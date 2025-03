Com feijoada no cardápio, clássica lancheria do Bom Fim abre em novo ponto

Operação clássica do Bom Fim, a Lanchera do Ildo está de casa nova. O negócio é comandado por Ildo Berté - ex-garçom da Lancheria do Parque e figura célebre do bairro - e opera desde 2019 na rua Gen. João Telles. O novo ponto fica na mesma rua, mas no número 508, dentro do clube Hebraica.

Feijoadinha do Ildo. Poucos minutos após a abertura, a operação já estava lotada e registrava filas, tanto para almoçar no espaço, quanto para abraçar o empreendedor, que é conhecido pela vizinhança do Bom Fim. "Estou muito feliz, porque esse espaço foi muito bem planejado, muito bem pensado. É aqui que se encontram todos os meus amigos", diz Ildo, que investiu cerca de R$ 200 mil no novo ponto que tem 70m², o que representa um salto comparado aos 20m² da antiga operação. A nova operação abriu as portas neste sábado (8) com uma das grandes novidades do cardápio: a. Poucos minutos após a abertura, a operação já estava lotada e registrava filas, tanto para almoçar no espaço, quanto para abraçar o empreendedor, que é conhecido pela vizinhança do Bom Fim. "Estou muito feliz, porque esse espaço foi muito bem planejado, muito bem pensado. É aqui que se encontram todos os meus amigos", diz Ildo, queo que representa um salto comparado aos 20m² da antiga operação.

Agora, um grande balcão revestido de azulejos laranjas e com banquetas no entorno cerca a cozinha do negócio. Ali, também é possível ver anunciados os destaques do cardápio: pastel, café, à la minutas, polentinha frita, xis, sucos, vitaminas e prensados. O empreendedor conta que a parceria com o escritório de arquitetura Urbanode, responsável pelo projeto do espaço, foi fundamental para a ampliação do negócio, que foi recebida com muito carinho pelo público fiel de Ildo no Bom Fim. " É bastante emocionante, mas a gente já sabia do prestígio. Isso é um trabalho que o cara vai fazendo ao longo dos anos. Conheço gerações e gerações do bairro. Tinha pensado em encerrar as atividades, mas a minha colega arquiteta disse ‘Ildo, vamos desenvolver esse projeto juntos’. Quando chega uma criança e diz que tu és importante para o bairro, tu não podes deixar as pessoas órfãs . Tem que criar um ambiente como o que tentamos criar aqui. Aqui, as pessoas vão comer uma coisa bacana, com preço acessível e sair satisfeitas. Isso é a coisa mais importante para mim", define.

LEIA TAMBÉM > Empreendedora está à frente de tradicional churrascaria que opera há 43 anos em Porto Alegre

O espaço conta com um grande balcão cercando a cozinha, além de mesas e banco na área externa ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

um mural de fotos e de momentos marcantes da trajetória de Ildo no Bom Fim compõe a decoração. Por lá, está a matéria do GeraçãoE de 2019 anunciando a abertura do primeiro ponto da Lanchera do Ildo. Após um grande investimento e um salto no tamanho do negócio, o empreendedor garante que a missão da operação vai além desses aspectos práticos de um empreendimento. "É um orgulho muito grande ver as pessoas felizes aqui. Hoje, não dá para abrir um espaço com o objetivo só de ganhar dinheiro. As pessoas que frequentam o local têm que estar felizes, quem trabalha contigo também. Assim, cria-se um espaço com bastante harmonia e se torna legal frequentar um lugar assim", acredita. Além das mesas e das banquetas no balcão, o negócio conta com um banco na calçada, pensado para que a clientela aguarde com mais conforto. Na ambientação do espaço,. Por lá, está aanunciando a abertura do primeiro ponto da Lanchera do Ildo. Após um grande investimento e um salto no tamanho do negócio, o empreendedor garante que a missão da operação vai além desses aspectos práticos de um empreendimento. ". Hoje, não dá para abrir um espaço com o objetivo só de ganhar dinheiro. As pessoas que frequentam o local têm que estar felizes, quem trabalha contigo também. Assim, cria-se um espaço com bastante harmonia e se torna legal frequentar um lugar assim", acredita. Além das mesas e das banquetas no balcão, o negócio conta com um banco na calçada, pensado para que a clientela aguarde com mais conforto.

O negócio, agora, fica no clube Hebraica, na rua Gen. João Telles, nº 508 ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

Uma das novidades do cardápio, a Feijoadinha do Ildo, foi o menu de estreia da nova Lanchera, vendida por R$ 25,00. A porção de aipim, por R$ 25,00, batata frita, por R$ 28,00, polenta, por R$ 25,00, e pastel, por R$ 10,00, são alguns dos outros itens oferecidos. "Todos os sábados vai ter Feijoadinha do Ildo. Teremos também à la minuta à milanesa, que não podíamos implementar antes por causa do espaço físico, e vai ter hambúrguer nas noites de sexta e sábado", conta Ildo, orgulhoso do novo espaço. "Tem que vir conhecer, está maravilhoso."