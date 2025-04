Marca de Porto Alegre já atendeu mais de 15 mil pessoas com planos personalizados de marmitas

Em um mundo onde o tempo é um bem valioso, produtos e serviços que promovem praticidade estão em alta. Na correria do dia a dia, soluções que otimizam rotinas e oferecem economia de tempo se destacam - desde aplicativos de organização até eletrodomésticos inteligentes. Nesse cenário, as marmitas congeladas ganharam espaço, combinando conveniência e alimentação equilibrada.



Dentre os empreendimentos que se destacam nesse mercado, está a Delight. Com 14 anos de atuação, a marca já atendeu mais de 15 mil pessoas, unindo praticidade a um compromisso com o emagrecimento saudável e sustentável.

Fundada em 2011 por Bruna Kessler, a Delight nasceu da necessidade de oferecer praticidade a quem busca reeducação alimentar. "Nosso objetivo era atender desde quem deseja perder 2kg até quem precisa eliminar 15kg, sempre com foco em saúde", explica Bruna. A marca é um desdobramento do CREEO (Centro de Recuperação e Estudos da Obesidade), fundado há 35 anos pelo pai de Bruna, o assistente social Marcelo Kessler. "A Delight surgiu para complementar o trabalho do CREEO, entregando refeições prontas aos pacientes que já recebiam apoio emocional e educacional", destaca a empreendedora.

Com mais de 120 itens no cardápio, a Delight cobre todas as refeições do dia - desde café da manhã (com opções como crepiocas, muffins e sanduíches) até jantares completos. As refeições principais incluem peixes, frangos, carnes vermelhas e opções low-carb, adaptadas às metas de cada cliente. "Também oferecemos sobremesas, como sorvetes e mousses, para garantir que ninguém sinta falta do doce", complementa Bruna.



Todas as refeições seguem uma dieta balanceada de 1,2 mil calorias e os clientes contam com acompanhamento nutricional semanal, incluindo exames de bioimpedância para monitorar a composição corporal. "Não basta olhar o peso na balança. Ajustamos proteínas, carboidratos e estratégias conforme a evolução de cada um", explica.