Barista de Porto Alegre abrirá café no Bom Fim e compartilha jornada nas redes sociais

descobri uma paixão pelo ofício do barista, o encanto pelo trabalho manual”, conta Gustavo, que após o encerramento do negócio do pai, cursou gastronomia e seguiu na profissão na cafeteria de uma colega de faculdade.



Gustavo seguiu sua trajetória trabalhando na Baden Torrefação, onde se aprofundou nas etapas iniciais da produção do café, antes de chegar ao Café Porto Farrô para ser braço direito de Lucas Eibs, criador da cafeteria que tem como temática a celebração à arte urbana da Capital. Anos depois de iniciar a parceria, Gustavo compreendeu que era o momento de abrir o seu próprio negócio. “É um pouco da história de todo trabalhador, que sempre fica imaginando como seria um negócio do seu jeito”, comenta. Trabalhando há 11 anos como barista em Porto Alegre, Gustavo Leão acumulou experiências e conhecimento sobre café. Desde a adolescência, quando ainda morava na cidade de Guaíba, viu crescer a paixão pela atividade ao ajudar o pai em sua cafeteria. “Eu nem gostava tanto de café na época, mas, o encanto pelo trabalho manual”, conta Gustavo, que após o encerramento do negócio do pai, cursou gastronomia e seguiu na profissão na cafeteria de uma colega de faculdade.Gustavo seguiu sua trajetória trabalhando na, onde se aprofundou nas etapas iniciais da produção do café, antes de chegar aopara ser braço direito de Lucas Eibs, criador da cafeteria que tem como temática a celebração à arte urbana da Capital. Anos depois de iniciar a parceria, Gustavo compreendeu que era o. “É um pouco da história de todo trabalhador, que sempre fica imaginando como seria um negócio do seu jeito”, comenta.

LEIA TAMBÉM > Primeiro cat café da Zona Sul de Porto Alegre abre com proposta de adoção responsável



O barista contou com o auxílio de uma amiga com quem trabalhou no Baden para criar o negócio. “Ela é designer e me ajudou na criação da identidade visual e do nome Ode (@odecafeteria), que é justamente uma palavra usada no meio artístico e que tem tudo a ver com a minha história”, lembra Gustavo sobre a parceria com seu pai, que fazia teatro e tinha elementos da arte cênica na decoração de sua cafeteria, a Clown Café. O barista contou com o auxílio de uma amiga com quem trabalhou no Baden para criar o negócio. “Ela é designer e me ajudou na criação da identidade visual e do nome, que é justamente”, lembra Gustavo sobre a parceria com seu pai, que fazia teatro e tinha elementos da arte cênica na decoração de sua cafeteria, a Clown Café.

.As cores verde, laranja e roxo representam a acidez,a doçura e o corpo do café DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

Com 26 anos, Gustavo não imaginava que abriria sua própria cafeteria tão cedo. “Com a marca pronta, surgiu a oportunidade deste ponto que é ótimo, num bairro movimentado e com um público jovem. Não tem muitos lugares assim em Porto Alegre”, comenta sobre o espaço que fica na rua Felipe Camarão, próximo à esquina com a avenida Osvaldo Aranha. Com 26 anos, Gustavo não imaginava que abriria sua própria cafeteria tão cedo. “Com a marca pronta, surgiu a oportunidade deste ponto que é ótimo, num bairro movimentado e com um público jovem. Não tem muitos lugares assim em Porto Alegre”, comenta sobre o espaço que fica na rua Felipe Camarão, próximo à esquina com a avenida Osvaldo Aranha.

LEIA TAMBÉM > Festival que celebra o café especial em Porto Alegre terá mais de 40 expositores

Mão na massa - e no celular



Gustavo pegou as chaves do espaço no início de junho e imediatamente deu início às obras. “Meu pai está me ajudando bastante. A gente põe a mão na massa mesmo, na pintura e nas coisas mais simples. Temos um marceneiro, o Fábio, que eu sempre pensei: ‘quando montar o meu negócio, vai ser com ele’. Fomos montando e ele já me indicou um eletricista. Um prestador de serviço vai indicando o outro e a gente foi fazendo”, conta.



