréscimo de 40%. Esse item não foi objeto de recurso ao TRT-RS. Na defesa da trabalhadora atuaram as advogadas Adriane Pereira Lopes e Fernanda Lopes da Silva. Não há trânsito em julgado. (Processo nº 0021255-30.2023.5.04.0403).

A morte do juiz gentilíssimo

Juiz americano Frank Caprio Redes Sociais/Reprodução/JC

Morreu em 20 de agosto, nos EUA, aos 89 anos de idade, o juiz americano Frank Caprio, famoso por gentilezas no exercício de sua profissão. Ele atraiu milhões de seguidores nas redes sociais, que o apelidaram de "o juiz mais gentil do mundo". A informação fúnebre foi postada pelo filho dele, David Caprio, na conta do pai, no Instagram: "É com profunda tristeza que anuncio que meu pai, o juiz Frank Caprio, faleceu hoje, cercado por sua família e amigos, após uma longa e corajosa batalha contra o câncer de pâncreas". Sua família afirmou em comunicado que ele era "amado em todo o mundo, por sua profunda compaixão, humildade e fé inabalável na bondade das pessoas", além de ser "um exemplo de humanidade". Na profissão, ele sempre respeitou e atendeu a todos. Estava, cinco dias por semana, oito horas em cada um deles, sempre presente nos foros e no tribunal onde trabalhou. Nunca teve carro oficial, nem motorista. Nascido em 1936, Caprio postou um vídeo na terça-feira (19) de uma cama de hospital, pedindo orações, após sofrer um "revés" em sua saúde. O governador de Rhode Island, Dan McKee, o elogiou como "mais do que um jurista, foi um símbolo de empatia no tribunal, mostrando-nos o que é possível quando a justiça é temperada com humanidade". As bandeiras estaduais foram hasteadas a meio mastro, em memória do juiz.

Pirâmide dos ricos

Desde o fim da pandemia, a desigualdade de renda deu um salto: os abastados brasileiros ficaram mais ricos e a distância em relação aos mais pobres e à classe média aumentou. Mas, nos últimos anos, também na ponta da pirâmide — no 1% mais rico —, a concentração de renda cresceu. Em termos numéricos, o 0,1% mais rico da população ganhou ainda mais do que os demais integrantes do chamado "clube do 1% de maior renda". O seleto grupo tem pouco mais de 160 mil pessoas - que constitui o 0,1% mais rico - tem renda mensal superior a R$ 146 mil. Multiplicando por 12 são R$ 1,7 milhão por ano. O estudo foi feito pelo economista Sérgio Gobetti, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e está publicado no site Fiscal Data, um hub de publicações sobre política fiscal e tributária.

Justiça à venda?

A Polícia Federal indiciou na quarta-feira (20) o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa por pagamentos de propinas no valor total de R$ 6 milhões ao juiz Ivan Lúcio Amarante, da comarca de Vila Rica, em Mato Grosso. Trata-se de mais uma conclusão produzida na Operação Sisamnes. Esta investiga um esquema de corrupção em várias instâncias do Judiciário brasileiro. De acordo com a mais recente investigação, as propinas foram pagas por transferências bancárias de uma empresa de Andreson, a Florais Transportes. As beneficiadas com os repasses financeiros foram a atual esposa e a ex-esposa do juiz.

Coisas antigas

Sisamnes - que deu nome à operação da PF - foi um juiz real durante o reinado de Cambises II, da Pérsia. Ele aceitou um suborno e proferiu uma sentença injusta. Ao descobrir o crime, o rei ordenou uma punição terrível: Sisamnes foi esfolado vivo. Os registros encontrados são do ano de 1488.

Perpetuação do inadimplemento

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, tem duas frases pontuais para definir um "esquema político" que tramita no Senado Federal. Primeira: "A PEC nº 66/2023 representa um dos maiores retrocessos jurídicos e sociais desde a promulgação da Constituição de 1988". Segunda: "Sob o pretexto de alívio fiscal, a proposta limita de 1% a 5% da receita anual para pagamento de precatórios por Estados e Municípios e autoriza o parcelamento de débitos previdenciários em até 25 anos". (Leia-se: esperar o pinga-pinga até o ano de 2050). A ressaca financeira será perpetuar o inadimplemento de dívidas já reconhecidas pelo Poder Judiciário. Trata-se de prêmio à má gestão e punição aos cidadãos que tiveram seus direitos reconhecidos. E o impacto mais cruel recairá sobre aposentados e pensionistas do INSS que já aguardam anos para receber valores que lhes pertencem por decisão judicial definitiva.

