Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaVinhos e EspumantesVale Dos Vinhedos

Publicada em 06 de Novembro de 2025 às 15:35

Garbo investe em vinícola própria

Vinícola tem varejo localizado no roteiro turístico Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves

Vinícola tem varejo localizado no roteiro turístico Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves

Garbo/Divulgação/JC
Compartilhe:
Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Com 10 anos de operação, a Garbo prepara um movimento visando ter sua própria estrutura vinícola. Os sócios Andrei Bellé, Guilherme Caio e Jhonatan Marini, todos enólogos, decidiram investir no projeto, que deve estar concluído em 2028. De acordo com Marini, a estrutura própria terá, inicialmente, 450m² e capacidade para 100 mil litros. Neste ano, a produção deve alcançar 70 mil garrafas. Também estão sendo implantados os primeiros vinhedos em Pinto Bandeira. Os plantios ocorreram em 2024, de variedades Chardonnay e Pinot Noir, em área de quatro hectares.
Com 10 anos de operação, a Garbo prepara um movimento visando ter sua própria estrutura vinícola. Os sócios Andrei Bellé, Guilherme Caio e Jhonatan Marini, todos enólogos, decidiram investir no projeto, que deve estar concluído em 2028. De acordo com Marini, a estrutura própria terá, inicialmente, 450m² e capacidade para 100 mil litros. Neste ano, a produção deve alcançar 70 mil garrafas. Também estão sendo implantados os primeiros vinhedos em Pinto Bandeira. Os plantios ocorreram em 2024, de variedades Chardonnay e Pinot Noir, em área de quatro hectares.
Desde o início das atividades, a empresa terceiriza o processo de vinificação, bem como adquire as uvas de produtores de diferentes regiões gaúchas e de Santa Catarina. O mais recente investimento foi a aquisição de barricas e tanques, que estão instaladas em áreas locadas de vinícola parceira. Desde 2020, a Garbo opera varejo no roteiro turístico Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, na parte superior da Casa Vani, antiga construção onde funciona um restaurante.
Com 22 rótulos no portfólio, a Garbo atua em um estilo denominado pelos sócios de “enologia criativa”, caracterizada por blends autorais, experiências e utilização de madeiras brasileiras e exóticas para maturação, bem como a exploração de castas pouco conhecidas, ou releituras de uvas clássicas. Exemplo é o vinho Akis, com uva Riesling Itálico, colhida tardiamente, uso de leveduras alternativas e envelhecimento em barricas de acácia por três meses. Nesta linha, lança no final do ano um espumante, à base de Chardonnay, com 15 meses de maturação e presença de acácia no licor de expedição. A empresa também elabora um gin a partir da destilação de vinho Sauvignon Blanc, de Santa Catarina, e infusão de várias especiarias.
Atualmente, os vinhos tintos representam 50% das vendas, os brancos e claretes, 35%, e os espumantes, 15%. Além da comercialização na loja e em estabelecimentos especializados, a Garbo opera, desde 2023, um clube de vinhos, chamado Experientia. São 230 sócios que recebem vinhos exclusivos e fora do portfólio da marca. Uma das particularidades é o uso de ânforas em parte do processo de vinificação.

Notícias relacionadas