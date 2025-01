Passeios de veleiro à noite pelo Lago Guaíba são destaque de empreendimento em Porto Alegre

O verão para quem fica pela capital gaúcha também pode ser cheio de natureza e aventura, e essa é uma das propostas do Velejo no Guaíba (@velejonoguaiba ). O empreendimento, administrado por Priscila Orofino D’Ávila e Ricardo Tittof Salvador nasceu de um passeio realizado nos Estados Unidos e o desejo de trazer a experiência para Porto Alegre.



Em 2013, Priscila vivia em Washington DC, ao lado do Potomac River, o rio que banha a cidade. E foi onde se apaixonou pelas viagens nas águas após fazer um charter - prática de alugar um veleiro ou iate a motor e viajar para vários destinos costeiros, fluviais ou insulares.



De acordo com ela, a ideia ficou adormecida por anos, até que Ricardo Tittof Salvador, que era seu professor de vela, topou o desafio de trazer a prática para cá. O negócio iniciou ainda na pandemia e foi se desenvolvendo aos poucos. “Iniciamos com simples velejadas e passeios. Fomos aprimorando, fazendo aniversários, despedidas de solteiro, até mesmo um casamento a bordo. O nosso convés se tornou uma casa de festas, é muito legal!”, expressa Priscila.

O Velejo no Guaíba conta com quatro modalidades de viagens. Sendo o Velejo Brunch, para quem deseja tomar um café da manhã a bordo; o Velejo Happy Hour, que contempla o pôr do sol de Porto Alegre; Velejo Nightsail, ideal para noites de verão, levando os tripulantes a observar o luar. Todos os passeios contam com duração de três horas e capacidade para 10 pessoas, execeto a viagem noturna, que dura duas horas.



Os passeios podem ir para o Norte em direção à Fundação Iberê Camargo, estádio Beira-Rio, orla do gasômetro, cais do Porto, igreja das Dores e Delta do Jacuí . Ou em direção ao Sul, viajando para a Ilha do Presídio, Ponta Grossa e praia do Tranquilo.



Mas para além disso, a empreendedora destaca a modalidade Seu Sonho, onde o cliente pode escolher a sua própria rota. Junto da equipe, é possível criar um destino com capacidade para até 10 pessoas. “Algumas pessoas que querem conhecer o outro lado, onde não há tantos pontos turísticos, e há mais natureza. Mas também mais vento, mais aventura”, explica.



Além disso, o trabalho realizado pelo empreendimento busca valorizar e preservar a região. “A revitalização da Orla junto desses passeios turísticos, está começando a melhorar a nossa autoestima. Perceber que aqui tem muito passeio para fazer. Muitas vezes não se espera que tenha tanta beleza na cidade, surpreende até quem mora aqui ”, expressa.



Como realizar um passeio



O embarque ocorre no Clube Náutico Veleiros do Sul, que fica na Avenida Guaíba, n° 2.941, ou no Cais Embarcadero. Reservas podem ser realizadas pelo site, pelo WhatsApp (51) 99925-2718 ou pelo Instagram @velejonoguaiba. Os velejos também são petfriendly, permitindo que o animais acompanhem os tutores nas viagens.