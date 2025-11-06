Garbo investe em vinícola própria

Com 10 anos de operação, a Garbo prepara um movimento visando ter sua própria estrutura vinícola. Os sócios Andrei Bellé, Guilherme Caio e Jhonatan Marini, todos enólogos, decidiram investir no projeto, que deve estar concluído em 2028. De acordo com Marini, a estrutura própria terá, inicialmente, 450m² e capacidade para 100 mil litros. Neste ano, a produção deve alcançar 70 mil garrafas. Também estão sendo implantados os primeiros vinhedos em Pinto Bandeira. Os plantios ocorreram em 2024, de variedades Chardonnay e Pinot Noir, em área de quatro hectares.

Desde o início das atividades, a empresa terceiriza o processo de vinificação, bem como adquire as uvas de produtores de diferentes regiões gaúchas e de Santa Catarina. O mais recente investimento foi a aquisição de barricas e tanques, que estão instaladas em áreas locadas de vinícola parceira. Desde 2020, a Garbo opera varejo no roteiro turístico Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, na parte superior da Casa Vani, antiga construção onde funciona um restaurante.

Com 22 rótulos no portfólio, a Garbo atua em um estilo denominado pelos sócios de “enologia criativa”, caracterizada por blends autorais, experiências e utilização de madeiras brasileiras e exóticas para maturação, bem como a exploração de castas pouco conhecidas, ou releituras de uvas clássicas. Exemplo é o vinho Akis, com uva Riesling Itálico, colhida tardiamente, uso de leveduras alternativas e envelhecimento em barricas de acácia por três meses. Nesta linha, lança no final do ano um espumante, à base de Chardonnay, com 15 meses de maturação e presença de acácia no licor de expedição. A empresa também elabora um gin a partir da destilação de vinho Sauvignon Blanc, de Santa Catarina, e infusão de várias especiarias.

Atualmente, os vinhos tintos representam 50% das vendas, os brancos e claretes, 35%, e os espumantes, 15%. Além da comercialização na loja e em estabelecimentos especializados, a Garbo opera, desde 2023, um clube de vinhos, chamado Experientia. São 230 sócios que recebem vinhos exclusivos e fora do portfólio da marca. Uma das particularidades é o uso de ânforas em parte do processo de vinificação.