Nova hamburgueria do Moinhos de Vento aposta em preparo clássico de smash burguer

Com o slogan “smash de verdade”, o Lucho Burger (@luchoburger.poa) se propõe a produzir lanches que seguem a técnica original. A partir de uma falta sentida pelos amigos Dieter Axt e Lúcio Rocha em encontrar um hambúrguer no estilo clássico em Porto Alegre, nasceu o novo empreendimento da Galeria 5ª Avenida Center, no bairro Moinhos de Vento.



Colegas desde o colégio, os amigos e sócios abriram as portas do negócio em novembro. Lúcio, que sempre trabalhou no ramo da gastronomia, encontrou Dieter para um café na Capital após a chegada do amigo da Europa, e foi aí que a ideia de empreender começou a se desenvolver. “No início, pensamos em abrir um bar, mas começamos a olhar mais pela perspectiva empreendedora de crescimento, e vimos na hamburgueria algo mais fácil de expandir. É uma ideia que temos para o Lucho, ser uma franquia. A loja já é um modelo pensado nisso e possuiu uma identidade forte com essa visão ”, esclarece Lúcio.



A chegada até o produto final veio através de conhecimentos que os amigos uniram de lanches feitos em países europeus, onde ainda é muito comum que o preparo clássico do smash burger seja seguido. “Fizemos testes, pegamos referências, fizemos uma análise de mercado e chegamos à conclusão do smash burguer. O hambúrguer é comum no mundo inteiro, mas a pegada do smash está em ascensão atualmente”, explica.



Lúcio descreve que, a partir do termo “smash”, que significa “esmagar”, a proposta deste lanche consiste em usar uma alta temperatura na chapa, que deverá prensar a carne. Cozinhar assim faz com que a proteína crie aquela “crostinha”.



Ele explica que a técnica é possível por meio da reação de Maillard, um processo químico que ocorre quando a carne é aquecida, alterando a cor, o sabor e a textura. É responsável pela camada dourada e acentuada da carne grelhada.



“ Quando atingimos essa reação, criamos o verdadeiro smash burguer . Aqui, o mercado é mais voltado para o xis ou para o hambúrguer artesanal, que costuma ter uma carne alta. Sentimos falta disso em Porto Alegre, então buscamos fazer um produto profissional que realmente atende à técnica”, diz Lúcio.



No cardápio, o Lucho oferece cinco opções de hambúrgueres, que incluem carne e queijo, clássico, salada, triplo e veggie, com valores que vão de R$ 24,00 a R$ 45,00. “Nosso cardápio é pequeno, mas com uma identidade forte, para que você possa comer e lembrar, porque ele é diferente no sabor e na forma que se apresenta”, pontua Dieter.



De acordo com ele, a aposta está em não precisar de muitas alternativas na hora de escolher, além de priorizar a praticidade. “Nosso hambúrguer é focado na qualidade da carne, no simples, no rápido, que é a proposta original do smash. É uma solução ágil, descomplicada, é um hambúrguer que está pronto em um minuto”, explica o empreendedor.

De acordo com os empreendedores, O Lucho oferece uma solução ágil, descomplicada, com um hambúrguer que fica pronto em um minuto LUCHOBURGER/DIVULGAÇÃO/JC



Dieter expõe a vontade da dupla em trabalhar cada vez mais o modelo take away . “A pessoa pode sair do trabalho e pegar, ou retirar o seu lanche aqui e comer na praça, no ar livre, o que também é comum na Europa, ocupar o espaço público para aproveitar”. Os empreendedores ainda citam a Dumbo, uma hamburgueria de smash de Paris, como forte referência para o negócio que estão desenvolvendo. No estabelecimento, os parisienses pegam o lanche no saquinho do delivery e podem desfrutar da cidade.



