Café temático de dorama e com inspiração coreana abre em Canoas

Dorama é o nome que se dá para séries de TV asiáticas. O estilo de produção, especialmente o sul-coreano, arrebata fãs ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente. Conforme levantamento realizado pela Ecglobal, 90% dos brasileiros consomem doramas, enquanto 55% assistem pelo menos uma vez por semana. A popularidade não fica só na telas. Há duas semanas, Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, ganhou um café temático de doramas. Inspirado na gastronomia sul-coreana, o My Dorama Café pretende proporcionar um ambiente imersivo para os fãs do estilo audiovisual.

Nicolle Sales de Oliveira comanda o negócio ao lado de Luís Carlos Borondi e Mariane Borondi. Ex-militar, ela conta que a paixão pelos doramas foi a via que encontrou para realizar o sonho de comandar o próprio negócio. "Virei dorameira por acaso. Sou ex-militar, saí do quartel para poder abrir o café. Passando pela Netflix, vi o Pousando no Amor, que é um clássico também na Coreia, um dos maiores sucessos de dorama, e assisti porque fala do exército da Coréia do Sul e da Coréia do Norte. E aí foi só ladeira abaixo, de ficar até 4 horas da manhã vendo dorama", diverte-se a empreendedora, revelando que já viu mais de 90 títulos. " Queríamos empreender com cafeteria, e fomos para esse tema que vimos que não tinha nada. Nem São Paulo tem algo parecido; tem operações, mas é muito restaurante de comida asiática. Cafeterias com essa temática de atores, mostrando a cidade, não tem muito ", afirma Nicolle, que planeja ir sempre atualizando a decoração do espaço à medida que novos doramas são lançados.

Operando há duas semanas, o negócio chamou atenção das redes sociais (@mydoramacafe), atraindo a clientela apaixonada pela cultura sul-coreana. "Deu um boom a nossa página no Instagram e foi parar até na Coreia. Uma brasileira que mora lá me chamou, e fiquei muito feliz com o feedback. Ela disse que é o primeiro café com essa temática no Brasil", orgulha-se Nicolle.

Imersão no mundo dos doramas

A decoração do espaço é cheia de referências ao universo dos doramas. As paredes são decoradas com fotos dos atores principais das séries e também das cidades e pontos turísticos que mais aparecem nas cenas. "No segundo andar, tem um painel de escola, porque muitos doramas são escolares, tem um totem de um ator famoso, e tem o palácio que aparece em vários doramas antigos. Comprei um hanbok, que é a vestimenta original, onde as pessoas podem tirar fotos", explica a empreendedora. Além disso, guarda-chuvas amarelos, que aparecem em muitas produções, fazem parte da decoração e da identidade visual do negócio. "Em todo dorama, o mocinho aparece para resgatar a mocinha, que está na chuva. Por isso, o guarda-chuva amarelo", contextualiza Nicolle.

No café, há espaços para que os fãs tirem fotos NATHAN LEMOS/JC

Além da decoração, há um pequeno empório com produtos típicos. "Vem de São Paulo, importado por uma família coreana. Temos Soju (bebida destilada típica sul-coreana à base de batata doce, arroz e cevada), Makgeolli, que é feita de arroz, temos vários tipos de cafés, porque eles tomam muito café gelado. Os salgadinhos, lámen que eles também consomem demais", enumera sobre os produtos vendidos na cafeteria. O negócio também tem produtos próprios temáticos, como canecas e copos, e um diário da dorameira, onde é possível anotar e fazer resenhas das produções. Esses itens custam R$ 52,90. Ainda, um guarda-chuva personalizado com fotos de atores famosos é vendido no local por R$ 79,90.

Um dos produtos da operação é um diário para dorameiras NATHAN LEMOS/JC

Cardápio com referências sul-coreanas

Para desenvolver o cardápio, a empreendedora levou em consideração as diferenças dos paladares e trouxe opções mais próximas do gosto brasileiro. "Lá, eles comem muito waffle. Então, quis trazer para o cardápio. A pessoa escolhe a fruta, um tipo de chocolate e entregamos quentinho com um topo de bolo de um coreano em cima. Vamos ter também waffle salgado, porque quero fugir dos tradicionais que se encontra em qualquer lugar", explica Nicolle, revelando que, em breve, o cachorro quente coreano, que é frito, estará disponível na operação. As versões geladas de cafés também estão entre os destaques do cardápio.

Os produtos do My Dorama Café são decorados com atores de doramas NATHAN LEMOS/JC

Mesmo com pouco tempo de operação, o trio celebra a boa receptividade do público, que é composto por pessoas de todas as idades. "Recebemos um grupo de 12 senhoras, na faixa dos 70 anos, que tiraram foto em todos os lugares", conta Nicolle, revelando que a clientela tem vindo de outras cidades para conhecer o espaço.

O espaço, em breve, também contemplará outra frente da cultura sul-coreana: o K-Pop. "Vamos montar um painel do BTS para as Army's (nome dado às fãs do grupo). É obrigatório servir o exército para todo sul-coreano. Os meninos do BTS estão no exercito e, em julho, eles saem. Vamos fazer uma festa para comemorarmos", projeta Nicolle.

A cafeteria fica na avenida Armando Fajardo, nº 2707, em Canoas NATHAN LEMOS/JC

Endereço e horário de funcionamento do My Dorama Café

O negócio fica na avenida Armando Fajardo, nº 2701, no bairro Igara, em Canoas. A operação é de quarta-feira a domingo, das 14h às 21h.