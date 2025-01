Com tour astronômico, hotel oferece experiência de observação do céu na Serra Gaúcha

Foi buscando oferecer uma experiência que combina conforto, natureza e uma viagem pelo universo, que o Parador Cambará do Sul (@paradorcambaradosul) desenvolveu a Imersão nas Galáxias. O hotel, um dos pioneiros no conceito de glamping no Brasil, conta com um calendário de passeios que exploram as belezas do céu de Cambará do Sul.

Inspirado no estilo dos lodges africanos, o Parador foi projetado para valorizar a paisagem dos Campos de Cima da Serra. Com acomodações em barracas de luxo, dentre outras opções, o empreendimento oferece aos hóspedes experiências voltadas à conexão com o meio ambiente e o acolhimento de um hotel. O negócio é administrado pela família Peccin: à frente do Parador está Luciano e seus filhos, Felipe e Rafael Peccin.

Rafael, diretor de marketing do empreendimento, conta que o Parador faz parte da coleção de acomodações Casa Hotéis e nasceu a partir da vontade de oferecer hospedagens com experiências ainda não vistas no mercado. “O Parador foi o primeiro glamping e o primeiro hotel de barracas do Brasil, e isso foi um desejo também do nosso DNA de estar buscando fazer coisas diferentes”, diz.

O local onde fica a pousada se entrelaça com a história da família. De acordo com Rafael, a região já era conhecida por ele e pelo irmão, que costumavam acampar e admirar as belezas da redondeza. “Íamos em busca da natureza como uma espécie de hobby, sempre encantados com a beleza daquele lugar. Trouxemos à família a possibilidade empreender, e aí nasce a ideia de fazer o hotel”, lembra. Com um total de 30 acomodações de diferentes estilos, as inspirações vieram de todo o mundo. “Fomos criando categorias de hospedagem: barraca luxo, suíte, bangalôs, casulos e chalés. Todas no estilo de cabanas individuais, usando materiais naturais e rústicos. A última lançada foi o formato em casulo, inspirado nos casulos feitos pelas abelhas nativas”, descreve Rafael. LEIA TAMBÉM > Com cabanas temáticas, empreendedor aposta em camping às margens da Lagoa dos Patos Seguindo a proposta, a experiência Imersão nas Galáxias busca levar os participantes a uma jornada pelo universo. Oferecida mensalmente, sempre nas datas próximas à lua nova, a atividade começa no fim da tarde, com um passeio em caminhonetes 4x4 até o ponto mais alto da Fazenda Camarinhas, onde o Parador está localizado. “ Inicia ao pôr do sol, onde os hóspedes podem apreciar a vista e aprender sobre os fenômenos que acontecem no céu com Egon Filter, especialista na área ”, explica Rafael. Ao som de uma conversa sobre o cosmos e a formação geológica da região, os participantes são guiados na observação dos primeiros planetas, constelações e galáxias. Oferecida mensalmente, sempre nas datas próximas à lua nova, a atividade começa no fim da tarde, com um passeio em caminhonetes 4x4 até o ponto mais alto da Fazenda Camarinhas PARADORCAMBARÁDOSUL/ARQUIVOPESSOAL/JC Egon, que conduz as observações, é astro fotógrafo, reconhecido por suas expedições ao Tibete, Antártida e ao norte da Escandinávia. De acordo com ele, a escolha de Cambará do Sul foi feita pela sua baixa poluição luminosa, o que faz da região um dos melhores lugares para a observação do céu. “A repercussão tem sido maravilhosa. Conseguimos ter uma pequena noção do quão pequenos somos diante de um universo tão grande. Isso fica muito claro quando o especialista nos fala a quantos mil anos-luz está tudo o que o homem conseguiu descobrir até então e o quanto ainda há para descobrir”, comenta. Durante o passeio, os participantes desfrutam de um piquenique com produtos regionais, como queijos, frutas e vinhos locais. A noite segue com a captura de imagens, atividade inclusa na experiência, chamada de Selfies of the Stars. “São fotos feitas com equipamentos profissionais, que conseguem captar a galáxia e dar destaque às estrelas. O cliente recebe uma série de fotos que ele produz ao longo da jornada.” Durante o passeio, os participantes desfrutam de um piquenique com produtos regionais, como queijos, frutas e vinhos locais PARADORCAMBARÁDOSUL/ARQUIVOPESSOAL/JC LEIA TAMBÉM > Clássica lancheria do Bom Fim abrirá em novo endereço com novidades no cardápio Além da observação astronômica, o Parador Cambará do Sul oferece experiências culturais e gastronômicas. “Quando falamos de experiências na natureza, passa também pela gastronomia, onde temos uma cozinha que navega pela água, pelo ar e pela terra, com ingredientes frescos. Trazemos a cultura sulista, que vem à mesa de uma maneira muito bacana, remodelada por chefs”, conta Rafael. Entre elas, destacam-se as experiências de caça a cogumelos porcini nas florestas da região e a imersão na cultura gastronômica gaúcha com eventos como o Corte ao Fogo, voltado para os amantes de carnes, bem como a Revolução da Culinária Farroupilha, que reúne chefs locais para reinterpretar pratos típicos do Rio Grande do Sul. “Sempre buscamos trazer para a hospedagem essa questão das experiências no entorno, de contemplação e imersão, no ambiente, nos sabores, na cultura local. Trabalhamos muito isso”, conclui.

Como realizar a experiência

A Imersão nas Galáxias acontece em datas selecionadas ao longo do ano, que podem ser consultadas no site da pousada, e tem um custo de R$ 750,00, mais taxa de serviço por pessoa, incluindo transporte, acompanhamento especializado, piquenique e fotos digitais. A hospedagem no Parador começa em R$ 946,00 para um casal em uma barraca de luxo. O contato deve ser realizado por meio do site www.paradorcasahoteis.com.br ou redes sociais do hotel.