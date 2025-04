Criado em São Borja, negócio que une cafés e sorvetes é novidade na Zona Sul de Porto Alegre

A Like Milk (@likemilkoficial), novidade na Zona Sul, tem como foco sorvetes, milk shakes e frapês. O negócio, que nasceu em São Borja, agora está localizado na Wenceslau Escobar, no bairro Tristeza, dividindo a área externa com outros empreendimentos na galeria O Pátio. Com mesas ao ar livre, o espaço é pensado para ser pet friendly.



Fundado por Rhavine Falcão e Diogo Coimbra, o negócio nasceu na fronteira Oeste do Estado, onde a empresária viveu por anos. “ Empreender sempre foi um sonho para a gente e decidimos que a cidade seria São Borja. Eu me criei lá e, como nós estávamos começando, talvez iniciar em um grande centro poderia nos atrapalhar, por já ter outras marcas grandes nesse ramo. Além disso, lá na fronteira as temperaturas são altíssimas, então uma sorveteria seria ideal”, pontua Rhavine.

Além do casal, a Like Milk conta com um funcionário. Isso significa que tanto a produção quanto a administração passam quase integralmente pelas mãos de Rhavine e Diogo. Morando em Porto Alegre, o casal percebeu que manter o negócio em São Borja seria inviável. "Administrar de longe foi uma barreira. Nós gostamos de inovar sempre, pensar em coisas novas, então a gente só conseguia trazer produtos diferentes quando íamos para lá. São 600 Km, é muito distante", pondera a empreendedora.

As dificuldades em manter o negócio tão longe, aliado às experiências adquiridas com essa jornada, foram os elementos que fizeram o casal decidir que era hora de investir tempo, dinheiro e disposição em Porto Alegre. “O Diogo até então trabalhava em outro local e decidiu se dedicar só à loja para fazer crescer”, conta Rhavine, destacando que fizeram uma ótima escolha em se instalarem no bairro Tristeza. “ A Zona Sul é tudo de bom. Os comerciantes daqui comentam que é um lugar maravilhoso para ter um negócio, porque os clientes criam raízes . Os estabelecimentos permanecem anos aqui. Começamos há pouco tempo, ainda estamos no momento de conquistar a confiança das pessoas, então é muito bacana ver quando o cliente volta”, comenta.

O casal confessa que foi pego de surpresa pelo perfil dos clientes que vêm frequentando o local. “No plano de negócio, nós estimamos que nosso público seria mais jovem, mas na prática estamos percebendo que atraímos muitas famílias.” Mesmo assim, como eles entendem que a loja ainda está num período de conquista de clientes, não arriscam definir essa tendência como um padrão.

Cardápio da Like Milk



O foco da operação são os sorvetes, milk shakes e frapês. De acordo com os empreendedores, o Nutelinho é o carro-chefe da operação. Outro destaque do cardápio é o milk shake de baunilha ou chocolate, servido num copo com Ninho e borda de Nutella. Além disso, a Like Milk tem um menu variado, com milk shakes de muitos sabores - inclusive alcoólicos -, sorvetes, açaí, doces, cafés, frapês e chocolate quente.

Diogo é sócio do Like Milk e comanda a produção dos doces. SARAH OLIVEIRA/ESPECIAL/JC

Para a Páscoa, Rhavine revela que o negócio preparou um produto especial, que tem uma proposta diferente. “Nosso lançamento é o sorvete no ovo de Páscoa, mas a nossa ideia é que as pessoas venham até o espaço. Então, nosso foco não é fazer um produto para que a pessoa dê de presente para outra. Queremos que os clientes aproveitem aqui”, explica.

Endereço e horário de funcionamento da Like Milk



O Like Milk fica localizado na avenida Wenceslau Escobar, nº 2933, no bairro Tristeza. O local fica aberto todos os dias, das 13h às 21h, e é pet friendly.