Tradicional marca de chocolates de Gramado lança parceria com Os Smurfs para Páscoa

Apesar do Carnaval ainda não ter chegado, marcas de chocolate já se preparam e lançam novidades no mercado para a Páscoa, que, neste ano, será celebrada em 20 de abril. A Florybal, uma das principais marcas de chocolates de Gramado, anunciou uma parceria com Os Smurfs para 2025.

Segundo Tiago Cardoso, diretor de Marketing da marca, a escolha pelos personagens surgiu da renovação da conexão dos personagens azuis com as crianças a partir da série disponível na Netflix. "A escolha dos Smurfs foi estratégica, já que buscamos personagens capazes de dialogar com públicos de diferentes idades. Sentimos uma forte conexão entre os valores da Florybal e os dos Smurfs: magia, espírito de equipe, lealdade, otimismo, união e cuidado com a natureza. Outro fator importante foi a recente retomada dos personagens com uma nova série na Netflix, além do lançamento de um novo filme previsto para o meio do ano. Nesse filme, a Smurfette terá a voz de ninguém menos que Rihanna, na versão original, o que certamente reforçará a relevância dos personagens", destaca Tiago.

O projeto começou a ser desenvolvido ainda em 2024. Os ovos terão brindes colecionáveis. A edição será limitada, disponível nas lojas durante todo o período de Páscoa. Já as barras farão parte do portfólio regular e estarão disponíveis durante todo o ano. Segundo o diretor de Marketing da Florybal, a expectativa é positiva para a data neste ano. " Esperamos surpreender nosso público com diversas novidades e alcançar um crescimento de 10% a 20% no volume de vendas comparado ao ano de 2024 ", projeta.

A parceria entre a Florybal e Os Smurfs é a novidade da marca para a Páscoa 2025 Lucas Radmann/Divulgação/JC

Há mais de três décadas no mercado, a Florybal enfrenta o desafio de renovar a conexão com o público a cada ano. "Vivemos em um cenário de grandes transformações e enfrentamos um mercado cada vez mais competitivo, especialmente no segmento de chocolates. Dentro da Florybal, temos trabalhado intensamente no desenvolvimento do setor de qualidade e inovação, que nos permite projetar e planejar soluções voltadas para o futuro. Esse trabalho envolve a análise de tendências, movimentos do mercado e a busca por ideias criativas e fora do comum", afirma Tiago, destacando que a marca está sempre buscando atualizar o seu portfólio. "Dentre as novidades de destaque deste ano, resultado desse esforço, estão a barra de Cumaru com Macadâmia, que traz um ingrediente da Amazônia, conhecido como a "baunilha brasileira", e a linha Smurfs, que conecta duas gerações: os adultos, com seu sentimento de nostalgia e carinho, e as crianças, que estão descobrindo os personagens por meio das plataformas de streaming", pontua.

Onde encontrar os ovos de Páscoa dos Smurfs

A parceria foi intermediada pela Vertical Licensing, agente oficial da Peyo Company para licenciamento dos Smurfs no Brasil. Os ovos e barras temáticas dos personagens estarão disponíveis a partir da segunda quinzena de fevereiro nas 35 unidades autorizadas espalhadas pelo Brasil, nas 19 lojas da marca em Gramado e Canela e também no e-commerce (www.florybal.com.br).