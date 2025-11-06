Veigh apresenta ‘Evom Tour’ na KTO Arena nesta sexta-feira

Um dos principais nomes do rap nacional, Veigh leva a sua mais nova turnê, Evom Tour, à KTO Arena ( Severo Dullius, 1995) , nesta sexta-feira (7), às 22h. O artista, que ultrapassa 22 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de áudio e integrou a lista Forbes Under 30 de 2024, apresenta ao vivo o recém-lançado álbum Eu Venci o Mundo (2025), que figura no Top 3 Global das plataformas de streaming.

Com um repertório que reúne cerca de 30 músicas, com canções como Artista Genérico, Dono da Verdade e Talvez Você Precise de Mim, o espetáculo estreou em São Paulo em show esgotado. Intitulado Evom Tour (sigla de Eu Venci o Mundo), álbum e turnê têm nome intimamente ligado aos desafios dos seis anos de carreira do artista. As letras das faixas do trabalho mergulham nas contradições do sucesso, com uma abordagem introspectiva e espiritual. Enquanto Veigh alcança novos patamares externos, ele também encara batalhas internas, dúvidas e amadurecimento. E a tour solo é um retrato da superação de quem veio da periferia e uma reflexão sobre o peso de conquistar tudo e, ainda assim, buscar paz e propósito. Ingressos a partir de R$ 97,00 via Eventim.