Amitié reforça parcerias no exterior

Com três anos de parceria no Chile, com a vinícola Cremaschi Furlotti, a Amitié está em tratativas para ampliar os acordos no exterior. Os próximos produtos para complementar a linha da empresa de Garibaldi, localizada no Vale dos Vinhedos, virão de Portugal. “Acreditamos que em 2026 já tenhamos rótulos portugueses em nosso portfólio”, projeta Andreia Gentilini, que divide o comando da empresa com a sócia Juciane Casagrande Doro.

De acordo com Andreia, a parceria no Chile segue a estratégia adotada no Brasil. Por não ter vinhedos próprios, nem planta industrial, a Amitié estabelece com os parceiros o processo de produção das uvas e a elaboração do estilo do vinho ou espumante em linha com sua estratégia comercial. Os produtos chegam engarrafados em sua unidade para posterior venda. Do Chile a empresa trará 100 mil garrafas neste ano e projeta crescimento de 20% em 2026.

O volume total de vendas, com os produtos elaborados em cinco regiões no Brasil, é de 500 mil garrafas – volume 50 vezes maior que em 2018, primeiro ano de operação, que teve 10 mil unidades, bem acima da estimativa inicial de 1 mil. Os espumantes, primeiros produtos da empresa, têm participação superior a 50%.

Com 3 mil pontos de vendas em todo o Brasil, a Amitié prepara um novo projeto comercial. A partir da segunda-feira (10) colocará em operação sua primeira loja própria em shopping de Porto Alegre. No local haverá degustação, venda e gastronomia, em linha com o que é oferecido, desde o ano passado, no bistrô existente junto à sede, inaugurada em 2023.

Uma das novidades da empresa para o ano é o lançamento da linha BeLow, um vinho de baixo teor alcoólico, alinhado com as novas tendências mundiais de consumo. Elaborado com uvas Trebbiano, tem oito por cento de teor alcoólico, o que representa 30% de redução em calorias quando comparado a um produto tradicional, e é encapsulado com tampa de rosca.

De acordo com Andreia Gentilini, a criação do BeLow parte de uma oportunidade estratégica de oferecer vinhos de baixo teor alcoólico que não sejam apenas alternativas, mas ocupem novos momentos de consumo. O lote inicial é de 12 mil garrafas. Outra novidade é o Infinito, elaborado com uvas Merlot, cultivadas na Serra, e Cabernet Sauvignon, na Campanha, com 18 meses de envelhecimento em barricas. O lote inicial é de 4 mil garrafas.