Atendendo 30 mil turistas por ano, tradicional restaurante de Nova Petrópolis celebra 45 anos

Atravessar décadas de operação contínua é um marco para qualquer negócio. O restaurante Colina Verde, em Nova Petrópolis, celebra, neste anos, 45 anos de portas abertas. O negócio, que foi criado por Marlene Ackermann e Ido Schwantes em 1980, hoje é comandado pelos irmãos Luís Fernando e Vívian Cristina Schwantes. Conhecido pelo almoço típico alemão - com joelho de porco, chucrute e apfelstrudel -, o Colina Verde tem, desde 2018, um braço hoteleiro, o Jardins da Colina.

Luís Fernando conta que a trajetória da família e do restaurante se confundem. A área verde no topo da colina pertencia ao avô de Luís, que sonhava em ter um espaço para receber amigos. "Ele tinha essa vontade de fazer alguma coisa no alto do morro. Meus pais trabalhavam em escritório e queriam dar uma guinada no que eles faziam. Meu pai usou essa ideia do meu avô de fazer algo no alto da colina e juntou com a prática da minha mãe. Ela começou a trabalhar muito nova, aos 12 anos, na cozinha de uma então colônia de férias aqui de Nova Petrópolis. A dona dessa colônia de férias era alemã. Nós somos descendentes também, mas essa senhora ensinou tudo para a minha mãe na cozinha", conta Luís.

Celebrando 45 anos, o negócio vive o desafio de inovar sem perder a tradição. " É um negócio que vem com uma característica antiga. Temos que sempre buscar balancear entre atualizar, mas não perder as características genuínas . Tem que ter um jogo de cintura para atualizar sem perder o que nos deu reconhecimento e nos manteve por tanto tempo", pondera o empreendedor, que destaca outros percalços dos últimos anos. "Tem sido um desafio, ainda mais com as pancadas que levamos. Primeiro a pandemia, ano passado as enchentes, que nos afetou muito, porque trabalhamos diretamente com o turista. Sem aeroportos e sem estradas, fomos muito afetados", afirma.

O Colina Verde é conhecido pelo tradicional almoço alemão servido à mesa. O cardápio traz, ainda, algumas referências italianas e gaúchas. Os pratos são preparados em fogão à lenha e servidos por atendentes em trajes típicos. Na entradas, são servidos pães caseiros, salada de batatas e mista e sopa de capeletti. Já nos principais, entre os destaques, estão frango ao forno com maçãs, chucrute, joelho de porco e panqueca de maçã, a apfelpfannkuchen. As sobremesas também contam com itens típicos, como o apfelstrudel, torta de maçã alemã. "A base do cardápio é a mesma desde que começou. Quando meus pais começaram, tinha café da manhã, almoço, café colonial, jantar. Mais propostas. Mas chegou um momento que eles optaram por seguir só com almoço porque eles não estavam dando conta", lembra Luís sobre o negócio que, hoje, recebe 30 mil clientes por ano.

Em 2018, a operação ganhou um novo braço pensado para receber os turistas: o hotel Jardins da Colina. "Já era um desejo antigo da família ter, além do restaurante, algum meio de hospedagem. A construção do hotel também se deu em família, todo mundo pegou junto para conseguirmos realizar", conta Luís, garantindo que os desafios do negócio são os mesmos de outras operações no mesmo formato. "Os desafios são os mesmos da maioria das empresas familiares: separar o que é ambiente familiar, ambiente de negócio e conseguir agradar todos."

Os negócios longevos têm como característica observar e acompanhar as mudanças de onde estão situados. Luís afirma que o potencial turístico da região de Nova Petrópolis é explorado de uma maneira totalmente diferente em comparação com quatro décadas atrás. "Vai mudando o tempo todo. A minha mãe lembra que, quando eles abriram, o comentário era ‘que malucos, abrindo um restaurante no interior do interior’. Hoje, vemos praticamente todos os dias algum restaurante abrindo. Claro que a concorrência está maior, então temos que ficar antenados para ficar dentro do mercado, mas ajuda porque atrai mais pessoas para a região e para a cidade", avalia o empreendedor.

Para marcar os 45 anos, o Colina Verde, em parceria com a Cervejaria Traum, lançou uma cerveja comemorativa, que fará parte do cardápio do restaurante. "Achamos que seria uma data que deveríamos comemorar, porque é um marco. Ao longo do ano, temos várias coisas previstas", afirma Luís. Outra novidade do aniversário do negócio é a venda do almoço online através do site (bit.ly/3FkDLCs) por R$ 115,00.

Hoje, Luís e Vívian estão à frente do negócio, mas Marlene segue presente. "Ela já se aposentou, então não tem mais a obrigação de estar lá todos os dias e resolver os problemas. Mas o restaurante é a vida dela, então, sempre que pode, ela está lá para ajudar e principalmente receber e conversar com os clientes, algo que ela gosta muito", diz Luís. Fazendo um balanço dos 45 anos de negócio, o empreendedor acredita que respeitar a tradição e se tornar referência de qualidade foram os pontos-chave para a longevidade do restaurante. "O que nos manteve por 45 anos foi seguir com a nossa proposta, tentar todos os dias fazer da melhor forma, tanto por parte de serviço, quanto pelo produto. Sobre a continuidade, não sei se vai mais 45, esperamos que sim, mas trabalhamos fazendo nosso melhor todos os dias para que a gente consiga alcançar mais anos. Estamos dispostos a dar o nosso melhor para seguir por muitos anos mais", garante.

Endereço e horário de funcionamento do Colina Verde

O restaurante fica na rua Felippe Michaelsen, nº 160, no bairro Vila Olinda, em Nova Petrópolis. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 11h30min às 15h.