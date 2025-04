Bar temático de circo abre em Porto Alegre com shows diários de comédia

O Circo Bar (@ocircobar) inaugurou em Porto Alegre em 27 de março, data que celebra o Dia Mundial do Teatro e o Dia do Circo. Localizado no bairro Rio Branco, o bar temático é o primeiro empreendimento de Camilo Santa Helena. O espaço conta com dois andares de propostas distintas: no primeiro andar, entrada livre e bar com decoração e drinks autorais. No segundo, shows diários para artistas da comédia local, mediante ingressos que podem ser comprados na hora.



A aposta do negócio é fomentar o cenário gaúcho circense e da comédia de maneira acessível tanto para artistas quanto para o público. “É um lugar onde os comediantes vão querer estar para testar seus shows e ter atrações todos os dias. Porto Alegre não tinha um espaço para comédia com movimento diário”, conta.



Há menos de duas semanas aberto, o empreendedor explica que os clientes estão chegando e conhecendo a dinâmica do local. A ideia é que o público tenha a liberdade de aproveitar drinks e petiscos durante toda a noite. Porém, por volta das 20h, o segundo andar abre espaço para as apresentações. Basta a clientela subir as escadas para prestigiar artistas, desde iniciantes até atrações reconhecidas no mundo da comédia.



“Para apostarmos em uma cena independente, não poderíamos nos sustentar apenas nela. Como empresa, não poderíamos depender apenas desse público, então o bar e restaurante ficam como renda principal. O segundo andar é um espaço que dá vida ao circo e a parte de baixo é um bar temático, e faz sentido ter as duas coisas funcionando juntos ”, descreve.



Camilo acredita que o formato pensado será mais longevo e conta que o espaço utiliza a técnica do teatro de tocar um sininho alguns minutos antes do show, para chamar os interessados. “A pessoa que vier aqui, pode esperar um bar temático e, assim como no circo, talvez não saberá exatamente o que o aguarda, mas sabe que terá um entretenimento."

LEIA TAMBÉM > Café temático de dorama e com inspiração coreana abre em Canoas



O palco de shows pocket tem capacidade para até 60 pessoas e comporta camarim para os artistas. “Vamos cultivando a cena de comédia local. Para existir um Thiago Ventura, um Marcito, é preciso muitos outros que estão batalhando junto, precisamos fomentar isso. P ara mim, que sou oriundo das artes, faz sentido e fico feliz cada vez que eu vejo a casa ficando cheia. O pessoal fazendo malabares e se divertindo” , orgulha-se.



Como primeira experiência de Camilo no empreendedorismo, ele conta um pouco dos desafios e anseios ao dar os primeiros passos. “Existia aquele frio na barriga, porque tudo foi acontecendo muito rápido. É muito corrido, é uma loucura, mas está sendo um aprendizado. A equipe está melhorando e se encaixando a cada dia.” De acordo com ele, o questionamento que mais recebeu no processo foi sobre a sua experiência no ramo. “Não entendia o motivo da pergunta, mas quando o trabalha começa, é possível compreender. É preciso conhecer muitas coisas, estar muito ligado, para tudo funcionar. É muito mais do que abrir as portas", afirma.



Além disso, ele pontua a falta de incentivo que sentiu enquanto um novo empreendedor, mas que os desafios estão se tornando aprendizado. “Trabalhei com audiovisual a carreira toda, já produzi comercial de televisão, documentário, série. Percebi que existia uma lacuna em Porto Alegre. Precisamos fazer um plano de carreira para quem está na comédia e na cultura. Isto está sendo muito bacana”, conclui. O palco de shows pocket tem capacidade para até 60 pessoas e comporta camarim para os artistas. “Vamos cultivando a cena de comédia local. Para existir um Thiago Ventura, um Marcito, é preciso muitos outros que estão batalhando junto, precisamos fomentar isso. P, orgulha-se.Como primeira experiência de Camilo no empreendedorismo, ele conta um pouco dos desafios e anseios ao dar os primeiros passos. “Existia aquele frio na barriga, porque tudo foi acontecendo muito rápido. É muito corrido, é uma loucura, mas está sendo um aprendizado. A equipe está melhorando e se encaixando a cada dia.” De acordo com ele, o questionamento que mais recebeu no processo foi sobre a sua experiência no ramo. “Não entendia o motivo da pergunta, mas quando o trabalha começa, é possível compreender. É preciso conhecer muitas coisas, estar muito ligado, para tudo funcionar. É muito mais do que abrir as portas", afirma.Além disso,. “Trabalhei com audiovisual a carreira toda, já produzi comercial de televisão, documentário, série. Percebi que existia uma lacuna em Porto Alegre. Precisamos fazer um plano de carreira para quem está na comédia e na cultura. Isto está sendo muito bacana”, conclui.

