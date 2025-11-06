Berkano fortalece objetivos com alterações no portfólio

Em operação há cinco anos, a Berkano Premium Wines prepara mudanças em seu portfólio de produtos, formado por vinhos e espumantes, para reforçar o posicionamento no mercado como uma boutique. Uma das medidas adotadas pelos sócios é reduzir o número de produtos de 14 para seis visando a centrar a atenção em tendências. Recentemente, a empresa se instalou em Pinto Bandeira, em uma casa centenária, onde montou varejo e espaço de degustação.

Atualmente, a empresa elabora em torno de 25 mil garrafas de vinhos e espumantes, mas tem por objetivo chegar a entre 45 mil e 50 mil até 2030. O processo é todo feito em vinícolas parceiras. Para ter maior segurança com as uvas, que são compradas de produtores, a empresa avalia a implantação de vinhedos próprios em Pinto Bandeira.

A venda direta para o consumidor final, presencial ou e-commerce, é o principal canal de venda, mas os rótulos já estão presentes em cartas de restaurantes de Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Florianópolis, além de Bento Gonçalves, onde também é encontrado em lojas especializadas. A empresa trabalha basicamente com pequenas tiragens, mas buscando propostas diferenciadas.

Uma delas é o Berkano L’Anglaise 2022, que presta uma homenagem aos antigos vinhos bordaleses elaborados na França e Inglaterra. O vinho segue uma receita chamada travail à la anglaise: em uma barrica, é acrescentado vinho Alicante e uma garrafa de brandy. O corte era utilizado para suportar os longos tempos de transporte até a Inglaterra. Já o espumante Vittra Rosé Nature, feito com uvas Pinot Noir (90%) e Chardonnay (10%), é submetido, no mínimo, a 42 meses de autólise em cavas.