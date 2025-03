Bar temático de séries da Cidade Baixa abrirá unidade no Rio Branco

expandir o negócio em Porto Alegre, abrindo uma unidade maior no bairro Rio Branco. A expectativa é que a nova operação abra as portas em junho. Spoiler , bar que brinca com a ideia de vazar informações sobre episódios de séries e filmes, completa oito anos nesta semana. Localizado na Cidade Baixa, o negócio foi idealizado pelas amigas e sócias Taiane Panizzi e Thais Ribeiro. Agora, as empreendedoras se preparam para mais um desafio:. A expectativa é que a nova operação abra as portas em junho.

“Vimos que queríamos ter uma operação mais voltada para um formato de restaurante, e aqui não teria como, pela estrutura do espaço, pelo tamanho”, explica Taiane. A nova unidade contará com alguns pratos para compartilhar e hambúrgueres do cardápio do Spoiler da Cidade Baixa, mas terá como aposta pratos que também serão inspirados em séries e filmes. Além disso, os drinks temáticos continuam sendo a estrela do negócio, inclusive com novidades no cardápio do restaurante do Rio Branco.

Segundo a sócia, a ideia de expandir a operação na Capital começou em 2024, logo depois das enchentes de maio. “Acredito que a gente merece, que a cidade merece isso. Vemos que o público gosta do negócio e que tinha potencial para crescer. É um mercado difícil e desafiador, principalmente porque, às vezes, as pessoas ficam muito sem sair de casa, mas acreditamos no potencial de Porto Alegre”, observa a empreendedora.

LEIA MAIS > LISTA: 10 restaurantes clássicos para celebrar o aniversário de Porto Alegre

O novo espaço será maior do que a unidade da Cidade Baixa. Com 300m² quadrados, o local comporta até 120 pessoas. O ponto escolhido pela dupla fica em uma casa dos anos 1950, na rua Miguel Tostes. A estrutura do espaço permite que o novo restaurante seja dividido em vários ambientes, decorados com referências a clássicos do cinema e das séries. “Pensamos que essa casa entregaria muito o aconchego que buscamos oferecer para os nossos clientes”, conta Taiane.

O Spoiler foi a realização de um sonho para Taiane, que, na época, abria seu primeiro negócio, e para Thais, que já estava à frente de outros empreendimentos, mas queria experienciar um novo formato. Em oito anos, o negócio já teve franquia em Florianópolis (SC) e São Paulo (SP). A loja em Santa Catarina fechou as portas recentemente, e a de São Paulo também será descontinuada.

“Vamos fechar em São Paulo também, porque o mercado está muito difícil lá. Vemos muitos outros negócios encerrando as operações”, explica Taiane. “Queremos elevar o nível do Spoiler. Hoje, a unidade da Cidade Baixa tem mais essa pegada de lanches e drinks, por ser um bairro mais boêmio. Já no Rio Branco, enxergamos um alto potencial em relação à gastronomia. Então, nosso foco lá é expandir nesse sentido, entregando uma experiência gastronômica diferenciada. ”

Entre desafios e renovação

Ao completar quase uma década de operação, as sócias veem o percurso com orgulho, mas também reconhecem as dificuldades enfrentadas. “É um mix de alegria de ver que o trabalho deu certo, porque muitas coisas em Porto Alegre não duram muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. Já foram muitos altos e baixos”, reflete Taiane.

A pandemia de Covid-19 e as enchentes foram momentos críticos que colocaram a continuidade do negócio em xeque. “Ficamos muito na dúvida se fechávamos, porque foi muito difícil. A enchente nos deixou ainda mais preocupadas, mas acreditamos que o negócio tem força, tem potencial.”

A chave para a longevidade, segundo ela, está na capacidade de se reinventar. “Em primeiro lugar, o que nos fortalece é a nossa renovação. A gente muda muito para dar certo. E é isso que acreditamos ser a essência do Spoiler: conseguir ficar sempre mudando, sempre atualizando.

LEIA TAMBÉM > Nova cafeteria de Porto Alegre aposta na oferta de produtos locais de maneira acessível

Essa filosofia também explica a decisão de concentrar esforços no mercado gaúcho. “Por isso decidimos focar no mercado daqui. Dessa forma, conseguimos trabalhar mais próximas da nossa equipe, expandindo com mais controle. Não precisamos olhar para outros lugares, desbravar mercados desconhecidos. Aqui, podemos usar todo o nosso poder criativo, porque já estamos inseridas e conhecemos o público.”