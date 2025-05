LISTA: Cinco cafés viralizados para conhecer em Porto Alegre

Dia Nacional do Café e do Barista. Em comemoração à data, confira a lista com cinco cafés da Capital que fazem sucesso nas redes sociais. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e, por aqui, o costume está enraizado na cultura. Em Porto Alegre, especialmente nos últimos anos, houve um boom de empreendedores que passaram a apostar no café como negócio. São muitos os espaços que entendem que, para além do produto, o café é uma experiência. Neste sábado (24), celebra-se o. Em comemoração à data, confira a lista com cinco cafés da Capital que fazem

1. Porto Farrô



o café busca valorizar a Capital e os artistas locais, que têm suas obras expostas no local. O cardápio que conta com opções de café preparados de diferentes formas, é composto por releituras de pratos típicos gaúchos.



• Porto Farrô: avenida Venâncio Aires, nº 1031, bairro Farroupilha.

O café Porto Farrô completa quatro anos em 2025 THAYNÁ WEISSBACH/JC Com a ideia de homenagear o bairro Farroupilha, o Porto Farrô completa quatro anos de operação em 2025. Com a proposta celebrar a arte urbana de Porto Alegre, o café busca valorizar a Capital e os artistas locais, que têm suas obras expostas no local. O cardápio que conta com opções de café preparados de diferentes formas, é composto por releituras de pratos típicos gaúchos.

• Porto Farrô: avenida Venâncio Aires, nº 1031, bairro Farroupilha.

• Horário: de segunda-feira a sábado, das 8h30min às 19h.

2. Imperador

opera em um casarão construído em 1914. A temática do negócio remete ao período em que o Brasil deixou de ser um império para se tornar uma república, trazendo à tona personalidades históricas do País. O menu do estabelecimento oferece empadas, quiches, e o destaque fica para a parte doce do cardápio. Entre as muitas opções, o Mil Folhas do Imperador é o carro-chefe.



• Café Imperador: rua Félix da Cunha, nº 91, no bairro São Geraldo.

Imperador , idealizado por um casal de empreendedores apaixonados por café e história, opera em um casarão construído em 1914. A temática do negócio remete ao período em que o Brasil deixou de ser um império para se tornar uma república, trazendo à tona personalidades históricas do País. O menu do estabelecimento oferece empadas, quiches, e o destaque fica para a parte doce do cardápio. Entre as muitas opções, o Mil Folhas do Imperador é o carro-chefe.

• Café Imperador: rua Félix da Cunha, nº 91, no bairro São Geraldo.

• Horário: de terça-feira a domingo, das 12h às 20h.

Fachada do Café Imperador THAYNÁ WEISSBACH/JC

3. Café da Catedral

além das tortas, que são as estrelas do cardápio.



• Café da Catedral: rua Duque de Caxias, nº 1047, no Centro Histórico.

O espaço, que tem área externa e interna, conta com 40 mesas que acomodam até oito pessoas ANA TERRA FIRMINO/JC Com mais de 100 anos, a Catedral Metropolitana de Porto Alegre abre seu pátio para receber o público na operação que aposta nos chás e na arquitetura. O local, antes pouco explorado pelos porto-alegrenses, tem uma cafeteria aberta ao público. O menu do Café da Catedral é composto por cafés especiais, expressos e lattes. Drinks, vinhos e espumantes completam a carta. Na gastronomia, entradas e sanduíches estão entre as opções, além das tortas, que são as estrelas do cardápio.

• Café da Catedral: rua Duque de Caxias, nº 1047, no Centro Histórico.

• Horário: de quarta-feira a domingo, das 15h às 20h.

4. Casa Charlie

bolos, tortas, muffins e, claro, brownies fazem sucesso.



• Casa Charlie: rua Barão de Santo Ângelo, nº 212, no bairro Moinhos de Vento.

A nova unidade da Charlie fica no Moinhos de Vento SÉRGIO GALBINSKI/DIVULGAÇÃO/JC Localizada em um casarão histórico de dois andares, a Casa Charlie funciona no primeiro andar como empório, padaria e cafeteria. O segundo pavimento do estabelecimento conta com um espaço para eventos corporativos que pode ser utilizado também como coworking ou para cursos e palestras. O cardápio é composto por sanduíches, pão de queijo, cachorro quente, pastel, entre outras opções. Na parte da confeitaria, bolos, tortas, muffins e, claro, brownies fazem sucesso.

• Casa Charlie: rua Barão de Santo Ângelo, nº 212, no bairro Moinhos de Vento.

• Horário: de terça-feira a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos, das 9h às 19h.

