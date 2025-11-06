Paulo Ricardo celebra 40 anos de carreira com show na Capital

Paulo Ricardo, ícone do pop rock nacional, está na estrada colecionando elogios com a turnê comemorativa Paulo Ricardo XL. Após uma série de apresentações sold out em diversas cidades, o artista retorna à Capital gaúcha para celebrar 40 anos em um show que acontece nesta sexta-feira (7), às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose 80).
- LEIA AINDA: Monólogo teatral Confesso que Capitu revê universo machadiano na Biblioteca Pública do Estado
O setlist passa por diferentes fases da carreira: dos anos 1980 à frente do revolucionário RPM, com sucessos como Louras Geladas e Alvorada Voraz, até os hits mais recentes, como O Verso, parceria com Rogério Flausino, do Jota Quest. Também ganham destaque releituras sofisticadas como Chega de Saudade, além de faixas marcantes da televisão brasileira, como Sonho Lindo e a versão de Imagine, de John Lennon, autorizada por Yoko Ono. E o hino Vida Real, tema do Big Brother Brasil, que em 2025 completa 25 edições. Para os fãs há mais tempo, o show ainda reserva momentos especiais, como Partners (do álbum RPM – 1988) e Só Me Fez Bem (do disco O Amor Me Escolheu). Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 e estão à venda em uhuu.com.