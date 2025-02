Boliche Pedrini: tradicionais restaurantes de Porto Alegre abrem bowling bar na Protásio Alves

Dois tradicionais restaurantes de Porto Alegre se uniram para abrir um novo empreendimento. O Bowling Bar Pedrini é resultado de uma parceria entre os sócios da rede Boteco Pedrini e o Cotiporã. O novo espaço foi inaugurado nesta segunda-feira (24) e, após as obras finais, terá capacidade para até 1 mil pessoas.

Terraço Bowling Bar na Zona Sul. O empreendimento opera no antigo Boteco Pedrini da avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis. Segundo os sócios, nos dois primeiros dias de inauguração, mais de de três mil pessoas passaram pelo local. O Pedrini já tem experiência com o segmento de Bowling, por também administrar

De acordo com Sandro Gnoatto, um dos sócios do Cotiporã, a parceria com a rede Pedrini ocorre há 16 anos, por meio de um sócio investidor. A ideia inicial dos empreendedores era expandir as marcas através de um novo modelo de negócio. “ Nós percebemos que o mercado da Capital tem uma carência de atração voltada para lazer e diversão. Porto Alegre oferece pouco disso, decidimos nos juntar e criar o Pedrini Boliche”, conta Sandro, explicando que a ideia se tornou possível devido a um grupo de investidores que se somaram aos sócios.

LEIA TAMBÉM > Há 33 anos em Porto Alegre, loja de antiguidades realiza venda de acervos residenciais



Entre a concepção do projeto e a inauguração, foram seis meses de obra. O espaço de boliche será composto por seis pistas, totalizando 400m², e ainda está em fase de construção, com previsão de lançamento em dois meses. O salão principal tem 320m², e o segundo andar do empreendimento conta com dois salões menores, onde podem ser realizados eventos fechados, além de um terraço, onde os clientes podem se sentar ao ar livre.



O cardápio é baseado no que as duas marcas já produzem em seus restaurantes. “O forte do Pedrini e do Cotiporã sempre foi pratos e petiscos bem servidos. Agora, temos a lasanha também”, comenta Sandro, garantindo que o menu tem uma ampla variedade para diferentes gostos. “Nosso público-alvo sempre foram as famílias, mas hoje temos um olhar especial para os jovens também”, destaca. O antigo Pedrini, localizado no endereço, passou por seis meses de reforma para receber o novo empreendimento ANDERSON SOARES/PEDRINI/DIVULGAÇÃO/JC



Além disso, o local decidiu investir na parte das bebidas, oferecendo chopes, cervejas, rótulos de vinhos nacionais e internacionais, além de uma carta de drinks autorais e clássicos.



Sandro destaca que o desejo de apostar em um novo negócio veio da vontade de fortalecer a cena do empreendedorismo gaúcho. “Nós somos gaúchos e vamos com o Rio Grande do Sul até o fim. Temos alguns convites para ir para outros estados, para investir em outros estados, mas amamos esse lugar”, declara. Apesar disso, o empreendedor ressalta que encontraram alguns desafios no caminho, como a falta de mão de obra. “Muita gente saiu para outros estados na busca de oportunidades, e nos entristece ver o nosso povo sair daqui em busca de trabalho em outros estados.” Entre a concepção do projeto e a inauguração, foram seis meses de obra., com previsão de lançamento em dois meses. O salão principal tem 320m², e o segundo andar do empreendimento conta com dois salões menores, onde podem ser realizados eventos fechados, além de um terraço, onde os clientes podem se sentar ao ar livre.O cardápio é baseado no que as duas marcas já produzem em seus restaurantes. “. Agora, temos a lasanha também”, comenta Sandro, garantindo que o menu tem uma ampla variedade para diferentes gostos. “Nosso público-alvo sempre foram as famílias”, destaca.Além disso, o local decidiu investir na parte das bebidas, oferecendo chopes, cervejas, rótulos de vinhos nacionais e internacionais, além de uma carta de drinks autorais e clássicos.Sandro destaca que o desejo de apostar em um novo negócio veio da vontade de fortalecer a cena do empreendedorismo gaúcho. “”, declara. Apesar disso, o empreendedor ressalta que encontraram alguns desafios no caminho, como a falta de mão de obra. “Muita gente saiu para outros estados na busca de oportunidades, e nos entristece ver o nosso povo sair daqui em busca de trabalho em outros estados.”