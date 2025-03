Número reduzido de negócios 24h em Porto Alegre aponta baixa demanda e diminuição da população da cidade

Júlia Fernandes

17 Março 2025

De acordo com com Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio-RS, a falta de concorrência também gera oportunidades

São poucos os empreendedores em Porto Alegre que resolvem apostar em operações que funcionam 24h. Para além dos serviços essenciais, como clínicas veterinárias, pet shops, postos de gasolina, entre outros, esse formato não é muito comum na capital gaúcha. De acordo com Patrícia Palermo, economista-chefe da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), esse cenário se deve à falta de demanda e à diminuição da população da cidade.No censo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Porto Alegre e a Região Metropolitana tiveram uma redução populacional significativa. A Capital apresentou, no último levantamento (2022), menos 76,7 mil habitantes, sendo o quinto município que mais perdeu população em termos absolutos no Brasil e o 13º em termos proporcionais, com uma redução de 5,4%.“Porto Alegre tentou uma operação 24h do supermercado Nacional, no Shopping Iguatemi, e não deu certo porque não havia procura. Esse tipo de operação, que funciona 24h, está altamente vinculada à ideia de um grande público”, afirma a economista.Segundo Patrícia, esse formato costuma funcionar em grandes metrópoles, como São Paulo, onde pessoas circulam em horários não habituais, garantindo um público suficiente para manter o negócio aberto nesses períodos. “São Paulo, no horário comercial, já movimenta muita gente. Então, quando São Paulo dorme, a parcela que está acordada ainda é muito grande”, explica Patrícia, destacando que é necessário que a população desenvolva o hábito de consumir nesse período.A economista alerta os empreendedores que decidem apostar nesse formato, já que as experiências mais recentes de grandes redes não deram certo, afirmando que existem muitos riscos envolvidos em uma operação dessa natureza. Apesar disso, ela destaca entre os benefícios, mais opções de consumo para os consumidores. “O empreendedor teria uma baixíssima concorrência. Essa é a grande vantagem”, ressalta.Além da diminuição da população, o Rio Grande do Sul é um estado com um perfil mais envelhecido. De acordo com o Censo 2022 do IBGE, o Estado tem 115 idosos para cada 100 crianças, o índice mais alto do País. Esse fator impacta os hábitos e a cultura local, que prioriza o consumo em períodos diurnos. “Outra questão é o próprio costume. Enquanto as pessoas não entenderem que existem certas coisas que funcionam à noite, elas talvez não tenham impulso de consumo nesse momento”, reflete Patrícia.A economista destaca que, mesmo em locais com potencial demanda, muitas lojas não abrem durante a madrugada. “No aeroporto, que tem movimentação, as lojas não abrem às três da manhã. Então, o primeiro lugar que a gente poderia pensar em operações funcionando na madrugada, muitas delas nem funcionam. Se você for na Renner às 4 horas da manhã no aeroporto, ela vai estar fechada”, exemplifica.Patrícia pontua que, mesmo em locais com movimento, como o aeroporto, a demanda por consumo em horários noturnos é baixa. “As pessoas não veem necessidade de comprar uma roupa às 3 ou 4 horas da manhã, mesmo no aeroporto. Por isso, esses negócios não abrem. O movimento é tão pequeno que não justifica a operação naquele momento”, afirma.