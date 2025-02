Conheça restaurante de Gramado onde o cliente cria o próprio vinho

Júlia Fernandes

21 Fevereiro 2025

Na experiência, os clientes degustam rótulos selecionados e, depois, desenvolvem um blend próprio de vinhos

Localizado no Centro de Gramado, o VinoLab é um dos empreendimentos que compõem o Casa Hotéis, grupo hoteleiro da Serra Gaúcha. O restaurante foi idealizado para oferecer uma experiência única. Situado ao lado da Casa da Montanha e a 100 metros do Wood, o espaço gastronômico tem como destaque o Alquimista do Vinho, uma experiência em que os clientes degustam rótulos selecionados, aprendem sobre o universo dos vinhos e, ao final, criam um blend próprio de vinhos.De acordo com Rafael Peccin, diretor de marketing do Casa Hotéis, o VinoLab surgiu com a proposta de se diferenciar dos produtos já oferecidos na cidade turística. O espaço, que une uma enoteca, restaurante e laboratório, é voltado para o público adulto. “É um lugar para explorar o mundo dos vinhos e curtir uma noite com uma gastronomia contemporânea”, comenta Rafael.A experiência de criar o próprio vinho é guiada por um sommelier e dura cerca de duas horas. “Os clientes provam quatro varietais, que são vinhos feitos de uma única uva. Esses varietais são Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon e Marselan”, explica Henry Batista, um dos sommeliers responsáveis pelo Alquimista do Vinho.Após a degustação, os participantes são convidados a criar quatro blends: o primeiro é ensinado pelo sommelier responsável, e os demais são feitos de forma independente. “Depois disso, os convidados desenvolvem seu próprio rótulo, e nós engarrafamos o vinho para que eles levem para casa”, afirma Henry.