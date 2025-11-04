Porto Alegre,

Publicada em 04 de Novembro de 2025 às 12:01

Monólogo teatral Confesso que Capitu revê universo machadiano na Biblioteca Pública do Estado

Peça inspirada em clássico de Machado de Assis terá sessões na quarta (5) e quinta-feira (6)

MYRA GONÇALVES/DIVULGAÇÃO/JC
A Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190) recebe, nesta quarta (5) e quinta-feira (6), às 20h, a peça teatral Confesso que Capitu. Inspirado em obra clássica de Machado de Assis, o espetáculo acontece no Salão Mourisco da BPE e terá entrada gratuita, com distribuição de senhas a partir das 18h de cada noite de sessão. 
Propondo uma imersão sensorial e literária no universo machadiano, o monólogo traz uma mulher em busca do desejo na vastidão da internet. Entre mitos femininos, relatos ancestrais e figuras arquetípicas, ela encontra ecos de outras mulheres - e, quando se depara com os olhos "oblíquos e dissimulados" de Capitu, personagem do clássico Dom Casmurro, sua jornada ganha uma nova dimensão. Na quarta-feira, após a peça, haverá bate-papo com a atriz Elisa Lucas, que conduz a peça. 

