Cafeteria com sex shop é novidade no entorno da Redenção

Com uma proposta de trazer a temática sexualidade de forma descomplicada e divertida, abriu, há pouco mais de uma semana, próximo ao Parque da Redenção, o Prazer, Café. O novo empreendimento, localizado na avenida Venâncio Aires, nº 1019, foi idealizado pelo casal Clea Thomaz e Douglas Petry e busca usar o tema de forma lúdica e sem tabus. As referências estão desde os nomes dos produtos no cardápio à decoração do espaço. De acordo com os empreendedores, a cafeteria segue um estilo “safofa”, que une o termo safada e fofa, pretendendo levar para os clientes uma atmosfera sexy, divertida e acolhedora.



Antes de abrir a cafeteria, o casal já tinha trabalhado durante 12 anos em diferentes cafés. Além disso, o novo empreendimento não é o primeiro negócio dos dois. Desde 2018, Cléia e Douglas são proprietários da Tok de Lilith, sex shop online que, a partir do novo café, irá ganhar um espaço físico também. “Começamos vendendo para alguns amigos, trazendo esse assunto para nossas rodas de conversa, mas de forma natural”, comenta Clea.



Apesar do primeiro negócio já existir, de acordo com os sócios, o empreendimento ainda operava de forma mais amadora. Foi após o desligamento de Clea do café em que trabalhava, em 2021, que o casal passou a investir no negócio online. Ainda que tocando a loja online, a experiência em cafeterias fez com que uma paixão surgisse. “ Passamos por uma série de locais que nos agregaram conhecimento. Gerenciei cafés por muito tempo, então toda função de organização, gestão, admissão, demissão eu quem resolvia ”, destaca a empreendedora.

O incentivo para abrir um espaço próprio veio de fora também. “De uns anos para cá, os clientes começaram a nos cobrar e nos perguntar, quando que abriríamos a nossa cafeteria”, fala Douglas. A ideia desde o início era unir os dois negócios, que fazem parte da história do casal. “Surgiu a vontade de construir algo que não deixasse de fugisse da nossa essência, do nosso jeito feliz”, comenta a empreendedora. Além do Prazer, Café, Cléia e Douglas são proprietários da sex shop Toque de Lilith DANI BARCELLOS/JC



No ano seguinte da inauguração da sex shop, os sócios já começaram a elaborar um plano de negócios. Durante o processo de construção do projeto da nova cafeteria, eles passaram por consultorias e, inicialmente, a ideia era mais simples do que o empreendimento se tornou.



“Tentamos tocar o negócio no ano passado, mas não deu certo, porque o ponto que queríamos era muito mais caro, sem contar as reformas. Mas não era para ser, pois logo vieram as enchentes”, lembra Clea, que teve que engavetar o projeto por mais um ano.



Neste ano, eles voltaram a buscar novas oportunidades para o negócio, até encontrarem o ponto na avenida Venâncio Aires. Com direito a uma decoração colorida e vibrante, a cafeteria pretende trazer sensações de acolhimento e conforto. O espaço conta com sofás e poltronas, corredor de plantas e uma área externa coberta por um aramado de plantas batizado de "Jardim das Ninfas". "É tudo voltado para o feminino, principalmente", afirma Clea.

Segundo os empreendedores, a ideia é que, no primeiro andar, que comporta cerca de 60 pessoas, opere o café. No segundo pavimento do espaço, ainda em reforma, futuramente será o espaço físico da sex shop, criada pelos sócios.



“Pensamos em dividir o espaço para não perder daqui a pouco um cliente que quer conhecer o lugar, mas teria vergonha de entrar. Nos inspiramos em vários negócios que gostamos, como o Velen Bar, mas nossa ideia é fugir do erótico”, explica Clea.



Na parte do cardápio, a criatividade rolou solta. Além da diversidade de produtos oferecidos, o casal apostou em nomes diferentes para as opções disponíveis. “Queríamos tentar brincar com o imaginário do pessoal. Principalmente com essa parte lúdica. Tivemos que ativar o espírito quinta série”, comenta Clea.



Douglas é o responsável pelo desenvolvimento de todos petiscos, lanches e doces do Prazer, Café. “Temos o TPM, que não é tensão pré-menstrual, mas sim ‘Estou Precisando Muito’. É um kit de três docinhos que tem muita saída”, destaca o empreendedor. O kit de brigadeiros sai por R$ 15,00.



Entre os cafés, os sócios citam o Boas Vibrações. Custando R$ 23,00, a bebida leva latte rosa, salted caramel espresso com toque de chantilly. “O pessoal procura por esse, principalmente, para fazer fotos, pois ele fica bem bonito”, conta Clea.



Segundo os empreendedores, a ideia é que, no primeiro andar, que comporta cerca de 60 pessoas, opere o café. No segundo pavimento do espaço, ainda em reforma, futuramente será o espaço físico da sex shop, criada pelos sócios.

"Pensamos em dividir o espaço para não perder daqui a pouco um cliente que quer conhecer o lugar, mas teria vergonha de entrar. Nos inspiramos em vários negócios que gostamos, como o Velen Bar, mas nossa ideia é fugir do erótico", explica Clea.

Na parte do cardápio, a criatividade rolou solta. Além da diversidade de produtos oferecidos, o casal apostou em nomes diferentes para as opções disponíveis. "Queríamos tentar brincar com o imaginário do pessoal. Principalmente com essa parte lúdica. Tivemos que ativar o espírito quinta série", comenta Clea.

Douglas é o responsável pelo desenvolvimento de todos petiscos, lanches e doces do Prazer, Café. "Temos o TPM, que não é tensão pré-menstrual, mas sim 'Estou Precisando Muito'. É um kit de três docinhos que tem muita saída", destaca o empreendedor. O kit de brigadeiros sai por R$ 15,00.

Entre os cafés, os sócios citam o Boas Vibrações. Custando R$ 23,00, a bebida leva latte rosa, salted caramel espresso com toque de chantilly. "O pessoal procura por esse, principalmente, para fazer fotos, pois ele fica bem bonito", conta Clea.

Sobre a recepção do público, os sócios observam que vem sendo um movimento positivo. Localizado no bairro Farroupilha, o espaço acaba contemplando os bairros vizinhos, como a Cidade Baixa e o Bom Fim. "Não frequentava tanto o Bom Fim, só mais a parte da Redenção, e gostei bastante do fluxo, do movimento, da visibilidade", comenta a empreendedora.

Endereço e horário de funcionamento Prazer, Café



O Prazer, Café está localizado na avenida Venâncio Aires, nº 1019, no bairro Farroupilha. O local opera de segunda a sábado, das 10h30min às 19h30min.