PORTO ALEGRE,RS, 04042025: Camilo proprietário do O Circo. DANI BARCELLOS/JC

Além dos artistas que já chegaram até o bar por meio de produtoras, O Circo Bar está de portas abertas para o contato de comediantes e interessados. Todas as quartas-feiras de abril contarão com shows de improvisos à noite. “Estaremos seguindo a linha de entregar algo interessante sempre que o público buscar o nosso espaço.”



No cardápio, o diferencial fica para os drinks autorais. Com uma apresentação especial para cada um, Camilo explica que os sabores e o visual estão sendo uma atração à parte para a clientela. Dentre eles estão o Algodão Místico, inspirado nas ilusões que encantam o picadeiro. A bebida leva gin, licor de gengibre, alkermes e limão. A proposta é brincar entre doce e picante, com um toque de algodão doce derretendo.



O Memórias do Picadeiro visa resgatar a nostalgia das tardes de circo em seu sabor. Rum, maracujá, caramelo salgado e limão fazem o trabalho. De acordo com Camilo, outro sucesso é O Equilibrista, coquetel que combina licor de café, rum e xarope de avelã. O sabor se equilibra entre o doce e o amargo. Os drinks são assinados pelo mixologista Kelvin Capra e os valores são R$ 34,90 e R$ 36,90. Além dos artistas que já chegaram até o bar por meio de produtoras, O Circo Bar está de portas abertas para o contato de comediantes e interessados. Todas as quartas-feiras de abril contarão com shows de improvisos à noite. “Estaremos seguindo a linha de entregar algo interessante sempre que o público buscar o nosso espaço.”. Com uma apresentação especial para cada um, Camilo explica que os sabores e o visual estão sendo uma atração à parte para a clientela. Dentre eles estão o Algodão Místico, inspirado nas ilusões que encantam o picadeiro. A bebida leva gin, licor de gengibre, alkermes e limão. A proposta é brincar entre doce e picante, com um toque de algodão doce derretendo.O Memórias do Picadeiro visa resgatar a nostalgia das tardes de circo em seu sabor. Rum, maracujá, caramelo salgado e limão fazem o trabalho. De acordo com Camilo, outro sucesso é O Equilibrista, coquetel que combina licor de café, rum e xarope de avelã. O sabor se equilibra entre o doce e o amargo. Os drinks são assinados pelo mixologista Kelvin Capra e os valores são R$ 34,90 e R$ 36,90.

LEIA TAMBÉM > Cervejaria da Serra Gaúcha lança cerveja com chocolate para a Páscoa



Hambúrgueres e as memórias que o circo brasileiro carrega também são uma aposta: cada um dos lanches da casa homenageia em seu nome um palhaço do País. São 10 opções, dentre eles estão artistas como o palhaço Ronald, nome dado para a releitura do famoso lanche do McDonald's; palhaço Piolin, o palhaço com maior destaque no cenário nacional e nascido no Dia do Circo. Além da palhaça Miss Jujuba, homenagem a Julieta Martínez, artista venezuelana que foi morta no Amazonas no último ano. “É uma forma de valorizar todos esses nomes que possuem uma história e relevância para o circo no Brasil”, conta. Quem for até O Circo também encontrará nomes como Chicharrão, Bozo, Carlitos e Picolino no menu. : cada um dos lanches da casa homenageia em seu nome um palhaço do País. São 10 opções, dentre eles estão artistas como o palhaço Ronald, nome dado para a releitura do famoso lanche do McDonald's; palhaço Piolin, o palhaço com maior destaque no cenário nacional e nascido no Dia do Circo. Além da palhaça Miss Jujuba, homenagem a Julieta Martínez, artista venezuelana que foi morta no Amazonas no último ano. “É uma forma de valorizar todos esses nomes que possuem uma história e relevância para o circo no Brasil”, conta. Quem for até O Circo também encontrará nomes como Chicharrão, Bozo, Carlitos e Picolino no menu.

O Circo Bar é a primeira experiência de Camilo Santa Helena no empreendedorismo DANI BARCELLOS/JC

Endereço e horário de funcionamento do O Circo

A visita ao bar pode ser feita de terça-feira a sábado, das 18h à meia-noite, e aos domingos, das 18h às 22h. O bar fica na rua Vicente da Fontoura, n° 1619, Rio Branco.