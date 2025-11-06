Fórum em Porto Alegre explora o impacto da IA no mercado da comunicação

A unidade do CIEE-RS localizada no Centro Histórico de Porto Alegre sediou, nesta quinta-feira (6), o fórum IA Unicórnio da Gestão, que integra um circuito de 15 palestras ministradas por líderes em negócios e inovação. O evento tem como objetivo discutir as transformações do mercado diante do avanço tecnológico e do uso crescente da inteligência artificial (IA) nos setores público e privado. O encontro reuniu empresários, palestrantes e curiosos da indústria comercial.

Um dos destaques da programação foi o painel “O uso dos recursos de IA na aplicação prática para comunicação na indústria e no varejo”, apresentado por Ricardo Vieira, fundador do Lab Estratégica e Head de Inovação & IA na Agência Comunicação Estratégica. Reconhecido como uma das principais referências nacionais em IA Generativa aplicada ao mercado e à indústria, o palestrante demonstrou como a tecnologia vem transformando as estratégias de comunicação e ressaltou que “inovação é um movimento constante”, exigindo das empresas adaptação e atualização contínuas. Entre as funcionalidades que fortalecem os resultados corporativos, Vieira destacou a análise de dados como ferramenta essencial para orientar decisões estratégicas.

"Hoje, a gente usa a potência da IA para nos ajudar a apontar caminhos. Então, com o motor potente, você aciona essa nova chave e consegue, principalmente, interpretar um volume de dados rapidamente. Assim, além de interpretar o passado, também prevê o futuro."

Além disso, Vieira apresentou casos práticos desenvolvidos por sua empresa que ilustram como a inteligência artificial tem transformado a comunicação das marcas e ampliado a eficiência dos resultados. Entre os exemplos, destacou o uso da tecnologia para realizar recortes precisos de público-alvo, identificando variáveis como sexo, idade, classe social e região, informações que orientam a criação de campanhas publicitárias mais personalizadas. A partir dessa análise, a IA também é aplicada na produção de conteúdos adaptados ao perfil do consumidor, garantindo maior efetividade para a distribuição do produto. Segundo Vieira, essa estratégia tem impulsionado o desempenho das campanhas e reduzido os custos de produção em até 90%.

Vieira demonstrou a aplicação da IA em uma campanha publicitária liderada pela Lab Estratégica Alessandra Xavier/Especial/JC

Durante o evento, Vieira também reforçou que, apesar da eficiência das máquinas, o talento humano continua sendo indispensável no processo de trabalho. Ele enfatizou a importância de investir em mentorias tecnológicas que capacitem os colaboradores, transformando-os em especialistas capazes de integrar a inteligência artificial às suas rotinas. O objetivo, segundo o palestrante, é potencializar as habilidades mais criativas das equipes, tornando o uso da tecnologia um recurso complementar ao talento humano, e não um substituto.