Ateliê e minifábrica de doces sem glúten e lácteos é novidade no Bom Fim

Foi a partir da própria experiência com a alimentação saudável que a empreendedora Taline Souza criou a Hedonê Nutritiva, operação que tem como foco doces e salgados sem glúten e lácteos. Apesar de não ser celíaca, Taline sempre teve sensibilidade a insumos que levavam glúten. Foi a partir disso que notou a crescente demanda no mercado por alimentos mais inclusivos. A produção da marca começou há cerca de um ano focada em eventos. No fim de 2024, a Hedonê ganhou um espaço físico, que funciona como ateliê e minifábrica, para atendimento ao público no bairro Bom Fim.

A gastronomia não foi o primeiro caminho trilhado profissionalmente por Taline, que atuava na área de Marketing. No entanto, a empreendedora sempre teve o olhar voltado à alimentação saudável. "Sempre fui conectada a um estilo de vida mais saudável e cansei de comer comida ruim só por conta dessa questão da saudabilidade. Fiz uma pós em gastronomia funcional, também em gestão em gastronomia e encarei uma segunda graduação", conta. A decisão de cursar tecnologia em alimentos veio a partir do contato com outras operações do setor. "Fiz consultorias para bares e restaurantes. Fui fazer tecnologia em alimentos, na UFCSPA. A graduação me chamou atenção por ser uma parte de estudar a ciência do alimento dentro de uma universidade da saúde", pontua.

Assim, há pouco mais de um ano, Taline tirou o desejo de empreender com saúde e gastronomia do papel dando vida à Hedonê. "Começamos dentro de uma lógica de eventos, uma parte mais corporativas. Mas as pessoas iam conhecendo os produtos e diziam que precisavam ter isso no dia a dia, não só nas festas", relata a empreendedora, que lançou uma linha pensada para manter uma rotina de alimentação saudável. "Começamos com uma linha mais dia a dia, de lanchinhos, porque vi que é mais fácil a gente se conectar com a alimentação nos almoços e jantares, e é mais fácil se perder nas pequenas refeições. Entramos na linha do dia a dia, mas por encomenda ainda. Só que as pessoas não se organizam, sempre perguntavam se tinha algo à pronta-entrega. Então, entramos com o delivery. Depois, as pessoas perguntavam se podiam vir tomar um café", conta sobre a demanda, que resultou no ateliê da Hedonê, inaugurado no último trimestre de 2024.

Todos os doces são produzidos com insumos sem glúten e lácteos EVANDRO OLIVEIRA/JC

O espaço, que fica na avenida Vasco da Gama, nº 206, no Bom Fim, abriga a minifábrica da Hedonê e conta com duas mesas que os clientes possam degustar as iguarias no local. No entanto, Taline reforça que a operação não é uma cafeteria, apesar de receber o público. "Não é uma cafeteria, mas se alguém quiser vir tomar um cafezinho e aproveitar por aqui, pode vir", garante a empreendedora, que percebeu uma confiança ainda maior do público depois da abertura do ponto. "Por mais que a gente tenha delivery próprio e iFood, as pessoas gostam de vir no WhatsApp conversar, tirar dúvidas, vir aqui para sentir segurança. Acho que essa questão do relacionamento foi o ponto de maior impacto. A partir disso, foram se construindo relações mais sólidas. O fato da gente abrir fez as pessoas se sentirem mais seguras. Mesmo que elas não venham, entram em contato, sabem onde é. Entra na lógica de ir completando o ciclo da comunicação", percebe.

Apesar de não se definir como uma cafeteria, o espaço conta com algumas mesas para receber a clientela EVANDRO OLIVEIRA/JC

O negócio conta com três linhas de atuação: produtos pensados para o dia a dia, produção para eventos e kits para presente . Na linha do dia a dia, estão disponíveis doces e salgados, como torta de caramelo salgado e chocolate, brownie de tâmara e coxinha de batata doce, dos carros-chefes do negócio. Já os kits pensados para presentear contam com opções que podem ir do café da manhã ao happy hour. As caixas de presentes podem ser feitas no dia, com itens disponíveis à pronta-entrega, ou personalizáveis por encomenda, que deve ser feita com três dias de antecedência. Ainda, a Hedonê trabalha com eventos oferecendo tortas grandes e kits.