Na loja também é possível encontrar produtos com a identidade visual da marca. As peças de vestuário estão à venda no estabelecimento e já faziam parte do projeto dos sócios. “ Queremos oferecer uma experiência completa, não é só hambúrguer . Mas a experiência de criar uma relação com quem se identificar com a marca. Para nós, é muito importante fidelizar o cliente”, diz Dieter. Dieter expõe a vontade da dupla em. “A pessoa pode sair do trabalho e pegar, ou retirar o seu lanche aqui e comer na praça, no ar livre, o que também é comum na Europa, ocupar o espaço público para aproveitar”. Os empreendedores ainda citam a Dumbo, uma hamburgueria de smash de Paris, como forte referência para o negócio que estão desenvolvendo. No estabelecimento, os parisienses pegam o lanche no saquinho do delivery e podem desfrutar da cidade.Na loja também é possível encontrar produtos com a identidade visual da marca. As peças de vestuário estão à venda no estabelecimento e já faziam parte do projeto dos sócios. “. Mas a experiência de criar uma relação com quem se identificar com a marca. Para nós, é muito importante fidelizar o cliente”, diz Dieter.

LEIA TAMBÉM > Há 12 anos no Litoral, quiosque expande para contêiner, gera até 2 horas de fila e vende 300 crepes por dia



Com dois acessos à hamburgueria, a partir de dentro da praça de alimentação e pela área externa da Galeria, onde mesinhas ocupam o pátio, os empreendedores pretendem passar a abrir as portas no horário do almoço diariamente – atualmente, a hamburgueria abre ao meio-dia somente às quintas e sextas-feiras.



Para o futuro, o negócio irá lançar uma salada de verão, além dos eventos de lançamentos de novos lanches que continuarão ocorrendo. Como foi o caso do hamburger de edição limitada no estilo Oklahoma, onde se prensa cebolas junto da carne na chapa.



Com dois meses de funcionamento, os sócios ainda se orgulham dos resultados no IFood, onde foram destacados como um restaurante Super, selo que é dado aos estabelecimentos que oferecem uma experiência única, de acordo com as avaliações dadas pelos clientes no aplicativo. “Recebemos muitos elogios pelas batatas-fritas, que, além da rapidez, chegam quentes. As condições em que os lanches chegam na casa do cliente é um problema crônico do delivery, mas a gente se propôs a entregar um lanche como se fosse tivesse sido preparado na hora”, conclui Dieter.

Com dois acessos à hamburgueria, a partir de dentro da praça de alimentação e pela área externa da Galeria, onde mesinhas ocupam o pátio, os empreendedores pretendem passar a abrir as portas no horário do almoço diariamente – atualmente, a hamburgueria abre ao meio-dia somente às quintas e sextas-feiras.Para o futuro, o negócio irá lançar uma salada de verão, além dos eventos de lançamentos de novos lanches que continuarão ocorrendo. Como foi o caso do hamburger de edição limitada no estilo Oklahoma, onde se prensa cebolas junto da carne na chapa.Com dois meses de funcionamento, os sócios ainda se orgulham dos resultados no IFood, onde, selo que é dado aos estabelecimentos que oferecem uma experiência única, de acordo com as avaliações dadas pelos clientes no aplicativo. “Recebemos muitos elogios pelas batatas-fritas, que, além da rapidez, chegam quentes. As condições em que os lanches chegam na casa do cliente é um problema crônico do delivery, mas a gente se propôs a entregar um lanche como se fosse tivesse sido preparado na hora”, conclui Dieter.

Horário e local de funcionamento:

O Lucho Burger está localizado na loja 10 da Galeria 5ª Avenida Center, situada na rua Mostardeiro, nº 120, no bairro Moinhos de Vento. Para o almoço, a hamburgueria funciona às quintas e sextas-feiras, das 11h45min às 14h30min. À noite, o horário de funcionamento varia: nas terças-feiras, das 19h às 23h; nas quartas-feiras, das 18h30 min às 23h; nas quintas e sextas-feiras, das 18h30min às 23h30min; e aos sábados, com fechamento às 23h59min. Aos domingos, o horário é das 18h30min às 23h, exceto no último domingo do mês, quando o estabelecimento não abre.