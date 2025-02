Inspirado em ambientes no estilo de Nova York, bar abre em casa centenária do 4º Distrito

Bisou, nova operação do 4º Distrito, é o segundo fruto do amor de Andrea Venzon e Rodrigo Esteves pelo empreendedorismo e pela região. Localizado no bairro São Geraldo, o espaço combina cozinha, bar e eventos.



“Moramos aqui ao lado e queremos transformar essa ruazinha na Vila Ofertório, com várias coisas legais, para que as pessoas venham para esse lado da cidade, para o Quarto Distrito, e possam ter opções ”, explica Andrea.



O casal, que já comanda o Ofertório, gastrobar que fica no ponto lado da nova operação, tem uma jornada interessante no mundo dos negócios. Andrea já trabalhava no ramo de bares e restaurantes nos anos anteriores ao Ofertório, mas foi no período da pandemia que o momento para empreender surgiu. Após a demissão de Rodrigo em uma empresa onde trabalhou por 23 anos, e com os negócios de Andrea parados, o casal apostou no sonho de abrir um bar.



Os dois moravam a duas casas de distância, na rua Ernesto da Fontoura, e, quando o sobrado do meio foi colocado à venda, em 2021, decidiram comprá-lo para abrir o estabelecimento. “Comecei a ajudar ele a fazer a reforma da casa, pois já havia feito alguns projetos para espaços comerciais e usei essa experiência para montar o Ofertório. Viramos sócios e começamos pequenininhos, aqui nessa rua, que ainda não prometia muito”, rememora a empreendedora.



Ela conta que, em um ano, o Ofertório foi se consolidando e atingindo um público que, até então, o casal não conhecia nas redondezas: os clientes que buscam pelo almoço. Dessa forma, o gastrobar deixou um pouco mais de lado sua aposta inicial noturna, tendo, hoje, o almoço como seu carro-chefe, servindo entre 100 e 130 refeições por dia. , nova operação do 4º Distrito, é o segundo fruto do amor de Andrea Venzon e Rodrigo Esteves pelo empreendedorismo e pela região. Localizado no bairro São Geraldo, o espaço combina cozinha, bar e eventos.“Moramos aqui ao lado e queremos transformar essa ruazinha na Vila Ofertório, com várias coisas legais,”, explica Andrea.O casal, que já comanda o, tem uma jornada interessante no mundo dos negócios. Andrea já trabalhava no ramo de bares e restaurantes nos anos anteriores ao Ofertório, mas foi no período da pandemia que o momento para empreender surgiu. Após a demissão de Rodrigo em uma empresa onde trabalhou por 23 anos, e com os negócios de Andrea parados, o casal apostou no sonho de abrir um bar.“Comecei a ajudar ele a fazer a reforma da casa, pois já havia feito alguns projetos para espaços comerciais e usei essa experiência para montar o Ofertório. Viramos sócios e começamos pequenininhos, aqui nessa rua, que ainda não prometia muito”, rememora a empreendedora.Ela conta que, em um ano, o Ofertório foi se consolidando e atingindo um público que, até então, o casal não conhecia nas redondezas: os clientes que buscam pelo almoço. Dessa forma,

Nova operação dos empreendedores no Quarto Distrito



Em novembro de 2024, a dupla criou o Bisou, com a proposta de complementar o serviço já oferecido pelo Ofertório. “A ideia do Bisou é oferecer um local para prestigiar tanto um barzinho mais intimista, para vir com o namorado, com as amigas, fazer um happy hour mais adulto. Enquanto o Ofertório tem uma pegada de espaço maior, mais família, para festas maiores de aniversário”, compara.



