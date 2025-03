Com 20 mil unidades vendidas em 40 dias, gêmeos criam marca de barras proteicas em Porto Alegre

Inaugurada no início de fevereiro, a Protwnis (@the.protwins) é uma novidade voltada aos atletas e porto-alegrenses. A marca via oferecer opções práticas e saudáveis para quem possui uma rotina pesada. O negócio foi desenvolvido pelos irmãos gêmeos Ricardo e Eduardo Leal.



Com cerca de 40 dias em funcionamento, a Protwins vendeu 20 mil unidades. O produto está presente em 30 locais físicos e realizou envios para quase todos os estados do País pelo e-commerce, de acordo com os empreendedores. “Nós sempre tivemos a vontade de empreender. Desde que entramos na faculdade, trabalhamos em vários locais e sempre procurando onde poderíamos desenvolver algum produto. Sempre fomos estimulados a isso em casa também”, explica Ricardo.



Ele conta que os estudos começaram no início de 2024, quando passaram a se aprofundar em assuntos de mercado. Ligados ao mundo do esporte, os irmãos encontraram o segmento dos produtos à base de proteína. “A nossa rotina sempre foi muita corrida, fazíamos duas faculdades, trabalhávamos em turno integral e fazíamos atividades físicas variadas, como jiu-jitsu, natação, golfe, tênis, futebol, corrida. Então, não tínhamos tempo para uma refeição, começamos a consumir muita suplementação. Após horas no escritório, acabávamos pegando uma barra de proteína, um snack proteico, por exemplo. Assim como nossos colegas de trabalho e faculdade”, rememora Ricardo.



A partir dessa experiência, os empreendedores perceberam uma oportunidade e passaram a desenvolver a marca ao lado de profissionais de marketing. “ O próprio nome Protwins remete a nós, vem de gêmeos. Muitas barras não são digeríveis, queríamos que, além de saboroso, o nosso produto tivesse a maior quantidade de proteína possível e a mais pura do mercado ”, explica.

Depois de oito meses de trabalho, os irmãos chegaram aos dois produtos oferecidos pela Protwnis: as barras de proteína e os bites proteicos, que são uma novidade no ramo. “Diferentemente de outras do setor, as nossas barras são voltadas para a performance, para o desempenho. Estamos hoje muito presentes em empresas, para pessoas que trabalham. Além do meio esportivo no geral”, pontua Eduardo.



Ele complementa que a proposta de pensar nas necessidades de quem precisa de opções ágeis no dia a dia do trabalho está sendo um diferencial. “Começamos com um braço dentro do negócio para estar no local de trabalho dos funcionários e empreendedores. Fomos entrando nas empresas e fizemos uma rede legal. O resultado foi que, em menos de 40 dias, vendemos 20 mil unidades”, conclui.



Os empreendedores apontam para um dado do mercado: hoje, o público de brownies e alimentos proteicos é majoritariamente feminino. A partir dessa evidência, os irmãos resolveram trabalhar estratégias para alcançar também o público masculino. Uma das apostas para isso foi trazer pessoas que têm destaque no mundo empresarial para divulgar a marca, como Pedro Bartelle e Luciano Hang. Mas, após a chegada do produto à clientela, eles perceberam que a praticidade no consumo dos produtos acabou agradando todos os públicos, de acordo com os sócios.



“O pessoal gostou muito do sabor. O feedback foi muito positivo para nós, para quem não é do esporte acaba comendo por conta do sabor. E esportistas de alta performance, como de corrida, tênis e natação, precisam de uma sustância maior, gostaram porque temos carboidratos de alta absorção e colágeno. Além de uma dose de proteína acima de nossos concorrentes”, diz Eduardo.



