Franquia de armários inteligentes criada em Porto Alegre projeta faturamento de R$ 8 milhões

Quem mora em casa ou condomínio sem portaria 24 horas muitas vezes se depara com um dilema na hora de fazer uma compra: vai ter alguém para receber a entrega? A consolidação do e-commerce foi a inspiração para que os empreendedores Elton Matos e João Mello dessem início em 2019 à Airlocker, primeira franquia brasileira de armários inteligentes.

A criação da empresa ocorreu à distância, já que Matos estava no Brasil e Mello vivia na Austrália. Inicialmente, foram investidos R$ 20 mil no negócio para o desenvolvimento da tecnologia por trás dos armários, que são autogerenciáveis. O primeiro equipamento foi instalado no ano de 2020 em um condomínio no bairro Jardim Europa, em Porto Alegre, durante a pandemia de Covid-19, e foi uma solução para atender às exigências de distanciamento social.

“Oferecemos uma inovação que converge com o ‘comércio do amanhã’, que deve ser cada vez mais tecnológico. As entregas no Brasil são realizadas especialmente pela malha rodoviária, o que gera gargalos logísticos e dificuldades de mobilidade urbana nas grandes metrópoles. Os armários são uma verdadeira praticidade e conveniência para condomínios residenciais e comerciais, com economia de tempo para as portarias, além da garantia de que a mercadoria será entregue, mesmo que o destinatário não esteja presente. Isso sem contar a segurança, tanto dos entregadores quanto dos clientes que esperam por suas mercadorias”, avalia Matos, que é CEO da empresa.

Os equipamentos também podem ser colocados em prédios comerciais e empresas. O consumidor escolhe um armário como ponto de entrega e paga de R$ 2,00 a R$ 5,00 pelo uso (o valor varia de acordo com a localização e tamanho). Quando a encomenda é depositada, o destinatário recebe uma notificação via SMS ou e-mail com um código de acesso único ou QR code. Para a retirada, basta inserir ou escanear o código no painel do armário, que libera automaticamente o compartimento correspondente. “O processo é seguro, disponível 24 horas por dia”, assegura o empreendedor.

Em 2022, o especialista em franquias Fábio Xavier entrou na sociedade com Matos e Mello e realizou a formatação da rede no novo modelo de operação. Atualmente, são 128 franqueados e 340 armários. A marca está presente no exterior, com uma unidade em Luanda, na Angola, implantada em julho de 2024, e segue em negociações já avançadas para implantação de unidade em Buenos Aires, na Argentina .

O investimento inicial parte de R$ 99 mil, valor que inclui taxa de franquia (R$ 40 mil), taxa de implementação (R$ 18 mil) e aproximadamente seis armários. Além disso, é preciso ter capital de giro de R$ 2 mil (para despesas de home-office e deslocamentos). O faturamento médio mensal pode chegar a R$ 20 mil, e o prazo estimado de retorno do investimento é de até 25 meses para uma operação de 15 armários.

Os armários inteligentes têm como foco oferecer segurança e praticidade Rute Arcari/Divulgação/JC

Para quem deseja ser um franqueado da Airlocker, não é necessário ter funcionários na operação, e a média de trabalho semanal é de apenas 4 horas. O suporte para uso do software é 24h/7. “Como atuamos com tecnologia, e que ganha mercado em diversas regiões, o franqueado local cria um relacionamento com o cliente pelo pós-venda, no nosso caso pós-locação. Na outra ponta há o relacionamento com o condomínio, com o síndico, por exemplo, e o franqueado figura ali para suprir também o suporte técnico, caso ocorra. O papel da Airlocker é oferecer toda a estrutura de suporte ao franqueado para que ele seja capaz de suprir o problema do cliente e do condomínio para que ele possa expandir de forma sustentável”, afirma.