Além disso, os empreendedores possuem uma forte identificação e compromisso com a região. “Estamos tentando trazer essa felicidade para a rua, colocando muitas mesinhas na rua, luzinhas. Buscando fazer com que o pessoal se sinta confortável tendo um bar ao lado do outro agora”.

bar Bisou - 4º Distrito EVANDRO OLIVEIRA/JC



Com um espaço intimista, cheio de detalhes e cores pelas paredes, Andreia explica o conceito por trás das escolhas estéticas. “A ideia foi prestigiar os tijolinhos à vista, manter o segundo andar, para dar uma sensação aconchegante e construir um barzinho, uma drinkeria, no estilo Nova York. Gostamos de design de interiores e curtimos mais o estilo industrial e retrofit (processo de reforma que visa modernizar e adaptar um espaço, mantendo a sua identidade original)”, esclarece Andrea.



Uma exclusividade do Bisou é que o espaço é preparado para receber eventos. Diferente do Ofertório, a nova operação trabalha com o serviço de fechamento exclusivo para clientes que buscam realizar comemorações no local. “Está superlegal. A partir da confiança que muitos clientes já desenvolveram pelo nosso trabalho, chegaram os pedidos para realizar formaturas aqui”, conta. Com um espaço intimista, cheio de detalhes e cores pelas paredes, Andreia explica o conceito por trás das escolhas estéticas. “. Gostamos de design de interiores e curtimos mais o estilo industrial e retrofit (processo de reforma que visa modernizar e adaptar um espaço, mantendo a sua identidade original)”, esclarece Andrea.Uma exclusividade do Bisou é que o espaço é preparado para receber eventos. Diferente do Ofertório, a. “Está superlegal. A partir da confiança que muitos clientes já desenvolveram pelo nosso trabalho, chegaram os pedidos para realizar formaturas aqui”, conta.

LEIA TAMBÉM > Conheça restaurante de Gramado onde o cliente cria o próprio vinho



De acordo com a empreendedora, o cardápio da nova operação é uma extensão do menu oferecido pelo Ofertório, trazendo novidades e sucessos consolidados para o Bisou. “O risoto, que sempre tivemos no Ofertório, mas nunca conseguimos manter no cardápio fixo, é o prato principal aqui”, pontua.



Andrea dá destaque aos petiscos oferecidos para acompanhar o prato, como brusquetas, focaccias de fermentação natural, croqueta de costela com queijo e batata frita rústica, temperada com páprica e ketchup defumado. No bar, além dos drinks tradicionais, o Bisou deu espaço para o chope Brahma, para aqueles que buscam um chope clássico. De acordo com a empreendedora, o cardápio da nova operação é uma extensão do menu oferecido pelo Ofertório, trazendo novidades e sucessos consolidados para o Bisou. “O risoto, que sempre tivemos no Ofertório, mas nunca conseguimos manter no cardápio fixo, é o prato principal aqui”, pontua.Andrea dá destaque aos petiscos oferecidos para acompanhar o prato, como brusquetas, focaccias de fermentação natural, croqueta de costela com queijo e batata frita rústica, temperada com páprica e ketchup defumado. No bar, além dos drinks tradicionais, o Bisou deu espaço para o chope Brahma, para aqueles que buscam um chope clássico.

bar Bisou - 4º Distrito EVANDRO OLIVEIRA/JC



A chegada do Bisou é também um marco de reconstrução para eles e para o Quarto Distrito. Severamente afetada pela enchente, a região teve muitos de seus empreendimentos devastados. Quando as águas chegaram, a reforma do local já estava feita, mas todo o acontecimento atrasou a abertura. “Agora, estamos aguardando a volta do pessoal para Porto Alegre em março, mas está sendo um movimento orgânico bem legal”, conta animada. A chegada do Bisou é tambémSeveramente afetada pela enchente, a região teve muitos de seus empreendimentos devastados. Quando as águas chegaram, a reforma do local já estava feita, mas todo o acontecimento atrasou a abertura. “Agora, estamos aguardando a volta do pessoal para Porto Alegre em março, mas está sendo um movimento orgânico bem legal”, conta animada.

bar Bisou - 4º Distrito EVANDRO OLIVEIRA/JC

Local e horário de funcionamento do Bisou

O Bisou fica na rua Ernesto Fontoura, n° 360, no bairro São Geraldo. O espaço fica aberto de quinta-feira a sábado, das 18h às 23h.