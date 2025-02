Com investimento de R$ 1,2 milhão, restaurante leva gastronomia italiana contemporânea ao Mercado Público

Mercado Público de Porto Alegre ganhou uma nova operação. A Osteria del Mercato abriu as portas há pouco mais de um mês com a missão de levar uma versão contemporânea da gastronomia italiana para o segundo andar do espaço no Centro Histórico. O negócio é comandado por Juliano Milan, nome à frente do Armazém da Redenção, e por Jader Gomes, responsável pelo clássico Naval e pelo Ríncon 74, ambos no Mercado Público. Um dos pontos mais icônicos e históricos do Rio Grande do Sul, oganhou uma nova operação. Aabriu as portas há pouco mais de um mês com a missão de levar umapara o segundo andar do espaço no Centro Histórico. O negócio é comandado por Juliano Milan, nome à frente do Armazém da Redenção, e por Jader Gomes, responsável pelo clássico Naval e pelo, ambos no Mercado Público.

Há 10 anos comandando o Armazém da Redenção, espaço que faz parte do Mercado Bom Fim, Juliano teve nessa experiência a chave para abrir a Osteria del Mercato. "Abriram as concessões da parte de cima do Mercado em dezembro de 2022. Já sou permissionário da prefeitura no Mercado Bom Fim, na Redenção. Pelo relacionamento legal que temos com a prefeitura e por conseguirmos fazer um trabalho legal na região, fomos convocados a participar da licitação", lembra o empreendedor, que concilia os negócios com outra paixão: os vinhos. Juliano é, há 20 anos, representante comercial da vinícola Miolo, experiência que também se reflete em seus negócios. "Acabamos ganhando a licitação e começamos a construir o projeto. Pensei que precisava parceiros, porque não teria condições de tocar sozinho. Pensei em algo na parte de galeteria, que faltava no mix aqui, porque viemos com o objetivo de somar no Mercado Público e fazer um trabalho que agregasse. Não adiantava fazer mais do mesmo", pondera o empreendedor.

Foi na busca pela parceria ideal para o projeto que Juliano chegou a Jader, empreendedor experiente do Mercado. "O Jader, que é proprietário do Naval e do Ríncon 74, e que, além de meu cliente, é um grande amigo, disse que queria participar. Ele é uma referência. Além de estar aqui há muito tempo, considero ele o melhor operador de gastronomia do Mercado Público. Ele tem muito sucesso nos negócios que empreende, tanto no Naval, que é uma casa histórica desde 1907, tanto na parrilla, que ele abriu há um ano", afirma Juliano.

A Osteria del Mercato conta com sistema de reservas pelo telefone (51) 99437-3874 EVANDRO OLIVEIRA/JC

Assim, a dupla começou a desenvolver o conceito da Osteria, com foco nas demandas e nas tradições do Mercado Público. "A casa tem um conceito de gastronomia italiana, fatiamento de frios na hora e antepastos. O Mercado Público tem essa vocação já para quem frequenta, principalmente nas bancas, de comprar um queijinho, uma copa, as pastas. Só que não tem um espaço que a pessoa possa sentar e consumir, só para comprar e levar para casa. Então, trouxemos a gastronomia italiana um pouco mais moderna, contemporânea, mas não saindo dos tradicionais. No nosso cardápio, temos o parmegiana, carbonara, polpetone, as massas, risotos, mas com uma pegada mais contemporânea ", explica.

O espaço, que fica no segundo andar do Mercado Público, recebeu investimento de R$ 1,2 milhão. A previsão de abertura era para setembro de 2024. No entanto, em virtude da enchente, a obra levou mais tempo que o previsto. "Fizemos tudo com muito esmero para marcar a nossa vinda para cá e para contribuir com o Mercado Público. Ser uma casa que a pessoa atravesse a cidade para conhecer, que o turista venha visitar. Claro que com bastante humildade, sabemos que tem casas excelentes em Porto Alegre, mas acho que estamos no caminho certo", percebe Juliano, destacando o mezanino da Osteria como um diferencial, já que o espaço está apto para receber eventos. "Tem muito essa demanda no Centro Histórico por causa dos bancos, das próprias empresas do entorno, os políticos: todos esses segmentos precisam de espaços para reunião-almoço. Fizemos um espaço no mezanino bem bacana para isso, tanto para contemplar os eventos de vinho e também para eventos de empresas e até familiares. Temos uma sala que pode ser fechada, tem as TVs para apresentações. Procuramos fazer um ambiente bem aconchegante", conta.

O mezanino da operação foi pensado para receber eventos empresariais EVANDRO OLIVEIRA/JC

Vinhos são destaque na Osteria del Mercato

Aplicando a experiência de mais de 20 anos com vinhos, Juliano garante que a bebida é um dos carros-chefes da operação. "Pensamos em ter um espaço dedicado à bebida: ter um bar de vinhos, uma máquina de vinhos, uma adega legal. Já estamos tendo resultados com eventos dedicado à área dos vinhos", celebra. Um dos destaques da Osteria del Mercato é a Wine Station, pensada para que os clientes provem diversos vinhos e harmonizem com os pratos. Ainda, a Wine Satation é pensada para manter a integridade do vinho, mantendo a temperatura ideal. "Não queremos ser só um restaurante, mas um ponto de encontro, referência, que a pessoa venha só tomar uma taça de vinho, comer um antepasto", afirma. Apesar de contar com rótulos internacionais, Juliano garante que o foco está nas vinícolas brasileiras. A mesma máxima vale para a charcutaria, que valoriza produtores locais.

A Wine Station é uma das apostas da operação EVANDRO OLIVEIRA/JC

Com pouco mais de um mês de operação, o empreendedor já celebra a boa recepção do público. Juliano conta que o objetivo de abrir em janeiro era operar em fase de testes, mas o movimento tem sido intenso. "Pensamos em testar a casa, a equipe, estruturar bem, porque é um período de baixa na cidade, mas a coisa aconteceu em uma velocidade que a gente não esperava", relata Juliano, que percebe uma similaridade em empreender em dois dos principais pontos turísticos da cidade - Mercado Público e Redenção. "É a vocação de procurar fazer o melhor e se dedicar para isso. Trabalhar sábado, domingo e feriados já está no nosso DNA, são os maiores movimentos de pontos de turismo. Está no nosso DNA há muitos anos na Redenção, e já estamos replicando aqui esse desejo de receber as pessoas como se fosse na nossa casa. Queremos apenas contribuir com esse espaço que é, talvez, o ponto mais histórico e turístico do Estado", avalia.

Endereço e horário de funcionamento da Osteria del Mercato

A operação fica no segundo piso do Mercado Público de Porto Alegre, no Centro Histórico. A Osteria del Mercato funciona na segunda-feira, das 11h às 18h. De terça a sexta, a operação é das 11h às 21h30min. Nos sábados, o restaurante abre as portas das 11 às 18h, e aos domingos, das 11h às 16h. Reservas podem ser feitas pelo telefone (51) 99437-3874.