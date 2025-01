Com cultura italiana e vinho local, empreendimento traz "Buchette del Vino" para Porto Alegre

Foi inspirado pela tradição italiana das Buchette del Vino que o casal Piettro Kayser e Fernanda Schindler, em parceria com o sommelier Charles Mendes, trouxe para Porto Alegre a primeira “janela do vinho” (@janela_do_vinho) do Brasil. Localizada na Via Trastevere, complexo gastronômico do bairro Farroupilha que simula um bairro romano, o empreendimento começou a operar em soft opening e promete conquistar os amantes da bebida da Capital.



As “Buchette del Vino”, janelinhas típicas da Toscana, surgiram no final do século XVI como uma solução prática para que famílias nobres vendessem vinhos diretamente ao público sem pagar impostos adicionais, uma ideia incentivada pelo Grão-Duque Francesco I de' Medici. Durante a pandemia de Covid-19, essas janelas foram redescobertas em Florença e ganharam popularidade global como uma alternativa à necessidade de distanciamento social, inspirando a criação de novos espaços semelhantes ao redor do mundo.



“ Queremos replicar aqui o que vivenciamos, eu e a minha esposa tivemos a experiência lá e ficamos com isso na cabeça ”, afirma Piettro, que teve contato com o conceito em uma viagem a Florença, em abril de 2024.



Ao retornar ao Brasil, o casal compartilhou a ideia com Charles, chef de cozinha e membro de uma confraria de vinhos frequentada por Piettro. “Ele entende muito da bebida e logo viramos sócios. Além disso, Porto Alegre tem essa conexão com a Itália, por conta de todo o histórico de imigração”, conta o empreendedor.



"Quando fomos para lá, sabíamos que tinha essas janelinhas, que na tradução literal, seriam buracos de vinho. Porto Alegre terá a primeira do Brasil. Fora da Itália, em Buenos Aires existem três, que foram abertas na pandemia", conta o empreendedor.

Com taças que devem custar a partir de R$20,00, o empreendimento irá receber o reconhecimento oficial da associação cultural dedicada ao tema, que fica no país de origem. Um diferencial da Janela do Vinho é o uso de vinhos e espumantes produzidos em Altos de Pinto Bandeira, uma região reconhecida com Denominação de Origem (D.O.) exclusiva para espumantes no Hemisfério Sul. “Este é um detalhe legal, temos o trunfo de ofertar um vinho local, valorizando a cultura gaúcha e unindo com uma tradição italiana. Possuímos esse entrelace”, destaca Piettro.



Além disso, o negócio oferece duas opções de comidas típicas italianas para acompanhar os vinhos: bruschettas e tiramisù. “Existe um cardápio com os vinhos que serão ofertados naquele mês. Toca o sino, paga na janelinha mesmo e recebe sua taça ”, explica.

Um diferencial da Janela do Vinho é o uso de vinhos e espumantes produzidos em Altos de Pinto Bandeira, uma região reconhecida com Denominação de Origem (D.O.) exclusiva para espumantes no Hemisfério Sul NATHAN LEMOS/JC



Uma experiência que conecta pessoas

Atualmente em fase de soft opening, o estabelecimento funciona às sextas-feiras, das 17h às 23h, e aos sábados e domingos, das 11h às 23h. A Janela do Vinho já percebe atrair um público diverso, especialmente por sua localização estratégica próxima à Redenção. “Temos todo o movimento do brique aqui, há públicos de todos os tipos na região, e eu acredito que a proposta também vem para provocar ideias . Todo esse mistério dos vinhos vai gerar conversas em frente à janela, e isso faz parte da experiência” , diz Piettro.

Localizada na Travessa da Paz, n° 44, a abertura oficial do empreendimento ocorreu no último final de semana. “A recepção está sendo muito boa. Vemos que muitas pessoas já viveram a experiência lá e querem viver aqui. É o mesmo que nos sentimos”, conta.



Os sócios também têm um compromisso com a acessibilidade cultural. “Acreditamos que o despertar, para quem quer reviver uma experiência, assim como para quem não tem condições de ir até a Itália, é muito importante”, conlui Piettro.