Paulo Ricardo celebra 40 anos de carreira com show na Capital

O setlist passa por diferentes fases da carreira: dos anos 1980 à frente do revolucionário RPM, com sucessos como

Louras Geladas e Alvorada Voraz

, até os hits mais recentes, como

O Verso

, parceria com Rogério Flausino, do Jota Quest. Também ganham destaque releituras sofisticadas como

Chega de Saudade

, além de faixas marcantes da televisão brasileira, como

Sonho Lindo

e a versão de

Imagine

, de John Lennon, autorizada por Yoko Ono. E o hino

Vida Real

, tema do Big Brother Brasil, que em 2025 completa 25 edições. Para os fãs há mais tempo, o show ainda reserva momentos especiais, como

Partners

(do álbum RPM – 1988) e

Só Me Fez Bem

(do disco O Amor Me Escolheu). Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 e estão à venda em

.