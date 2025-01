Clássica lancheria do Bom Fim abrirá em novo endereço com novidades no cardápio

desde 2019 na esquina das ruas General João Telles e Henrique Dias, no coração do bairro Bom Fim, a Lanchera do Ildo se prepara para trocar de endereço. A mudança, no entanto, não é drástica: o negócio passará a ocupar um dos espaços do clube Hebraica, também na João Telles. O novo espaço terá 70m², o que representa um salto comparado aos 20m² da atual operação. Para transformar o ponto, o empreendedor investiu R$ 200 mil e projeta abrir as portas no fim de fevereiro. Operandona esquina das ruas General João Telles e Henrique Dias, no coração do bairro Bom Fim, ase prepara para trocar de endereço. A mudança, no entanto, não é drástica:. O novo espaço terá 70m², o que representa um salto comparado aos 20m² da atual operação. Para transformar o ponto,

A história de Ildo Berté com o Bom Fim é longa. Por mais de 20 anos, ele atuou como garçom da Lancheria do Parque, uma das operações mais tradicionais de Porto Alegre. Em 2015, Ildo anunciou sua aposentadoria, notícia que gerou comoção entre os frequentadores da Lancheria do Parque. Na época, clientes e amigos organizaram uma despedida para o garçom que reuniu um grande público na Osvaldo Aranha. Mas o adeus durou pouco. Um ano depois, ele voltou à ativa para substituir um colega. Em agosto de 2018, oficialmente, Ildo deixou a Lancheria do Parque definitivamente para, em 2019, começar a empreender.

A decisão de expandir a operação em 2025 foi fruto dos bons resultados colhidos no pequeno ponto da esquina das ruas Henrique Dias e Gen. João Telles. "O nosso espaço é muito restrito. Como começou a evoluir bastante, vi que precisava de melhores condições para quem trabalha com a gente, para mim, para os clientes e para o bairro em si, ter um espaço maior, aconchegante", explica Ildo, que encontrou o novo ponto durante um passeio pelo bairro. "Eu e minha arquiteta passávamos em frente a esse espaço e vimos um grande potencial, que podia reunir tudo isso junto, bem localizado e perto daqui. Também gostamos muito do clube, queremos que revitalize", conta o empreendedor.

O espaço, que deve abrir as portas por volta de 20 de fevereiro, recebeu investimento de R$ 200mil. O movimento, explica o empreendedor, foi calculado a fim de manter o negócio sustentável, mesmo visando o crescimento. " Aqui, temos 20m² e lá teremos 70m². É um salto bem alto, um investimento bem grande também . Para ter um projeto, tu tens que ter sempre um capital. Não pode querer abrir um negócio fazendo financiamento, se não já nasce morto", pondera Ildo.

Mesmo com a atenção voltada para a saúde financeira do negócio, Ildo ressalta a importância do propósito e da identificação na hora de empreender. "Quando se empreende, tem que ter a volta do dinheiro, mas acho que a coisa mais importante que tenho é o bairro. Estou há 30 anos no Bom Fim, conheço as pessoas. Teve uma criança que passou por mim e disse ‘bah, tio tu vai embora’ e começou a chorar. Quer dizer que temos muito a fazer pelo bairro. Isso me motivou a ter um projeto novo", afirma Ildo.

O novo espaço será decorado com uma vibe retrô, como conta Ildo, e oferecerá mais conforto para a clientela fiel do negócio. "Estava afim de sair desse espaço, porque quando chove é ruim. Pensei que já que faria, entraria de cabeça para fazer um lugar top para o bairro, onde a gente possa ter um ar condicionado, os ventiladores adequados. Vai ser um projeto mais amplo e com mais organização. Vai ter bancada para as pessoas sentarem dentro, na rua também vai ter outra bancada para as pessoas esperarem", revela sobre o novo espaço.

As mudanças, no entanto, não serão só no ambiente: o cardápio da nova Lanchera do Ildo terá novidades. "Segue o mesmo, mas queremos incrementar. Aos sábado, queremos fazer uma feijoadinha e queremos acrescentar à la minuta à milanesa, que pessoal está pedindo. A gente vai agregando conforme o público. De manhã, queremos fazer café da manhã, abrir às 7h, ter sanduíches", conta.

Com expectativa de abrir no fim de fevereiro o ponto na rua Gen. João Telles, nº 508, Ildo está otimista para a recepção do público, reforçando o laço com o Bom Fim. "Quanto mais coisas legais no bairro, é melhor para todo mundo", percebe.