LISTA: 10 restaurantes de Porto Alegre para celebrar os 150 anos da imigração italiana no RS

Nesta terça-feira (20), celebra-se os 150 anos da imigração italiana ao Rio Grande do Sul. Entre 1875 e 1914, cerca de 64 mil italianos deixaram a Europa e se instalaram em terras gaúchas, especialmente na região da Serra. Além de ter impacto e desdobramentos na economia do Estado, a imigração italiana é um dos nortes da cultura gaúcha, especialmente na gastronomia. Há diversos restaurantes, bares e cafeterias que têm como missão preservar tradições e reinventar pratos típicos que atravessam gerações. Confira a seguir uma lista com 10 operações gastronômicas da Capital para celebrar os 150 anos da imigração italiana.

1. Gastronomia da região da Toscana

experiência típica da Toscana, região central da Itália . Além dos pratos, o ambiente foi pensado para remeter ao país europeu. O La Ragazza conta com um cardápio dividido em entradas, scachiatas - sanduíche típico da região -, pratos principais e sobremesas. Os insumos, garante Leonardo, vêm diretamente da Itália, o que faz com que o cardápio seja sazonal. Idealizado pelo chef de cozinha Leonardo Albuquerque, o restaurante La Ragazza opera no bairro Moinhos de Vento com a missão de oferecer uma. Além dos pratos, o ambiente foi pensado para remeter ao país europeu. O La Ragazza conta com um cardápio dividido em entradas, scachiatas - sanduíche típico da região -, pratos principais e sobremesas. Os insumos, garante Leonardo, vêm diretamente da Itália, o que faz com que o cardápio seja sazonal.

• La Ragazza: rua Dinarte Ribeiro, nº 116, bairro Moinhos de Vento.

• A operação é de terça-feira a sábado, das 11h30min às 23h. Aos domingos, das 11h30min às 16h.

O La Ragazza conta com a Pasta Del Giorno - massa do dia - de terça a sexta-feira. O prato sai por R$ 55,00 NATHAN LEMOS/JC

2. Sanduíche italiano

Giallo oferece os paninois, lanches são feitos com pão ciabatta de longa fermentação e recheados com embutidos como presunto Parma, mortadela Bolonha e presunto cozido. Foi durante as viagens à Itália que o empreendedor Rafael Corte teve a ideia de trazer para Porto Alegre, mais especificamente para o Mercado Público da Capital, os típicos sanduíches italianos. Aoferece ose recheados com embutidos como presunto Parma, mortadela Bolonha e presunto cozido.

• Giallo: Mercado Público de Porto Alegre, segundo andar, loja 24.

• O funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 10h às 2h1.

3. Homenagem ao avô

Angelini surgiu como homenagem do empreendedor Emmanoel Angelini ao seu avô. A memória familiar está presente, além do nome do empreendimento, em um mural de fotos na fachada da operação . Entre os destaques do cardápio, estão o nhoque com ragu de ossobuco e o tortei com molho de nata. Inaugurado no início deste ano no Food Hall Country, no shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, osurgiu como homenagem do empreendedor Emmanoel Angelini ao seu avô. A memória familiar está presente, além do nome do empreendimento, em um. Entre os destaques do cardápio, estão o nhoque com ragu de ossobuco e o tortei com molho de nata.

• Angelini: Bourbon Country, avenida Túlio de Rose, nº 90.

• O restaurante abre as portas de terça a quinta-feira, das 11h30min às 22h30min. Sextas e sábados, das 11h30min às 23h.

O tortei com molho de nata é um dos destaques do Angelini ANGELINI/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

4. Pratos típicos no Mercado Público

Osteria del Mercato tem como propósito apresentar uma versão contemporânea da gastronomia italiana. "Trouxemos a gastronomia italiana um pouco mais moderna, contemporânea, mas não saindo dos tradicionais . No nosso cardápio, temos o parmegiana, carbonara, polpetone, as massas, risotos, mas com uma pegada mais contemporânea", explica Juliano Milan, sócio da operação. O clássica carbonara com bacon sai por R$ 65,00 e o risoto caprese por R$ 94,00. O espaço conta, ainda, uma Wine Station, com torneiras de vinhos para os clientes degustarem. Uma das novidades de 2025 do Mercado Público de Capital, atem como propósito apresentar uma versão contemporânea da gastronomia italiana. "Trouxemos a. No nosso cardápio, temos o parmegiana, carbonara, polpetone, as massas, risotos, mas com uma pegada mais contemporânea", explica Juliano Milan, sócio da operação. O clássica carbonara com bacon sai por R$ 65,00 e o risoto caprese por R$ 94,00. O espaço conta, ainda, uma Wine Station, com torneiras de vinhos para os clientes degustarem.

• Osteria del Mercato: Mercado Público de Porto Alegre, segundo andar.

• A Osteria del Mercato funciona na segunda-feira, das 11h às 18h. De terça a sexta, a operação é das 11h às 21h30min. Nos sábados, o restaurante abre as portas das 11 às 18h, e aos domingos, das 11h às 16h.