Trabalhando no Porto Farrô, Gustavo começou a produzir conteúdos para as redes sociais. A experiência foi importante e o barista resolveu compartilhar a jornada da construção da cafeteria em seu perfil pessoal (@gustavobarista). “Sempre gostei de criar conteúdo sobre café, mas enxergava mais de uma forma profissional, que precisava chamar alguém especializado nisso para gravar e editar. Com o tempo, o Lucas começou a me chamar para gravar coisas mais orgânicas e eu fui. Meio contrariado, mas ia”, brinca.



“Com o início da organização do café, passei a não ter tempo para produzir mais. Aí que veio a ideia de aproveitar as obras para mostrar os bastidores. O Gustavo de antes só mostraria pronto, mas hoje entendo que as pessoas gostam de ver esse processo . E foi bem isso que aconteceu”, revela Gustavo.

LEIA TAMBÉM > Padaria artesanal expande operação no Centro Histórico de Porto Alegre



A divulgação do processo de construção, além de ser uma forma de eternizar este momento, cria uma conexão com o público antes mesmo do negócio começar. “Muita gente que eu atendi está me apoiando, porque a gente cria esse vínculo. Tem gente falando que está ansiosa para conhecer. A pessoa se sente mais próxima do negócio quando ela conhece desde o início. Em cidades como São Paulo, tem uma cafeteria ou uma padaria a cada esquina. Aqui, percebo que a gente é mais carente disso, então as pessoas anseiam pela inauguração de novos lugares”, analisa Gustavo.



O gosto pelo trabalho manual que inspirou a paixão pelo barismo também é um combustível para Gustavo deixar a loja do jeito que deseja. A cadeia produtiva da cafeteria vai ter duas etapas. A torrefação será feita no segundo andar. “Esta parte vai ser conjunta, minha e do Lucas, para abastecer a Ode e o Porto Farrô. Embaixo, vai ser uma cafeteria de balcão, com cerca de sete banquetas, e aproveitando o calçadão que a rua tem com as mesinhas para o pessoal”, detalha Gustavo. A divulgação do processo de construção, além de ser uma forma de eternizar este momento, cria uma conexão com o público antes mesmo do negócio começar. “Muita gente que eu atendi está me apoiando, porque a gente cria esse vínculo. Tem gente falando que está ansiosa para conhecer.. Em cidades como São Paulo, tem uma cafeteria ou uma padaria a cada esquina. Aqui, percebo que a gente é mais carente disso, então as pessoas anseiam pela inauguração de novos lugares”, analisa Gustavo.O gosto pelo trabalho manual que inspirou a paixão pelo barismo também é um combustível para Gustavo deixar a loja do jeito que deseja. A cadeia produtiva da cafeteria vai ter duas etapas. A torrefação será feita no segundo andar. “Esta parte vai ser conjunta, minha e do Lucas, para abastecer a Ode e o Porto Farrô. Embaixo, vai ser uma cafeteria de balcão, com cerca de sete banquetas, e aproveitando o calçadão que a rua tem com as mesinhas para o pessoal”, detalha Gustavo.

A cafeteria contará com dois andares: um para a produção e venda, e outro para a torrefação do café DENER PEDRO/ESPECIAL/JC



Ter uma torrefação própria conversa com o ideal de cafeteria projetada por Gustavo. “É um café especial, que dá atenção ao trato em todas as etapas da produção. É uma proposta diferente de um café comercial. O diferencial da Ode é fazer o que todo mundo faz de uma forma que ninguém espera”, destaca. Ter uma torrefação própria conversa com o ideal de cafeteria projetada por Gustavo. “. É uma proposta diferente de um café comercial. O diferencial da Ode é fazer o que todo mundo faz de uma forma que ninguém espera”, destaca.

LEIA TAMBÉM > Cinco cafés viralizados para conhecer em Porto Alegre



O processo completo da produção vai desde o contato com os produtores de café nas fazendas. Gustavo solicita amostras para avaliar e, só então, faz a compra das sacas. É só depois disso que os baristas entram em ação. “A torra é bem manual. Torrar café é como cozinhar, o toque de quem está fazendo faz toda a diferença”, ressalta. O processo completo da produção vai desde o contato com os produtores de café nas fazendas. Gustavo solicita amostras para avaliar e, só então, faz a compra das sacas. É só depois disso que os baristas entram em ação. “A torra é bem manual.”, ressalta.

Endereço da Ode

A Ode ficará na rua Felipe Camarão, nº 737, no bairro Bom Fim. A inauguração do espaço está prevista para o início do mês de agosto.