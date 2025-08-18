Planos de saúde terão que disponibilizar o implante contraceptivo Implanon

Os planos de saúde serão obrigados - a partir de 1º de setembro - a disponibilizar o implante contraceptivo Implanon, fabricado pelo Laboratório Organon. O produto é destinado a mulheres de 18 a 49 anos. A medida foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em reunião no dia 8 de agosto. A legislação brasileira determina que tecnologias incorporadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser incluídas no rol das operadoras de saúde dentro de até 60 dias. Em 1º de julho, o Ministério da Saúde havia anunciado a próxima oferta do referido Implanon na rede pública. A expectativa do ministério é de, ainda em 2025, disponibilizar 500 mil implantes; e outros 1,3 milhão ao longo de 2026. O investimento inicial será de aproximadamente R$ 245 milhões, em 16 meses. A sede da Organon é em Nova Jersey, EUA. A filial brasileira fica em Campinas (SP). O Implanon é um implante subdérmico indicado para prevenir a gravidez indesejada. É um pequeno bastão de plástico flexível, de 4cm por 2mm de diâmetro, que contém 68 mg de etonogestrel. Este é um hormônio feminino sintético do grupo dos progestagênios. O implante deve ser colocado sob a pele, embaixo do braço, com anestesia local. O ato é de competência exclusiva de médicos ou enfermeiros especializados na técnica. O conteúdo passa a ser liberado de forma contínua para a corrente sanguínea. A quantidade é suficiente para três anos. Nesses 36 meses ele se propagará como substituto de 1.095 pílulas anticoncepcionais. Ao longo do período a ação do hormônio impede a liberação do óvulo e altera a secreção do colo do útero, dificultando a entrada dos espermatozoides. Segundo o laboratório, a eficácia para evitar a gravidez é de 99,95%, a maior observada entre todos os métodos contraceptivos. O anúncio admite que "tal se deve, especialmente, ao fato de não depender da lembrança diária da mulher como ocorre com outros métodos”. Conforme o Ministério da Saúde, após os três anos o implante deve ser retirado e, se houver interesse, um novo poderá ser inserido imediatamente.

Fiquem sabendo que ...

... A Associação dos Magistrados Brasileiros pediu ao Conselho Nacional de Justiça a alteração das regras de transparência. Quer autorização para que os tribunais passem a exigir a identificação de qualquer cidadão que consulte, pela internet, dados nominais sobre a remuneração de juízes e desembargadores. O pedido, em processo administrativo, sustenta que a exigência garantiria um "nível mínimo de segurança para magistrados e familiares". A Associação dos Juízes Federais do Brasil ingressou no procedimento como terceira interessada e, claro, ... apoia a proposta. Ué! Por que será que magistrados querem conhecer a nominata dos cidadãos que exercem direitos previstos na Lei da Transparência no Brasil? Respostas para 123@espacovital.com.br por e-mail.

'Jogo para adultos'

"O STF precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente", disse o ministro Gilmar Mendes à colunista Monica Bérgamo, da Folha de S.Paulo. E foi adiante: "O senador Rodrigo Pacheco é o nosso candidato, e o STF é jogo para adultos" - dando a entender que outros ministros também apoiam o parlamentar para integrar o tribunal. A disputa por uma vaga no Supremo foi aberta diante dos rumores de que Luís Roberto Barroso deixará o tribunal em setembro, quando acabar seu mandato na presidência. Gilmar afirma também que defende o nome de Pacheco (48 anos de idade atual), independentemente de a vaga no STF ser aberta agora ou adiante. Caso Barroso permaneça, um novo lugar ocorreria em 26 de abril de 2028. É a data em que o ministro Luiz Fux completa 75 anos e será alcançado pela compulsória.

Cacife etário

Gilmar Ferreira Mendes, natural de Diamantino (MT), tem cacife etário (ou temporal) para ficar no Supremo até o penúltimo dia de dezembro de 2030. É que ele nasceu em 30 de dezembro de 1955. É ministro desde 20 de junho de 2002, tendo presidido a Corte entre 2008 e 2010, sendo o atual decano. Foi indicado por Fernando Henrique Cardoso, em cujo governo exerceu o cargo de advogado-geral da União desde janeiro de 2000.

Projeto de desperdício

Há uma articulação em marcha no Rio de Janeiro para - espelhados nos congêneres do RS e de SP - lá ser criado um Tribunal de Justiça Militar Estadual. Seria para julgar... crimes de policiais e bombeiros. Ou seja, mais gastos desnecessários para o erário. E, certamente, mais corporativismo, assessores, motoristas e, depois os tradicionais penduricalhos.

Economia de R$ 131 bilhões

A maioria dos ministros do Supremo decidiu, na sexta-feira (15), validar a aplicação do fator previdenciário a aposentadorias concedidas sob as regras de transição da reforma da Previdência de 1998. A Advocacia-Geral da União estimou que o impacto para os cofres públicos em caso de derrota chegaria a

R$ 131,3 bilhões. O memorial da AGU tinha uma frase reveladora: "Os valores monetários, relativos ao período concessivo de 2016 a 2025, apontam que o impacto financeiro decorrente do afastamento do uso do fator previdenciário no cálculo dos benefícios de aposentadoria nesse período representa a quantia de R$ 131,3 bilhões, com tendência de crescimento ao longo dos anos seguintes". Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, o impacto previsto era de R$ 89 bilhões.

Indenização milionária por mortes pós-vacina

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação da AstraZeneca do Brasil Ltda. ao pagamento de R$ 3,7 milhões por danos morais em razão da morte da promotora de Justiça Thais Possati, grávida e do feto. A ação foi ajuizada pelos pais e pelo irmão da vítima, com fundamento na "falha grave da fabricante no dever de informar a população sobre os riscos associados ao imunizante". A desembargadora relatora Marianna Fux considerou a gravidade do caso e o sofrimento familiar, aplicando o artigo 944 do Código Civil. Os óbitos ocorreram poucos dias após a aplicação da vacina contra a Covid-19. Em maio de 2021 - então com 35 anos de idade e no segundo trimestre da gestação - Thais recebeu uma dose da vacina Oxford/AstraZeneca, no município de Niterói (RJ). Na época não havia contraindicação formal do Ministério da Saúde quanto ao uso do pretenso imunizante por gestantes. Cinco dias após a vacinação, a paciente passou a sofrer dores abdominais. Um dia depois foi diagnosticada com "trombose venosa profunda e trombocitopenia". O quadro evoluiu para morte cerebral e falecimento, em junho de 2021. O bebê em gestação também não resistiu. (Processo nº 0832570-61.2024.8.19.0001).

Vistas cansadas?

Boa notícia para operadores do Direito que convivem com a presbiopia - que é o quadro de "vista cansada" e que dificulta enxergar perto. Um novo colírio aprovado na sexta-feira (15) pela Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, pode ser uma alternativa temporária ao uso de óculos de leitura. O grande diferencial do medicamento, batizado de Vizz, é o tempo de duração do efeito: até 10 horas. Ele deve chegar às lojas naquele país em outubro. O preço estimado é de US$ 80 o frasco. Terá gotas para 80 aplicações.

Jejum forçado de 12 horas