Um dos destaques da Osteria del Mercato é a Wine Station EVANDRO OLIVEIRA/JC

5. Sanduíche de gelato

Natural da Sicília, na Itália , Paolo é o nome por trás do Med Gastro Giardino Mediterrâneo, restaurante que opera desde 2017 com o conceito de slow food. Em 2024, o empreendedor agregou mais uma operação ao ponto: o Brioche Gelato. São mais de 30 sabores, com opções sem açúcar e veganas. Morador da capital gaúcha desde 2013, Paolo Cannata começou a empreender de forma um tanto inusitada: abrindo as portas da própria casa., Paolo é o nome por trás do Med Gastro Giardino Mediterrâneo, restaurante que opera desde 2017 com o conceito de slow food. Em 2024, o empreendedor agregou mais uma operação ao ponto: o. São mais de 30 sabores, com opções sem açúcar e veganas.

• Brioche Gelato: avenida Independência, nº 891.

• A operação é de segunda-feira a sábado, das 11h às 19h.

6. Pizza napoletana

Villa Positano Pizzaria Spritz é uma pizzaria clássica italiana localizada na Zona Sul de Porto Alegre. Em um ambiente com referências ao sul da Itália, as pizzas de massa de fermentação natural são feitas no forno à lenha . Na parte dos doces, o negócio aposta nos tradicionais canolis. Luciano Begni, sócio do negócio, conta que seu pai, Ernesto Giovanni Begni, nasceu na Itália em 1941, sendo o filho mais velho de sete irmãos e o único a vir para o Brasil nos anos 1960. “Pelo lado da minha mãe, os avós dela vieram da Itália também, da região do Vêneto, de Vicenza. Do lado do meu pai, a família é de Bréscia, uma comuna italiana da região da Lombardia. Cresci imerso nessa cultura”, conta Luciano, que morou durante alguns anos no país europeu e chegou a trabalhar em uma pizzaria de lá. é uma pizzaria clássica italiana localizada na Zona Sul de Porto Alegre. Em um ambiente com referências ao sul da Itália, as. Na parte dos doces, o negócio aposta nos tradicionais canolis. Luciano Begni, sócio do negócio, conta que seu pai, Ernesto Giovanni Begni, nasceu na Itália em 1941, sendo o filho mais velho de sete irmãos e o único a vir para o Brasil nos anos 1960. “Pelo lado da minha mãe, os avós dela vieram da Itália também, da região do Vêneto, de Vicenza. Do lado do meu pai, a família é de Bréscia, uma comuna italiana da região da Lombardia. Cresci imerso nessa cultura”, conta Luciano, que morou durante alguns anos no país europeu e chegou a trabalhar em uma pizzaria de lá.

• Villa Positano Pizzaria Spritz: Zona Sul de Porto Alegre, com reservas pelo (51) 98404-1004.

O valor do rodízio da Villa Positano, sem as bebidas, é R$ 125,00 NATHAN LEMOS/JC

7. Clássico do Centro Histórico

O Atelier das Massas é um dos restaurantes mais clássicos quando o assunto é gastronomia italiana em Porto Alegre. São mais de 30 anos ocupando o ponto da rua Riachuelo e misturando massa e arte. Nas paredes se encontra obras de arte do fundador e de outros artistas locais, além dos aproximadamente 1,2 mil rótulos de vinhos na decoração.

• Atelier de Massas: rua Riachuelo, n º 1482, no Centro Histórico.

• A operação é de segunda-feira a sábado, das 11h às 14h30min e das 18h às 23h. Aos domingos, das 11h às 24h30min.

8. Sanduíche de focaccia

Mima, operação que serve sanduíches de focaccia. O negócio tem seis sabores de focaccia, sendo cinco salgados e um doce. As focaccias recheadas variam entre R$ 27,00 e R$ 39,00 , enquanto a Focaccia do Dia, vendida inteira e sem recheio, custa R$ 32,00. A focaccia é um tipo de pão de origem italiana que é coberto com sal grosso, azeite e alecrim. A iguaria é o insumo base da, operação que serve sanduíches de focaccia. O negócio tem seis sabores de focaccia, sendo cinco salgados e um doce. As, enquanto a Focaccia do Dia, vendida inteira e sem recheio, custa R$ 32,00.

• Mima Focacceria: rua Ramiro Barcelos, nº 1199, no bairro Moinhos de Vento.

• A operação é de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h.

A especialidade da Mima são os sanduíches do focaccia MIMA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

9. Casarão histórico do Rio Branco

É na esquina das ruas Miguel Tostes e Casemiro de Abreu em um casarão de 1924 no bairro Rio Branco, que opera a Bottega Maria Bar & Cucina. Com todas as massas produzidas no próprio restaurante , um destaque do menu é o Spaghetti Alla Carbonara, que usa o tradicional guanciale – tipo de bacon italiano feito de bochecha de porco.

• Bottega Maria: rua Miguel Tostes, nº 371, bairro Rio Branco.

• A operação é de terça a sexta-feira, das 18h às 23h. Sábados, das 11h30min às 16h e da s18h às 23h. Aos domingos, das 11h30min às 16h.

10. Bar com inspiração italiana

gastronomia italiana para comer com as mãos . Entre os destaques do menu, estão a pizza romana, que custa R$ 36,00, e a focaccia de chocolate branco e pistache, vendida por R$ 32,00. Libertário é o bar que opera junto ao Libertino, restaurante italiano do bairro Bom Fim. Apesar de operarem no mesmo endereço, os negócios têm funcionamento diferentes. No Libertário, o foco está em vinhos, drinks, espumantes e. Entre os destaques do menu, estão a pizza romana, que custa R$ 36,00, e a focaccia de chocolate branco e pistache, vendida por R$ 32,00.

• Libertário: rua Santo Antônio, nº 801, bairro Bom Fim.

• A operação é de quarta a sábado, das 19h às 23h.