Alta gastronomia asiática em Porto Alegre

Inspirado nos renomados restaurantes de grandes metrópoles como Londres, Nova York e São Paulo, o Mizu (@ mizurestaurante) é uma nova opção de alta gastronomia asiática que abriu suas portas há pouco mais de dois meses em Porto Alegre. Localizado no bairro Boa Vista, o restaurante propõe uma experiência que combina enogastronomia, arquitetura e moda em um único espaço.

A decoração do local chama atenção, o ambiente sofisticado com uma arquitetura contemporânea e com iluminação bem trabalhada, pretende deixar a experiência ainda mais completa.

A carta de drinks é um dos pontos altos do Mizu, oferecendo uma seleção de bebidas autorais e clássicas. Entre os destaques está o Blood, com espuma cítrica cremosa que equilibra o sabor adocicado da bebida. Outros coquetéis como o Penicillin e o Clichê também conquistam os clientes. Para quem prefere opções sem álcool, o bar conta com uma seleção de drinks não alcoólicos igualmente elaborados.

O menu do Mizu explora influências da culinária asiática de diferentes países, proporcionando uma experiência diversificada entre pratos quentes e frios.

Entre as entradas, o Hong Kong-Style Cornetos chama atenção, combinando salsão e camarão em uma apresentação diferenciada. Outro destaque é o Katsu Sando, um clássico das ruas de Tóquio: um sanduíche preparado com filé mignon suíno empanado, molho tonkatsu e uma refrescante saladinha de repolho.

Entre os uramakis, duas criações chamam atenção. O Midori combina abacate apimentado e aspargos salteados no saquê, finalizados com brotos de rabanete e crisps de batata-doce roxa. Já o Ebi Mizu traz tempurá de camarão, salmão e cebolinha, com um toque cítrico de limão brûlé e polpa de cupuaçu.

Além disso, o cardápio oferece quatro opções de combinados, pratos elaborados como o duo de tartares de salmão e atum, acompanhado de chips, e outras criações que evidenciam a fusão de técnicas tradicionais com toques contemporâneos.

Para harmonizar com os pratos, o Mizu dispõe de uma carta de vinhos selecionada, pensada para realçar os sabores da gastronomia oferecida. Inclusive, o local oferece jantares com menus exclusivos, harmonizados com os rótulos da casa.

O local também proporciona uma experiência de happy hour, a partir das 17h30min. Aberto de segunda a sábado, das 17h30min às 23h30min, o Mizu está localizado na rua Anita Garibaldi, nº1865.