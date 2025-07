Primeiro cat café da Zona Sul de Porto Alegre abre com proposta de adoção responsável

O Entre Gatos (@cafeentregatosoficial), o primeiro cat café da Zona Sul de Porto Alegre, abriu as portas no último sábado (12). Administrado por Vera e Renato Ferreira da Silva, a proposta do negócio é conciliar o serviço de cafeteria com um ambiente seguro para os felinos, com o objetivo final de encontrar um novo lar para os bichanos .



O Entre Gatos conta com dois principais ambientes, um deles pensado para a clientela apreciar os cafés e o catwalk space, uma sala de vidro projetada especialmente para os gatinhos. O local possui uma árvore para escalar, redes, arranhadores, tocas, cordas, tudo para a diversão e aconchego dos animais.



Para os visitantes que além de observar, quiserem entrar no catwalk, o acesso é permitido mediante uma taxa gradativa, que é convertida em produtos de saúde, alimentação e higiene dos felinos.



Os 10 primeiros minutos custam R$ 15,00, com acréscimo de R$ 5,00 a cada 10 minutos decorridos. Além disso, o espaço possui algumas regras, como o acompanhamento de adultos responsáveis em visitas com crianças e comportamento adequado ao ambiente.

Os empreendedores contam que as histórias de adoção já começaram por lá. Renato cita um gatinho que estava com eles até pouco tempo. Bastou uma viagem do casal para que a funcionária contratada para cuidar do espaço se apaixonasse pelo felino. “Ele é cego, foi um gatinho explorado para a reprodução. Subia e descia na árvore muito à vontade. Ela se adaptou às necessidades, e agora ele tem uma casa nova”, conta Renato.

A trajetória do acolhimento ao negócio

, o casal foi tut or de dois gatinhos, quando, por um pequeno deslize, um dos felinos acabou se perdendo enquanto Renato saía para o trabalho . Assim que Vera retorno u, o procurou desesperadamente. Após 43 dias de buscas, com direito a comoção da vizinhança e carro de som, ele foi encontrado. "Nessa trajetória, nos deparamos com vários gatinhos desamparados. Na verdade, inúmeros casos, dezenas de outros precisando de ajuda", lembra Vera. Juntos, conheceram histórias e se aliaram a lutas pelo bem-estar animal na Capital. A partir daí, o amor e a vontade de encontrar um lar para mais animais só cresceu. "A necessidade de acolher esses gatinhos não acaba, o Café vem como uma maneira de tornar viável mais casos de adoção. Tudo no negócio é feito por meio de recursos próprios", explica Vera. Esse propósito é convertido em um trabalho de parceria entre o Café Entre Gatos e o projeto voluntário Acolha Gatinhos (@acolhagatinhos). Em funcionamento desde 2020, o projeto já encontrou uma nova casa para mais de 400 animais, e trabalha com o acolhimento, reabilitação e doação dos resgatados. Em torno de 30 animais já foram adaptados ao espaço do café, dentre eles, aqueles que, comumente, passam mais tempo nos abrigos. De acordo com Vera, alguns exemplos são os frajolas, que são 11 no local, trigados, pretos e os FELV — com o vírus da leucemia felina. Entretanto, todos por lá estão esperando pela adoção, e, para que isso ocorra de maneira segura, o Entre Gatos possui algumas regras: para iniciar o processo, é preciso preencher o formulário de interesse. As respostas passam por uma análise e, se todas as necessidades do felino forem atendidas no lar, o gatinho é levado diretamente na casa do novo tutor. E para quem já quer ir preparando a residência, os empreendedores alertam sobre o telamento e gatificação de todo o ambiente - processo de adaptar o espaço doméstico para aos gatos, tornando mais agradável e estimulante para eles.

No café, os gatinhos ficam em uma sala enriquecida com atividades para os bichanos DENER PEDRO/ESPECIAL/JC Vera e Renato, que realizaram a adaptação dos gatinhos e os processos necessários para a inauguração do negócio sozinhos, contam que o maior desafio foi dar conta de tudo. Ela trabalha à tarde em outra função, enquanto ele trabalha à noite. No tempo que resta, os dois se dedicam à iniciativa. "É muito cansativo. Ainda não sabemos qual será o resultado de todo o investimento, mas estudei empreendimentos com propostas semelhantes. O objetivo aqui é o acolhimento", pontua Vera. Além do catwalk space, os gatinhos têm acesso a janelinhas com passagem para o ambiente ao ar livre e para um espaço no subsolo, projetado para ser um refúgio. "Sempre há um gatinho menos sociável, que não se sente à vontade com as pessoas, e terá o direito de descer e ficar lá embaixo. Onde terá caminhas, toquinhas, casinhas, cercadinhos e local para os novos se acostumarem com a dinâmica", explica Vera. Há alguns anos

Cardápio do café