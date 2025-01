Hamburgueria vegana é novidade no Centro Histórico de Porto Alegre

Porto Alegre acaba de receber mais uma operação gastronômica com foco na culinária vegana. A Todo Cambia abriu as portas há pouco mais de um mês na avenida Borges de Medeiros, nº 1043, no Centro Histórico da Capital, e tem como estrela da casa os hambúrgueres sem ingredientes de origem animal.



O gaúcho Jeison Placinsch, de 37 anos, é o nome por trás da operação. Apesar de o espaço físico ter inaugurado em dezembro de 2024, a alma da empresa já existe há alguns anos, isso porque Jeison, vegano há mais de uma década, já trabalhava produzindo e vendendo os hambúrgueres de casa, por tele entrega.

LEIA TAMBÉM > Com cultura italiana e vinho local, empreendimento traz "Buchette del Vino" para Porto Alegre



“Comecei publicando as coisas que fazia para comer mesmo, estava aprendendo, e o pessoal respondia pedindo para vender, então fui começando e não parei mais”, lembra o empreendedor, que, à noite, transformava a cozinha de casa em uma pequena operação. O formato seguiu por algum tempo, com vendas ocorrendo por tele entrega, até que um amigo, Rafael Tesser, sugeriu uma parceria.



“ Ele respondeu nas minhas publicações perguntando o que faltava para eu abrir um negócio, brinquei dizendo que só faltava ganhar na Mega-Sena, e ele perguntou se um investidor serviria ”, conta Jeison, entre risos. Dois meses depois que começaram a planejar o negócio, a dupla encontrou o ponto na avenida Borges de Medeiros e decidiu investir. “Comecei publicando as coisas que fazia para comer mesmo, estava aprendendo, e o pessoal respondia pedindo para vender, então fui começando e não parei mais”, lembra o empreendedor, que, à noite, transformava a cozinha de casa em uma pequena operação. O formato seguiu por algum tempo, com vendas ocorrendo por tele entrega, até que um amigo, Rafael Tesser, sugeriu uma parceria.”, conta Jeison, entre risos. Dois meses depois que começaram a planejar o negócio, a dupla encontrou o ponto na avenida Borges de Medeiros e decidiu investir.

A Todo Cambia abre de terça-feira à sábado, das 17h às 22h, e também conta com tele entrega NATHAN LEMOS/ESPECIAL/JC



Inicialmente, o espaço foi pensado para ser a cozinha e ponto para entregas e retiradas, já que não acomoda pessoas internamente. Mas, com o interesse do público e bom movimento, Jeison investiu em duas mesas e cadeiras para colocar na área externa, e, em poucos dias, teve de comprar mais duas. “E já está faltando lugar. Não imaginava que ia ser assim, mas já está se criando um ponto para a galera aqui", comemora.



O empreendedor celebra também a boa relação que vem sendo construída com a vizinhança, principalmente com os negócios próximos. “Nós trouxemos vida para cá, tem mais movimento, gente na rua, pessoas circulando. O pessoal da barbearia aqui ao lado me disse que estão ficando abertos até mais tarde porque agora tem movimento na rua. O boteco, que tem aqui do outro lado, também mal botava as mesas na rua, mas agora que tem movimento eles estão sempre com mesinhas na rua também”, compartilha. Inicialmente, o espaço foi pensado para ser a cozinha e ponto para entregas e retiradas, já que não acomoda pessoas internamente., Jeison investiu em duas mesas e cadeiras para colocar na área externa, e, em poucos dias, teve de comprar mais duas. “E já está faltando lugar. Não imaginava que ia ser assim, mas já está se criando um ponto para a galera aqui", comemora.O empreendedor celebra também a boa relação que vem sendo construída com a vizinhança, principalmente com os negócios próximos. “. O pessoal da barbearia aqui ao lado me disse que estão ficando abertos até mais tarde porque agora tem movimento na rua. O boteco, que tem aqui do outro lado, também mal botava as mesas na rua, mas agora que tem movimento eles estão sempre com mesinhas na rua também”, compartilha.

LEIA TAMBÉM > Passeios de veleiro à noite pelo Lago Guaíba são destaque de empreendimento em Porto Alegre



A culinária do Todo Cambia é 100% vegana e artesanal, e o cardápio atual dispõe de seis opções de hambúrgueres, todos à base de soja defumada, mas com diferentes acompanhamentos. O preferido do público, comenta Jeison, é o Agri, que, além do hambúrguer, acompanha salada coleslaw, cebola crispy, molho de mostarda com melado, maionese e alface, no valor de R$ 26,00.



O menu também conta com porções de batatas fritas e anéis de cebola. Há a possibilidade, ainda, de comprar os hambúrgueres congelados para preparar em casa.



Na parte das bebidas, o espaço oferece cervejas artesanais como IPA, Pilsen e Lager, e drinks clássicos como caipirinha, gin tônica, negroni e o favorito da clientela: rabo de galo, bebida que leva cachaça, bitter, vermute e laranja, no valor de R$ 18,00.



Apesar de iniciante no empreendedorismo, Jeison já tem planos grandes para o futuro da Todo Cambia. “Penso em abrir outro lugar, maiorzinho, para receber as pessoas dentro”, afirma, considerando até levar a marca para outros estados. “Antes não tinha nada, agora já estou querendo ir longe”, expõe. A culinária do Todo Cambia é 100% vegana e artesanal, e o cardápio atual dispõe de, mas com diferentes acompanhamentos. O preferido do público, comenta Jeison, é o Agri, que, além do hambúrguer, acompanha salada coleslaw, cebola crispy, molho de mostarda com melado, maionese e alface, no valor de R$ 26,00.O menu também conta com porções de batatas fritas e anéis de cebola.Na parte das bebidas, o espaço oferece cervejas artesanais como IPA, Pilsen e Lager, e drinks clássicos como caipirinha, gin tônica, negroni e o favorito da clientela: rabo de galo, bebida que leva cachaça, bitter, vermute e laranja, no valor de R$ 18,00.Apesar de iniciante no empreendedorismo,. “Penso em abrir outro lugar, maiorzinho, para receber as pessoas dentro”, afirma, considerando até levar a marca para outros estados. “Antes não tinha nada, agora já estou querendo ir longe”, expõe.

Endereço e horário de funcionamento



A Todo Cambia abre de terça-feira a sábado, das 17h às 22h, e está localizada na avenida Borges de Medeiros, nº 1043, no Centro Histórico de Porto Alegre. O espaço também opera por delivery no iFood.