Produtos sem glúten como nicho de mercado

A decisão por focar em itens seguros para celíacos partiu de uma percepção de Taline de que precisava definir, de forma clara, o público-alvo do negócio. Assim, ela percebeu que pessoas com restrições alimentares enfrentam desafios na hora de escolher onde ir ou de comprar produtos para consumir, o que motivou a empreendedora a afunilar e chancelar o negócio como uma operação dedicada ao nicho. "A partir do momento que você decide que não vai comer ou que vai reduzir drasticamente, começa a mudar hábitos: onde você vai ir, se vai ter opção ou não. Se isso já é uma questão para quem tem uma sensibilidade, imagina para quem tem realmente uma restrição. Quando comecei, já não usava nem glúten nem lácteos por conta disso, mas entendi que, mesmo na comunicação, não podemos dizer que não tem glúten se pode ter um cruzamento", explica sobre a definição do negócio, que atraiu o público certo, como conta Taline. "Muitas pessoas começaram a nos procurar por conta das restrições. A produção segura para celíacos foi um movimento que vem da lógica de escutar o mercado e os clientes."

O ponto no Bom Fim, destaca a empreendedora, também reforça a identidade do negócio. Antes, o local abrigava outra marca voltada para o mesmo nicho, o que facilitou na hora de estruturar a minifábrica da Hedonê. "A intenção era seguir com eventos e ter uma linha de dois produtos em escala mais industrial. Mas temos que ter essa fluidez de entender o que o momento pede. Entramos com o menu maior, com uma proposta de atender mais o consumidor final, que não era a intenção inicial. O fato de ser no Bom Fim trouxe uma identidade para o negócio por conta de relacionamento, do crescimento do bairro. Acho que não abriria como ponto de venda em outro lugar da cidade, porque tem toda essa pegada mais próxima desse hábito das pessoas caminharem. Acho que isso também complementa a questão do nicho. Tu não podes conversar com todo mundo. Saber para quem está direcionando faz muita diferença", considera.

As caixas de presente estão disponíveis à pronta entrega - com os produtos do dia - ou por encomenda para kits personalizados EVANDRO OLIVEIRA/JC

Outro norte da Hedonê, afirma Taline, é oferecer para os clientes produtos saborosos, mesmo com as restrições. Para isso, a empreendedora e a equipe - composta 100% por mulheres - apostam em diferentes preparos e texturas para garantir uma experiência positiva. "A parte de restrição de glúten e lácteos entra como um pilar, mas talvez o ponto mais importante seja o sensorial, tanto que temos uma plaquinha que diz ‘saudável e sem gosto de papelão’. Desde o início, sempre fomos ligadas na experimentação e na parte sensorial. Hedonê é a deusa do prazer. Estava naquela função de escolher o nome, e, voltando de um curso de arte, pensei que precisava ser aquela pausa hedonista no meio do dia. A intenção não é restringir por conta das restrições, mas que seja bom para todo mundo, sensorialmente e nutricionalmente, inclusive para quem tem restrição. Não abrimos mão da questão do prazer", afirma.

A Hedonê conta com três linhas: dia a dia, eventos e kits presenteáveis EVANDRO OLIVEIRA/JC

Endereço e horário de funcionamento da Hedonê

A Hedonê Nutritica fica na rua Vasco da Gama, nº 206, bairro Bom Fim. A operação é de terça a sexta-feira, das 10h30min às 19h, e de sábado a segunda-feira, das 13h às 19h. A marca conta com delivery próprio e também está presente no iFood. O menu está disponível no site da operação (www.hedonenutritiva.com.br). Os pedidos e encomendas podem ser feitos pelo WhatsApp (51) 98298-9080.