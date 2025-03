LISTA: 10 restaurantes clássicos para celebrar o aniversário de Porto Alegre

Porto Alegre celebra, nesta quarta-feira - 26 de março - 253 anos. A história da cidade é construída pela população e pelos empreendedores que acreditam no potencial da Capital. Atravessando décadas de portas abertas ou inaugurados mais recentemente, operações tornam-se clássicos da cidade. Para celebrar o aniversário de Porto Alegre, confira uma lista com 10 operações gastronômicas imperdíveis para quem quer viver a cidade.

1. Churrascaria Portoalegrense

Churrascaria Portoalegrense é um clássico da capital gaúcha. O restaurante foi fundado por Antônio Guido Bratti. Em 2021, com o falecimento do empreendedor, Ana, sua filha, assumiu o legado. A empreendedora se orgulha do papel que desempenha hoje na Capital. "Acho que sou a única mulher a gerenciar sozinha uma churrascaria em Porto Alegre", diz Ana. Operando desde 1982, a

• Churrascaria Portoalegrense: avenida Pará, nº 913, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre.

• Horário: a operação é de segunda a quarta-feira, 11h às 14h. Nas quintas, das 11h às 14h e das 18h30min às 21h30min. Sábados, das 11h às 15h.

2. Bar Lider Chopp

Álvaro Lisot está à frente da reabertura do Bar Lider Chopp THAYNÁ WEISSBACH/JC

Bar Lider Chopp funcionou na rua Barros Cassal na esquina com a avenida Independência até 2010. Em julho de 2024, a dupla de empreendedores Álvaro Lisot e Luciano Morganti reabriu a operação, que busca manter os mesmos ideais que fizeram do bar original um local tão querido pelos porto-alegrenses. O negócio oferece petiscos para compartilhar inspirados na culinária alemã, como salsicha bock com molho de mostarda. Para beber, a casa apostna o clássico chope Brahma, produto que, segundo os empreendedores, é a marca registrada da casa. Fundado em 1952, o

• Bar Lider Chopp: rua Duque de Caxias, nº 688.

• Horário: segunda-feira a sábado, das 17h à meia-noite.

3. Café no Mercado Público

A unidade abriu as portas nesta segunda-feira (29) TÂNIA MEINERZ/JC

Baden Torrefação é uma cafeteria clássica de Porto Alegre, operando desde 2012. Além de fornecer café para diversas operações da Capital, a Baden conta com três unidades: uma no bairro Santana, a torrefação no bairro Passo D'Areia e a mais recente no Mercado Público de Porto Alegre. A operação em um dos pontos turísticos mais importantes da capital gaúcha conta, além dos cafés, com uma torrada feita com cuca, salame, queijo colonial e mel.

• Baden Torrefação: Mercado Público de Porto Alegre, Largo Glênio Péres, nº 1, Centro Histórico.

• Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Aos sábados, das 9h às 18h.

4. Armelin

Produ??o do especial do Gera??oE no bairro Menino Deus Na foto: Armelin LUIZA PRADO/JC

Armelin é um clássico de Porto Alegre quando o assunto é salgadinhos para festa. Além dos pedidos por encomenda por tele-entrega, o espaço vende salgados e doces a quilo, que podem ser consumidos nas mesas do local. Há mais de 40 anos no mesmo ponto do bairro Menino Deus, o

• Armelin: rua Gonçalves Dias, nº 230, Menino Deus.

• Horário: segunda-feira a sábado, das 7h30min às 19h.

5. Cavanhas

Gustavo Sturmer, Eli Antônio Sturmer - fundador da rede - e Eduarda Sturmer são os sócios do novo restaurante NATHAN LEMOS/JC

Cavanhas funciona há quatro décadas em Porto Alegre, e, ao longo do tempo, o carro-chefe da casa sempre foi a variedade de xis e baurus servidos, principalmente, à noite. Em 2024, o Cavanhas inovou com um restaurante voltado para o almoço dos gaúchos, com à la minutas servidas em buffet, acompanhamentos liberados e a sua clássica maionese caseira. Com a nova unidade, o Cavanhas tem cinco unidades na Capital. A franquia de lancherias do

• Cavanhas: as unidades ficam na avenida Lima e Silva, nº 274; avenida Loureiro da Silva, nº 1696; avenida Lima e Silva, nº 373; rua Barão do Amazonas, nº 241; rua Barão do Amazonas, nº 1397.

