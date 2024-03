Waffleria erótica está à venda em Porto Alegre

waffleria erótica BAHxaria, que opera desde 2022 na Cidade Baixa, em Porto Alegre, anunciou o fim das atividades. A loja está à venda com prazo limite para concretizar negócio até dia 31 de março. Caso contrário, a operação será encerrada. Em um comunicado publicado nas redes sociais, a, que opera desde 2022 na Cidade Baixa, em Porto Alegre, anunciou o fim das atividades. A loja está à venda com prazo limite para concretizar negócio até dia 31 de março. Caso contrário, a operação será encerrada.

"Tanto eu quanto o Leonardo, meu sócio, optamos por não seguir no BAHxaria porque temos outros projetos pessoais e projetos futuros, que ocorrem em paralelo . Para nossos outros projetos terem sucesso ou aumentarmos o sucesso que eles já têm, precisamos de mais tempo, e a BAHxaria consome muito o nosso tempo. Entendemos que precisávamos abrir mão de um ou de outro, e os dois optaram por abrir mão do BAHxaria", explica João Pedro Machado, um dos sócios-fundadores do negócio ao lado de Gabriel Leonardo Santos.

A proximidade com o público sempre foi um dos diferenciais do negócio. A waffleria conta com mais de 125 mil seguidores no Instagram, muitos conquistados com os vídeos de humor gravados pela equipe da loja. Mas apesar do número alto, João admite que os resultados, muitas vezes, também eram desafiadores. "Da mesma forma que é muito bom estar próximo do público, também é muito difícil. Qualquer mudança de postagem, frequência, o público sentia muito. Era uma variável muito grande. Nós conseguimos ter grandes alcances em alguns momentos, mas em qualquer mudança, por menor que fosse, o engajamento baixava muito. E trabalhar isso, correr atrás para conseguir compensar, nos tomava muito tempo", conta o sócio.

O fechamento do Bahxaria

O anúncio causou agitação entre os 125 mil seguidores da marca no Instagram, que se mostraram chateados nos comentários. "Muita gente que planejava ir está dizendo que vai até a loja para conhecer. Estamos esperando um aumento no movimento a partir desta semana, início de mês", considera.

Interessados em adquirir o ponto podem entrar em contato pelo Instagram da loja (@bahxaria). Caso o espaço não seja adquirido até dia 31 de março, a marca irá encerrar as atividades por definitivo.