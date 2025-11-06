Ospa faz viagem por canções de três continentes com concerto e recital no fim de semana

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) interpreta, neste fim de semana, composições de grandes mestres da música de concerto europeia, asiática e latina, no Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). Na sexta-feira (7) acontece o concerto Gustav e Alma Mahler, sob a regência do maestro Tobias Volkmann e com a participação da soprano Ludmilla Bauerfeldt. Também será executada uma peça de Hidemaro Konoye em homenagem aos 130 anos de Amizade Brasil-Japão. O espetáculo ocorre na Sala Sinfônica, às 20h, e os ingressos custam a partir de R$ 10,00 via plataforma Sympla.
No sábado (8), o grupo Luminescência apresenta um recital com músicas de Mozart e Piazzolla como parte da Série Música de Câmara. O evento tem entrada gratuita e ocorre a partir das 17h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa. O recital começa com o Concerto para Piano e Cordas em Lá Maior, k.414, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), transcrito por Christoph Wolff. A seguir, o grupo que interpreta Las Cuatro Estaciones Porteñas, do argentino Astor Piazzolla (1921-2021).