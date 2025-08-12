Cafeteria inaugura no Bom Fim com a ideia de valorizar o ofício do barista

Dener Pedro

12 Agosto 2025

Gustavo Leão trabalha com café há 11 anos e é o nome à frente da Ode, seu primeiro negócio próprio

Depois de 11 anos trabalhando como barista em algumas das principais cafeterias de Porto Alegre e região, o barista Gustavo Leão inaugurou, nesta quarta-feira (12), o seu próprio café. A Ode (@odecafeteria) é a realização de um sonho do empreendedor, que compartilhou a etapa das obras do local nas suas redes sociais, atraindo a atenção do público. Após passar por todos os desafios de uma abertura, Gustavo conta sobre o alívio de ver que deu tudo certo. “Chegou a parte mais fácil para mim. Acho que a dificuldade maior foi a obra, a abertura de empresa, essas coisas que eram novidade para mim. Na operação, me sinto mais seguro, que é onde sempre tive, mas ainda vai demorar a cair a ficha de que estou executando um trabalho para mim mesmo”, destaca. LEIA TAMBÉM > Conteúdos sobre obras de novos negócios chamam atenção nas redes sociais Antes da inauguração oficial, Gustavo abriu as portas no sábado (9), como uma espécie de teste da operação. A recepção dos clientes e amigos foi melhor que o esperado. “O pessoal da Baden esteve aqui há pouco, agora estão os do Vírgula [cafeteria]. Mostra que a comunidade do café é muito unida. Os vizinhos estão recebendo muito bem, a galera que já me conhecia e está vindo também”, ressalta Gustavo. Gustavo menciona que o grande diferencial da Ode não está em algum produto específico, mas sim no modo de lidar com cada etapa do processo. “Ter tido essa vivência torna a Ode uma cafeteria feita por um barista. Então, ela é toda pensada e desenhada para quem trabalha e aprecia o café”, afirma Gustavo sobre o espaço, que é composto por uma bancada logo após a entrada, onde é possível ver o café sendo preparado. LEIA TAMBÉM > Baden amplia cafeteria no Mercado Público e agrega loja de produtos autorais O cardápio da Ode conta com opções de café que vão desde o espresso e o longo, até o cappuccino e o moca. Além disso, a operação conta com opções geladas, como o latte, e comidas doces e salgadas, como cookie, brigadeiro, pão de queijo, pão na chapa, entre outras atrações. Os preços dos cafés variam entre R$ 6,00 e R$ 18,00, enquanto as opções de comida vão de R$ 9,00 até R$ 18,00. Gustavo Leão é barista há 11 anos e é o nome à frente da Ode Cafeteria NATHAN LEMOS/JC Horário e local da Ode Cafeteria A Ode Cafeteria fica localizada na rua Felipe Camarão, nº 737, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. O horário de atendimento é das 8h30min às 18h30min, de segunda a sábado.