Bar focado em rock expande e abre em casarão histórico centenário nos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves

O Nosferatu Pub, bar de rock que opera desde 2018 no bairro Cidade Alta, em Bento Gonçalves, está em expansão. A partir deste sábado (15), a operação passa a funcionar também no turístico Caminhos de Pedra, rota conhecida da região. O Nosferatu Bier Garten fica em um casarão histórico de pedra de 1910 em uma área verde de cerca de 1,5 hectare.

Evandro Carlos da Silva, sócio do negócio ao lado de Maurice Bouwary e Dashiele Cogo, conta que a ideia de expandir para uma das regiões mais turísticas do Estado veio a partir do desejo de manter o negócio em movimento. "A ideia do novo estabelecimento surgiu por pensarmos no investimento, se não a gente fica meio estagnado. Apesar do bar estar muito bem, chega uma hora que pensamos se vamos partir para outra coisa, franquear. E aí apareceu a ideia de investir nos Caminhos de Pedra, uma proposta diferente", conta o empreendedor.

Dashiele Cogo, Evandro Carlos da Silva e Maurice Bouwary são os sócios do Nosferatu Bier Garten Nosferatu Bier Garten/Divulgação/JC

A nova unidade terá uma operação mais diurna, com o objetivo de atender à demanda do perfil dos clientes da região. "Como a rota é mais turística, funciona bem de sexta-feira a domingo, abriremos das 11h às 19h, para pegar o público que está passando aqui nos Caminhos de Pedra ", diz Evandro, destacando que unidade bem para resolver um outro problema enfrentado pelos sócios na área central de Bento. "Tínhamos uma necessidade lá em cima que era a questão de eventos. Temos um espaço limitado e tem muita vizinhança ao redor. Aqui, temos possibilidade, o espaço é muito maior", afirma.

O cardápio da nova unidade seguirá o mesma linha da matriz, mas destacando o foco no almoço. "O cardápio é basicamente o mesmo, mas a apresentação é um pouco diferente. E, como abriremos ao meio-dia, vão ter uns três pratos a mais que elaboramos para almoço", explica Evandro. A cerveja artesanal, carro-chefe do negócio, segue em destaque. "Trabalhamos com cervejarias variadas. Gostamos de estudar a cerveja artesanal, buscar cervejas premiadas. Não adianta ter 30 torneiras e só três cervejas boas. Preferimos ter oito torneiras e oito cervejas boas", garante.

Casarão de 1910

O Nosferatu Bier Garten fica em um casarão de 300m² construído em 1910. Comandar um negócio em um espaço histórico, no entanto, não é uma novidade para Evandro, que abriu a primeira unidade do bar em um porão de uma casa na área central de Bento Gonçalves cuja construção também é centenária. "O Nosferatu da cidade alta é também em um casarão histórico que tem mais de 100 anos. Quando a gente veio para cá, percebemos que a casa combina exatamente com o espaço do centro, porém com área verde enorme de quase 1,5 hectare. Muita grama, uma área arborizada, um riozinho. É o mesmo tipo de casa, mas no campo, na colônia - como a gente fala aqui", conta Evandro.

Ainda, o empreender destaca o potencial turístico da região, que, segundo ele, está em crescimento. "Os Caminhos de Pedra são uma rota turística que está crescendo muito. Nos últimos dois anos, passou o crescimento até do Vale dos Vinhedos. O lugar é muito bem frequentado. Percebemos que tem uma procura gigante, principalmente para eventos", avalia. A rota turística, no entanto, é muito conhecida pelos negócios com inspiração colonial, que abordam a tradição na região. Para Evandro, a proposta inspirada no rock - diferente da maior parte dos negócios da rota - é um diferencial. "A questão rock é uma questão de identidade que não abrimos mão, e o nosso público nos procura justamente por isso. Não conseguimos abraçar todo mundo, então é muito importante manter a identidade, porque é por isso que os clientes vêm. O público do bar é bem resolvido, mais maduro, que sabe o que quer", considera.

Endereço e horário de funcionamento do Nosferatu Bier Garten

O Nosferatu Bier Garten fica na linha Santo Antônio, nº 417, nos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves. A operação é sexta-feira a domingo, das 11h às 19h. O primeiro fim de semana de operação contará com show de Darwin & Os Evoluídos às 16h de sábado (15); os Farina Brothers comandam a música a partir das 18h. Já no domingo (16), a música fica por conta de Vini Brum e Cassiano Cassanta, às 16h, e The Beatles no Acordeon, às 18h. Saiba mais no Instagram (@nosferatubiergarten).