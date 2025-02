Com aporte de R$ 7 milhões, Cachoeirinha terá pizzaria temática de princesas e heróis com capacidade para 500 pessoas

Pizzas, sushis e shows temáticos todos os dias para até 500 pessoas. Esta é a proposta do novo restaurante O Mundo Fantástico das Pizzas (@omundofantasticodaspizzas). Com um espaço de cerca de 1.600m², o negócio tem previsão de abertura para o fim de março deste ano, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O restaurante ocupará o antigo espaço de eventos Rosa dos Ventos, localizado na rua Papa João XXIII.



Jacson Hoffmann, sócio gestor do projeto, explica que o objetivo do restaurante vai além de oferecer um simples jantar. A decoração lúdica, inspirada em contos de fadas, heróis e princesas, será um dos principais atrativos do ambiente. "A temática contará com apresentações dos personagens, figurinos e coreografias próprias, com shows diários”, conta o empreendedor.



O local será climatizado e incluirá um projeto acústico para reduzir ruídos, com o objetivo de tornar a experiência confortável para o grande número de clientes que o negócio projeta receber. O cardápio pretende ser outro destaque, oferecendo pizzas produzidas em uma fábrica própria de massas. "Esse projeto se iniciou há 18 meses. A obra está na finalização, com vários profissionais envolvidos, arquitetos, técnicos em alimentos, nutricionistas. Muita gente se envolveu para que ficasse diferenciado, não só para os clientes, mas também para os colaboradores que irão trabalhar lá, com conforto e equipamentos bem planejados ", afirma Jacson.

Além do prato principal, o espaço terá drinks temáticos e uma loja de produtos exclusivos. Para os pequenos, o restaurante oferecerá um espaço kids. "Será um espaço amplo, em torno de 170m². Bem planejado para o conforto e tranquilidade dos pais", explica. E, para complementar a experiência gastronômica, uma produção individual de sushis está sendo construída na casa.

De acordo com o empreendedor, o conceito do restaurante vai além da alimentação, focando também no custo-benefício. "Foi um projeto pensado com muito carinho para alcançar o êxito para nós e para os nossos convidados. Visamos criar essa troca de experiência e que seja saudável, não só no atendimento, no sabor, no ambiente, como também no custo. Possuímos esse olhar, para que não fique oneroso e que nossos clientes possam nos colocar na sua agenda mensal", pontua Jacson.



A localização da pizzaria, próxima à Freeway, foi cuidadosamente escolhida para atender não apenas ao município, mas também às regiões vizinhas. "É um fácil acesso, é possível chegar rapidamente da Zona Norte de Porto Alegre, assim como de Gravataí ou Canoas. Além da possibilidade de atender Viamão e Alvorada. Escolhemos Cachoeirinha para atender a cidade e seus entornos, ampliando bastante o público", destaca.

O empreendedor, que iniciou sua trajetória em 1989 trabalhando em grandes restaurantes do Centro Porto Alegre, já conhece a dinâmica de negócios que atendem um grande público. "Cheguei a ter três restaurantes que serviam até 800 refeições por dia. Há 25 anos, vim para a linha da cozinha industrial, atendendo apenas empresas. Tenho bastante experiência, sempre voltada para ambientes saudáveis, bom atendimento e sabor", conta Jacson.



Com um investimento em torno de R$ 7 milhões, o empreendimento contribui para o crescimento econômico da região, com 80 vagas de empregos, de acordo com o empreendedor. O Mundo Fantástico das Pizzas ficará localizado na rua Papa João XXIII, n°1069, no bairro Vila Cachoeirinha. Os sócios projetam um funcionamento diário para a pizzaria; os horários serão confirmados.