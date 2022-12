Bar de Porto Alegre reúne torcida argentina para final da Copa do Mundo

Cerca de uma hora antes do embate que define o campeão da Copa do Mundo do Catar, torcedores já formavam fila em frente ao El Farol, bar conhecido por reunir a comunidade Argentina em Porto Alegre. O espaço, localizado na rua Mariante, n° 855, conta com duas TV’s internas e uma externa para transmissão do jogo entre Argentina e França.

Na rua, mesas lotadas, buzinas e muita emoção a cada segundo da partida, que iniciou as 12h. Uma churrasqueira também foi colocada na área externa, e comida não faltava enquanto o público aguardava o tão sonhado título de tricampeã do mundial.

Gritos tradicionais do país e dizeres como “Argentina! Argentina!”, assim como muitas palmas, ecoavam no bar comandado por Alfredo Navarro, natural da Argentina.

“Expectativa de guerra. O placar vai ser 2 a 1 para Argentina, gol do Messi e do Enzo”, acredita Alberto Omar, argentino que reside em Porto Alegre desde 1995. Já Claudia Soares, brasileira que torce pela equipe argentina, é um pouco mais otimista com o resultado da partida. “Acho que uns 3 a 0 para Argentina, no mínimo”, espera, enquanto assiste a partida.

A cada chute mal feito, falta cometida ou bola Argentina defendida pelo goleiro da França, o coro toma conta do lugar, com lamentos seguidos de incentivos para o time continuar atacando.

Quando o primeiro gol saiu, por pênalti, autoria de Messi, craque do time, aos 22 minutos do primeiro tempo, a euforia tomou conta da rua, com gritos, pulos, abraços e muita emoção. “Para cima, Argentina!”, gritavam os torcedores enquanto comemoravam e já pediam o próximo gol, que saiu aos 41min do primeiro tempo, autoria do atacante Di María.

Com o placar empatado após prorrogação, o jogo foi para os pênaltis e a vitória foi da Argentina. Embora o atacante francês Mbappé tenha marcado dois gols no segundo tempo e um na prorrogação, a equipe argentina levou a melhor na cobrança final, garantindo o título de tricampeã mundial.