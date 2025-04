Com torrefação artesanal e cardápio sem glúten, café abre no Bom Fim

Júlia Fernandes

07 Abril 2025

Operando há 10 anos, a Yami conta com uma unidade no bairro Mont'Serrat, onde ocorre a produção artesanal dos salgados e produtos de confeitaria, além da torrefação de cafés

A história da Yami, torrefação de cafés e confeitaria glúten free, começou há 10 anos no entorno do bairro Bom Fim. A primeira loja da torrefação ficava na rua rua Francisco Ferrer, e operou por lá durante os cinco primeiros anos da marca. Após esse período, a Yami passou a ocupar a rua Fabricio Pilar, nº 198, local que até hoje opera como matriz da marca, onde ocorre toda a produção artesanal de confeitaria e salgados, além da torrefação dos cafés comercializados pela Yami. Recentemente, a cafeteria ganhou mais um novo ponto. De volta para o Bom Fim, a nova unidade da Yami está localizada na rua Felipe Camarão. A partir de um formato menor, a marca pretende conquistar um público mais diverso, além de ter mais contato com a rua. “Já procurávamos por alguns pontos justamente nessa área. Recebemos o convite para ocupar esse espaço e veio a calhar com nossa necessidade”, explica Geremias Viott, proprietário do Yami. A operação no ponto é temporária, já que o espaço fica em um plantão de vendas de um novo empreendimento em fase de construção. PORTO ALEGRE, RS, 03042025; Cafeteria Yami DANI BARCELLOS/JC “Mesmo depois que sairmos daqui, vamos procurar algum outro ponto nessa área”, afirma o empreendedor sobre o futuro do negócio, informando que a ideia é buscar, inclusive, outras cidades. “Acho a franquia um modelo um pouco difícil para nós. A ideia é seguir acompanhando de perto o crescimento da marca”, destaca. O empreendedor revela que, apesar do negócio ter aberto há cerca de duas semanas, há uma procura significativa pelos produtos da cafeteria. “Está um movimento muito bom. Notamos que muitos dos nossos clientes que vêm aqui conheceram a marca anos atrás, no primeiro endereço, e agora vêm conhecer a nova loja. Está sendo muito rápido, muito orgânico, superando as nossas expectativas”, salienta. Segundo Geremias, a diversidade de público que o Bom Fim apresenta é importante para os negócios. Além disso, a cultura do bairro de ocupar as ruas ajuda no movimento dos negócios.