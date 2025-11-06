Pedrini inaugura pistas de boliche em unidade da Protásio Alves

Bowling Bar Pedrini a inauguração das seis pistas de boliche. O evento, exclusivo a convidados, marcou mais um passo na consolidação da parceria entre os sócios da rede Boteco Pedrini e do Cotiporã. Após oito meses de operação do, o empreendimento localizado na avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis, celebrou oficialmente nesta quarta-feira (5). O evento, exclusivo a convidados, marcou mais um passo na consolidação da parceria entre os sócios da rede Boteco Pedrini e do Cotiporã.

O novo espaço ocupa o antigo Boteco Pedrini e chega com uma proposta ampliada de lazer e gastronomia. Além das pistas de boliche, o local oferece cinco mesas de sinuca e mantém o mesmo padrão de pratos e petiscos que consagraram as duas marcas. “O Pedrini sempre teve uma tradição na boa comida, nos pratos bem servidos e nos petiscos. Agora, com o boliche, queremos ir além, oferecendo lazer e diversão para todas as idades”, afirma Sandro Gnoatto, um dos cinco sócios do empreendimento.

Com a inauguração, o grupo reforça sua presença no segmento de entretenimento da Capital; o Pedrini também administra o Terraço Bowling Bar, na Zona Sul. A combinação de gastronomia e lazer tem se mostrado um diferencial competitivo. “Tem sido bem crescente, a gente está muito contente com a chegada do público. O Pedrini virou uma referência, e o pessoal tem procurado mais lugares seguros, acolhedores e com bons serviços, especialmente depois da enchente e da pandemia”, observa Sandro.

O espaço de 400 m² destinado ao boliche soma-se a um salão principal de 320 m² e a dois salões menores no segundo andar, destinados a eventos fechados. No terraço, os clientes podem aproveitar um ambiente ao ar livre. O cardápio combina clássicos do Pedrini e do Cotiporã, com opções de pratos, petiscos e massas, além de uma carta de bebidas que inclui chopes, vinhos e drinks autorais.

Apesar do sucesso da inauguração, o empreendedor destaca que o caminho não foi simples. “Foi um momento bem difícil, por conta da mudança de clima e da falta de verba. Tivemos que buscar outras formas de viabilizar o projeto”, lembra. Entre os principais desafios, Sandro cita a dificuldade em formar uma nova equipe. “ A mão de obra foi o ponto mais complicado. Montar uma equipe do zero é sempre um desafio, mas tivemos a sorte de contar com uma base sólida de antigos colaboradores tanto do Cotiporã quanto do Pedrini. Eles ajudaram a treinar os novos integrantes e manter o padrão de qualidade.”

O sócio também destaca o propósito de seguir investindo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. “Acreditamos nessa terra, amamos essa terra e é por isso que continuamos trazendo novidades para o nosso povo”, afirma.

Com as novas pistas em funcionamento, o Bowling Bar Pedrini reforça a proposta de ser um ponto de encontro para famílias e grupos de amigos, unindo gastronomia e entretenimento. “Ter um boliche é um diferencial. É a combinação perfeita entre boa comida e diversão. A casa está cheia, e é exatamente isso que esperávamos: sucesso total”, comemora Sandro.

Endereço e horário de funcionamento: