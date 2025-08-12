Ocidente abre novo bar em homenagem à história da avenida Osvaldo Aranha

Clássico do Bom Fim
“Sempre tive interesse em toda a casa, mas sou um bom vizinho”, brinca. Apesar da vontade em ocupar os outros espaços do prédio, o empreendedor respeita os demais negócios que ali operam. “Após a pandemia, a moça à frente do negócio que existia aqui resolveu fechar as portas. Tinham outras pessoas interessadas em comprar o ponto dela, mas ela imediatamente falou comigo”, explica Fiapo.
Cardápio em homenagem à história do Bom Fim
Endereço e horário de funcionamento do Sub Ocidente
<section class="pre-header d-none d-md-block">
<div class="header-internas">
<header class="header">
<div id="cd_site" style="display:none">456</div>
<div id="cd_matia" style="display:none">1214137</div>
<div id="dt_matia_publi" style="display:none">12 de Agosto de 2025 às 12:01</div>
<div id="ds_matia_assun" style="display:none">Novidade</div>
<div id="nm_notia_autor" style="display:none">Dener Pedro</div>
<div id="site" style="display:none">GE</div>
A Ode Cafeteria fica na rua Felipe Camarão, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre Foto: NATHAN LEMOS/JC

A operação funciona com um balcão e a produção do café acontece em frente ao público Foto: NATHAN LEMOS/JC

Gustavo Leão é barista há 11 anos e é o nome à frente da Ode Cafeteria Foto: NATHAN LEMOS/JC
Cafeteria inaugura no Bom Fim com a ideia de valorizar o ofício do barista

Dener Pedro

12 Agosto 2025

Gustavo Leão trabalha com café há 11 anos e é o nome à frente da Ode, seu primeiro negócio próprio
<div class="noticia"><div class="tts-container" style=""><audio class="tts-player" controls="" src="https://d.jornaldocomercio.com/_files/mp3/1214137.mp3"></audio></div>
<div class="noticia"><div><div class="texto"><span style="background-color: transparent;">Depois de 11 anos trabalhando como barista em algumas das principais cafeterias de Porto Alegre e região, o barista Gustavo Leão inaugurou, nesta quarta-feira (12), o seu próprio café. <strong>A Ode (@odecafeteria) é a realização de um sonho do empreendedor</strong>, que <strong><a href="https://www.jornaldocomercio.com/ge2/noticias/2025/07/1210394-barista-de-porto-alegre-abrira-cafe-no-bom-fim-e-compartilha-jornada-nas-redes-sociais.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">compartilhou a etapa das obras do local nas suas redes sociais</a></strong>, atraindo a atenção do público.</span></div><div class="texto"><span style="background-color: transparent;">Após passar por todos os desafios de uma abertura, Gustavo conta sobre o alívio de ver que deu tudo certo. “Chegou a parte mais fácil para mim. Acho que a dificuldade maior foi a obra, a abertura de empresa, essas coisas que eram novidade para mim. <span style="background-color: #ffff00;">Na operação, me sinto mais seguro, que é onde sempre tive, mas ainda vai demorar a cair a ficha de que estou executando um trabalho para mim mesmo</span>”, destaca.</span></div><div class="texto"><strong><span style="background-color: transparent;"><span style="color: #ff0000;">LEIA TAMBÉM ></span> <a href="https://www.jornaldocomercio.com/ge2/noticias/2025/07/1211264-conteudos-sobre-obras-de-novos-negocios-chamam-atencao-nas-redes-sociais.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Conteúdos sobre obras de novos negócios chamam atenção nas redes sociais</a><br></span></strong></div><div class="texto"><span style="background-color: transparent;">Antes da inauguração oficial, Gustavo abriu as portas no sábado (9), como uma espécie de teste da operação. A recepção dos clientes e amigos foi melhor que o esperado. “O pessoal da <strong><a href="https://www.jornaldocomercio.com/ge2/noticias/2025/08/1213960-baden-amplia-cafeteria-no-mercado-publico-e-agrega-loja-de-produtos-autorais.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Baden</a></strong> esteve aqui há pouco, agora estão os do Vírgula [cafeteria]. Mostra que <strong>a comunidade do café é muito unida</strong>. Os vizinhos estão recebendo muito bem, a galera que já me conhecia e está vindo também”, ressalta Gustavo.</span></div><div class="texto"><span style="background-color: transparent;">Gustavo menciona que o grande diferencial da Ode não está em algum produto específico, mas sim no modo de lidar com cada etapa do processo. “Ter tido essa vivência torna a Ode uma cafeteria feita por um barista. Então, ela é <strong>toda pensada e desenhada para quem trabalha e aprecia o café</strong>”, afirma Gustavo sobre o espaço, que é composto por uma bancada logo após a entrada, onde é possível ver o café sendo preparado.</span></div><div class="texto"><span style="background-color: transparent;"><span style="color: #ff0000;"><strong>LEIA TAMBÉM ></strong></span> <strong><a href="https://www.jornaldocomercio.com/ge2/noticias/2025/08/1213960-baden-amplia-cafeteria-no-mercado-publico-e-agrega-loja-de-produtos-autorais.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Baden amplia cafeteria no Mercado Público e agrega loja de produtos autorais</a></strong><br></span></div><div class="texto"><span style="background-color: transparent;">O cardápio da Ode conta com opções de café que vão <strong>desde o espresso e o longo, até o cappuccino e o moca</strong>. Além disso, a operação conta com opções geladas, como o latte, e comidas doces e salgadas, como cookie, brigadeiro, pão de queijo, pão na chapa, entre outras atrações. Os preços dos cafés variam entre R$ 6,00 e R$ 18,00, enquanto as opções de comida vão de R$ 9,00 até R$ 18,00.</span></div><p class="texto"><span style="background-color: transparent;"></span></p><div class="imagem-conteudo text-center"> <img data-src="https://www.jornaldocomercio.com/_midias/jpg/2025/08/12/20250812_103347-11355218.jpg" class="lazy w-full h-auto rounded-t-lg shadow-image" alt="Gustavo Leão é barista há 11 anos e é o nome à frente da Ode Cafeteria | NATHAN LEMOS/JC" width="1424" height="801" src=""> <div class="imagem-conteudo-legenda flex flex-col gap-2 bg-neutral-off-white py-6 rounded-b-lg shadow-image dark:bg-black"> <span class="text-base font-bold font-charterbold leading-tight dark:text-white"> Gustavo Leão é barista há 11 anos e é o nome à frente da Ode Cafeteria </span> <span class="text-sm font-normal leading-tight text-neutral-dark-gray"> NATHAN LEMOS/JC </span> </div></div><p></p><h2><span style="background-color: transparent;">Horário e local da Ode Cafeteria</span></h2><div class="texto"><span style="background-color: transparent;">A Ode Cafeteria fica localizada na <strong>rua Felipe Camarão, nº 737</strong>, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O horário de atendimento é das 8h30min às 18h30min, de segunda a sábado. </span></div></div><div class="adunitjc justify-center justify-content-center d-none d-lg-flex hidden xl:flex" data-espaco="news-intertext" data-paywall="true"> <a href="https://d.jornaldocomercio.com/includes/paginas/inove/api_banners.php?id=1339&contabiliza_clique=1&mobile=" target="_blank"> <img src="https://d.jornaldocomercio.com/imagens/banners/1339.gif" alt="CDL - Site todo - 08/25" title="CDL - Site todo - 08/25" style="margin: 0 auto;"> </a> </div><div class="adunitjc justify-center justify-content-center d-flex d-lg-none flex xl:hidden" data-espaco="news-intertext-sm" data-paywall="true"> <a href="https://d.jornaldocomercio.com/includes/paginas/inove/api_banners.php?id=1356&contabiliza_clique=1&mobile=" target="_blank"> <img src="https://d.jornaldocomercio.com/imagens/banners/268_6893b948277cc.jpg" alt="Rech informática - Site todo - 08/2025" title="Rech informática - Site todo - 08/2025" style="margin: 0 auto;"> </a> </div></div>
<!-- .retrancas --> </div>
Dener Pedro - Estagiário do GeraçãoE
Depois de 11 anos trabalhando como barista em algumas das principais cafeterias de Porto Alegre e região, o barista Gustavo Leão inaugurou, nesta quarta-feira (12), o seu próprio café. A Ode (@odecafeteria) é a realização de um sonho do empreendedor, que compartilhou a etapa das obras do local nas suas redes sociais, atraindo a atenção do público. Após passar por todos os desafios de uma abertura, Gustavo conta sobre o alívio de ver que deu tudo certo. "Chegou a parte mais fácil para mim. Acho que a dificuldade maior foi a obra, a abertura de empresa, essas coisas que eram novidade para mim. Na operação, me sinto mais seguro, que é onde sempre tive, mas ainda vai demorar a cair a ficha de que estou executando um trabalho para mim mesmo", destaca. A recepção dos clientes e amigos foi melhor que o esperado. "O pessoal da Baden esteve aqui há pouco, agora estão os do Vírgula [cafeteria]. Mostra que a comunidade do café é muito unida. Os vizinhos estão recebendo muito bem, a galera que já me conhecia e está vindo também", ressalta Gustavo. Gustavo menciona que o grande diferencial da Ode não está em algum produto específico, mas sim no modo de lidar com cada etapa do processo. "Ter tido essa vivência torna a Ode uma cafeteria feita por um barista. Então, ela é toda pensada e desenhada para quem trabalha e aprecia o café", afirma Gustavo sobre o espaço, que é composto por uma bancada logo após a entrada, onde é possível ver o café sendo preparado. O cardápio da Ode conta com opções de café que vão desde o espresso e o longo, até o cappuccino e o moca. Além disso, a operação conta com opções geladas, como o latte, e comidas doces e salgadas, como cookie, brigadeiro, pão de queijo, pão na chapa, entre outras atrações. Os preços dos cafés variam entre R$ 6,00 e R$ 18,00, enquanto as opções de comida vão de R$ 9,00 até R$ 18,00. Horário e local da Ode Cafeteria A Ode Cafeteria fica localizada na rua Felipe Camarão, nº 737, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O horário de atendimento é das 8h30min às 18h30min, de segunda a sábado.
Av. João Pessoa, 1282 - Farroupilha - Porto Alegre - RS CEP 90040-001 Fone (51) 3213.1300 www.jornaldocomercio.com © Copyright 2021 Empresa Jornalística J.C. Jarros Ltda. Todos os direitos reservados.
Nº 50 - 07/08/2025 Negócios de pai para filho Na semana de Dia dos Pais, conheça negócios gaúchos onde o empreendedorismo faz parte do DNA. Luiz Carlos e Leonardo Achutti, pai e filho, compartilham lições de gestão para comandar quatro farmácias em Porto e Alegre e Região Metropolitana.
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-8 col-xl-5"> <div class="media-body json-textoUltimaEdicao"><h1 class="titulo-secao d-inline">Nº 50 - 07/08/2025</h1><br><p class="charter line-height-xs">Negócios de pai para filho<br>Na semana de Dia dos Pais, conheça negócios gaúchos onde o empreendedorismo faz parte do DNA. Luiz Carlos e Leonardo Achutti, pai e filho, compartilham lições de gestão para comandar quatro farmácias em Porto e Alegre e Região Metropolitana. Página Central</p><div class="text-center text-lg-left"> <a href="https://www.jornaldocomercio.com/flip/edicao/impressa/13338/07-08-2025.html" class="btn btn-secondary btn-inline-block">Leia esta edição</a><br></div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div></div>