• Horário: casa unidade possui um horário de funcionamento, que pode ser consultado no Instagram (@cavanhas).

6. Charlie Candies

Minuto Varejo - Doceria Charlie - Porto Alegre - casarão histórico no bairro Moinhos de Vento - doces - confeitaria SÉRGIO GALBINSKI/DIVULGAÇÃO/JC

Charlie em Porto Alegre abriu as portas em 2024 em um casarão histórico do bairro Moinhos de Vento. Operando há 10 ano, a marca, que também tem uma loja em Florianópolis, é conhecida pelos doces e brownies, que podem ser encontradas nas lojas próprias e em pontos parceiros. Na unidade do Moinhos, há opção de buffet de café da manha, com valor de R$ 50,00 durante a semana e R$ 75,00 aos fins de semana. A quarta loja da

• Charlie Moinhos: rua Barão de Santo Ângelo, nº 212.

• Horário: terça-feira a domingo, das 8h às 20h.

7. Lanchera do Ildo

Ildo Berté, proprietário da lancheria, é figura conhecida de moradores e visitantes do bairro Bom Fim ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

Lanchera do Ildo, em março, passou a operar em novo endereço, três vezes maior que o ponto original do negócio no Bom Fim. No espaço, há opções de à la minutas e lanches, além de feijoada aos sábados. Um dos garçons mais conhecidos de Porto Alegre, Ildo comanda hoje o próprio negócio. A

• Lanchera do Ildo: rua Gen. João Telles, nº 508.

• Horário: terça a quinta-feira, das 8h às 15h. Sexta e sábado, das 11h às 15h e das 18h às 23h.

8. Gambrinus

Restaurantes abertos com servi?os e clientes Na foto: Restaurante Gambrinus no Mercado P?blico LUIZA PRADO/JC

Gambrinus opera desde 1889 no Mercado Público de Porto Alegre. O negócio foi fundado por uma confraria por de imigrantes alemães e segue me operação diária na Capital. Entre os destaques do cardápio, estão o Bacalhau à Gomes de Sá e o pastel de nata. Restaurante mais antigo de Porto Alegre, o

• Gambrinus: Mercado Público de Porto Alegre, Largo Glênio Péres, nº 1, Centro Histórico.

• Horário: segunda a sexta-feira, das 11h às 20h. Sábados, das 11h às 16h, e domingo, das 11h às 15h.

9. Lancheria do Parque

A Lancheria do Parque, no Bom Fim, é um dos pontos clássicos da Capital LUIZA PRADO/JC

Lancheria do Parque é uma dos negócios mais icônicos da Capital. Operando em frente à Redenção, a Lanchera, como é conhecida, tem como destaque os lanches e sucos de frutas servidos na jarra. De portas abertas há mais de 40 anos na avenida Osvaldo Aranha, a

• Lancheria do Parque: avenida Osvaldo Aranha, nº 1086.

• Horário: segunda-feira a sábado, das 6h às 23h45min. Domingo, das 6h às 22h.

10. Cachorro do Bonfa

Primeira carrocinha do Cachorro do Bonfa Arquivo Pessoal/Divulga??o/JC

Cachorro do Bonfa começou com uma carrocinha próxima à avenida José Bonifácio, no bairro Bom Fim. Até hoje, ao lado da igreja Santa Teresinha, é possível encontrar o tradicional cachorro quente. O negócio conta também com uma unidade na Cidade Baixa. Operando há mais de 30 anos, o

• Cachorro do Bonfa: rua Santa Terezinha, nº 21.

• Horário: de domingo a quinta, das 11h às 2h30min. Sexta, sábado e véspera de feriados, das 11h às 6h.