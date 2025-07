Padaria artesanal expande operação no Centro Histórico de Porto Alegre

Em 2022, Carolina Pereyron e Aky’re de Souza abriram as portas da padaria artesanal Pão e Maria (@paoemariapadaria). Há três anos, o negócio, que leva o nome da filha do casal, se propõe a oferecer um cardápio variado de alimentos com fermentação natural e farinhas orgânicas no Centro Histórico da Capital. Agora, os empreendedores expandem a operação para um espaço mais amplo e com o foco em café da manhã.

Mas a história no empreendedorismo se iniciou em 2020, enquanto ainda moravam na Inglaterra e aprofundaram os conhecimentos em pães . Durante a pandemia, Aky're perdeu o emprego e focou no preparo da receita em casa. A partir daí os dois não pararam mais a produção. A venda que iniciou para os vizinhos acabou se tornando um projeto de abrir a própria padaria. Todos os dias, os empreendedores faziam entregas na vizinhança. Após juntar o dinheiro necessário para um forno profissional, a ideia ganhou outro patamar. Carolina conta que toda semana faziam fornadas e deixavam em uma caixa na rua, a fim de apresentar o produto aos moradores locais.

Em meio ao crescente sonho de abrir um negócio, Carolina engravidou de Maria. Com a espera pelo bebê, surgiu também o desejo de estar novamente próximos aos familiares no Brasil. Foram alguns meses de adaptação até a retomada do projeto, que tinha um critério: precisava ser no Centro Histórico de Porto Alegre. A primeira unidade é localizada na rua Duque de Caxias 864, e permanecerá em funcionamento. Em 2025, e os empreendedores vivem uma nova fase: mais um filho e uma nova loja. Hoje, Caroline e Aky’re também são pais do Otávio, mas, como brinca a empreendedora, o nome do negócio vai continuar “Pão e Maria”. “Todo mundo pergunta se a nova loja terá o nome dele, e não. Mas brincamos que o Otávio terá que lidar com isso no futuro”, diz entre risos. A ideia do casal com a expansão é oferecer mais conforto aos clientes. E quem entra no número 683 na rua dos Andradas pode ter uma surpresa com o espaço da nova unidade. Montada em um prédio histórico, a padaria é ampla e oferece variedade em seu cardápio. Aky’re pontua que o tamanho disponível para produção na primeira loja era uma dificuldade sentida após o crescimento das vendas. “Não conseguíamos usar a laminadora para fazer croissant, por não ter espaço, já que a máquina tem três metros de envergadura”, explica. Além disso, eles relatam que o espaço se tornava muito aquecido, o que impede a produção da receita, que necessita de um ambiente mais frio. Além da amplitude dos cômodos, a localização era sonhada pelo casal, que diz sentir prazer em circular pela região. “Definimos que queríamos estar nesta quadra, é agradável e tem a ver com a gente, é onde gostamos de estar. Temos duas cozinhas e espaço de produção que irá nos permitir abastecer mais lojas no futuro”, projeta Aky’re. “Temos possibilidade de aumentar a nossa marca a partir de agora. Temos uma linha de produtos além do segmento de padaria, como molho de pimenta ou o humus e kimchi, que vai no nosso sanduíche”, complementa Carolina. A inauguração veio com o lançamento de mais três produtos, a granola, pesto de hortelã e mostarda, todos artesanais. Empreendedores à frente da padaria Pão e Maria, Carolina e Aky're, na loja da rua dos Andradas BRENO BAUER/JC

Cardápio da padaria

Por lá, o carro-chefe não poderia ser outro: o pão da casa. Levando o fermento natural Pão e Maria , a unidade sai por R$ 21,00 . De acordo com Carolina, o cardápio, que antes era voltado para uma cozinha de lanches, está passando por uma transição, que foca no café da manhã . O menu voltado para a primeira refeição do dia já acontecia aos sábados, mas está se tornando uma opção para o dia a dia.



Além dos tradicionais, a padaria oferece pães de azeitona, de moranga, de salsa e alho assado, por R$ 20,00, ou de queijo com pimenta por R$ 23,00. Na parte dos bolos, os mais pedidos são nos sabores chá preto com iogurte, polenta com laranja e farinha de amêndoa, mas há opções como limão e chocolate branco e gengibre. Os valores das fatias variam de R$ 10,00 a R$ 16,00. A segunda unidade da Pão e Maria fica na na rua dos Andradas, n° 683 BRENO BAUER/JC

Endereço e funcionamento da Pão e Maria